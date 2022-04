Motzen

Die Umsetzung des wassertouristischen Konzepts von Mittenwalde wird beträchtlich teurer. Das hat die Ausschreibung von vorerst zwei – insgesamt sind es sieben – Teilleistungen ergeben. Dazu gehört die Entschlammung des alten Hafens in Motzen. Aufgrund gestiegener Kosten könnte nun das ganze Projekt ins Wanken geraten.

Der alte Hafen sollte mit der Umsetzung des Konzepts auch auf Vordermann gebracht und zum Anziehungspunkt für Touristen aus der Region umgestaltet werden.

Alter Hafen sollte Attraktion für Wassertouristen werden

Vor allem von der Wasserseite aus sollten Leute mit Paddel- oder Ruderbooten hier künftig anlegen können. Dafür wollte man nach der Entschlammung auch neue Stege bauen, die nicht mehr von Einzelpersonen privat genutzt werden sollten, sondern über Vereine oder Zusammenschlüsse von mehreren Personen. Die Gespräche waren nach einer Bürgerversammlung im Februar schon angelaufen; die ersten Interessenten hatten sich bereits zusammen geschlossen.

Die alten Stege im Hafenbecken in Motzen sind vollkommen marode und sollten im Zuge des wassertouristischen Konzepts ebenfalls erneuert werden. Quelle: Andrea Müller

Wasser und Schlamm mit Schwermetallen kontaminiert

Vor allem aber sollte mit der Entschlammung die Voraussetzung für die weitere wassertouristische Erschließung geschaffen werden. Der Schlamm ist mit Schwermetallen kontaminiert. Der sollte zunächst auf einer nahen Wiese getrocknet und dann wie Sondermüll entsorgt werden. Besonders in der warmen Jahreszeit war es hier in der Vergangenheit zu extremer Geruchsbelästigung gekommen. Das bestätigen auch jetzt Anwohner, die in der benachbarten Seebadsiedlung wohnen. „Wir brauchten nur die Tür öffnen, dann rochen wir es schon“, so eine Motzenerin.

Im Wasser des altes Hafenbecken in Motzen spiegelt sich eine Fahne mit einem Totenkopf. In Anbetracht der Schwermetalle in Wasser und Schlamm ein Hinweis mit dem Zaunpfahl. Quelle: Andrea Müller

Wasser im Hafenbecken Motzen fängt wieder zu stinken an

Auch jetzt steigt bereits unangenehmer Geruch auf. An einigen Stellen – besonders ganz vorn an der Hafenallee – gluckert es im völlig verschmutzten Wasser, Blasen steigen auf. „Es geht schon wieder los“, fürchten die Anwohner, die so gehofft hatten, dass mit der Entschlammung nun endlich Schluss mit dem Gestank ist.

Die Entwicklung der Kosten und die damit verbundenen Konsequenzen

Von der Investitionsbank Brandenburg (ILB) hatte die Stadt Mittenwalde einen Zuwendungsbescheid über 465.600 Euro erhalten. Nun sollen die Kosten aber bei 800.000 Euro für das gesamte Projekt liegen. Mehrausgaben seien aber laut Informationen der ILB nicht zulässig. Die Bank möchte von der Stadt, dass diese eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht des Landkreises dazu einholt. Es wird auch gefragt, ob das Projekt nicht ganz auf Eis gelegt werden könnte.

Wie Marek Kleemann, stellvertretender Bürgermeister und Leiter der Abteilung Infrastrukturservice während des Umweltausschusses vergangene Woche mitteilte, müssten auch die Stadtverordneten nun neu überlegen, ob das wassertouristische Konzept trotz der deutlich gestiegenen Kosten umgesetzt werden soll.

Das altes Hafenbecken in Motzen ist umgeben von einem Erlenbruchwald. Quelle: Andrea Müller

Ortsvorsteher hofft, dass Entschlammung des Hafens kommt

Daniel Müller (SPD) ist Ortsvorsteher in Motzen. Gemeinsam mit den Bürgern hat er sich in der Vergangenheit stark gemacht für das Projekt. Er möchte, dass die Entschlammung auf jeden Fall gemacht wird und zwar selbst dann, wenn das wassertouristische Konzept wegen der höheren Kosten in der Gesamtheit nicht umgesetzt werden kann. „Ein entsprechender Beschluss wurde 2019 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst“, sagt Müller.

Er sieht bei der jetzigen Situation eine Mitschuld der Stadtverwaltung. Diese habe das Projekt immer wieder verschoben. „Die Entschlammung hätte längst über die Bühne sein können“, unterstreicht der Ortsvorsteher. Dennoch hofft er, dass es einen Plan B gibt und das alte Hafenbecken wie geplant von den stinkenden Schlammmassen befreit werden kann.

Am Eingang zum alten Hafenbecken in Motzen steht ein Schild, das das Gebiet als geschütztes Biotop ausweist. Anfang des Jahres war auch mehrmals darauf hingewiesen worden, dass die im Wald abgestellten Boote abzuholen sind. Quelle: Andrea Müller

Stadtverordnete sprechen über Probleme mit dem Projekt

Das Thema steht auf der Tagesordnung der nächsten Mittenwalder Stadtverordnetenversammlung am 25. April. Noch vor Ostern hatten die Abgeordneten ein Schreiben aus dem Rathaus mit den wichtigsten Informationen zu den Problemen erhalten. Nach Gesprächen vor Ort am alten Hafenbecken ist zu erwarten, dass sich dann die Anwohner Luft machen werden. Sie waren schon mehrmals in die Stadtverordnetenversammlung gekommen.

Zum Beispiel, als beim Bau der Abwasserleitungen in der Seebadsiedlung das Grundwasser so in den Motzener See geleitet wurde, dass Gefahr bestand, das mit Schwermetallen belastete Wasser würde direkt aus dem alten Hafenbecken in den See gespült. Nach Protest der Anwohner und Umweltschützer wurden die Rohre aus dem Hafen weiter nach vorn in den Seeeingang verlegt, damit die Verschmutzungen bis zur Entschlammung im Hafen bleiben.

