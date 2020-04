Ex-Bürgermeister Uwe Pfeiffer behält seine Pension

Potsdam/Mittenwalde

Der langjährige Mittenwalder Bürgermeister Uwe Pfeiffer (parteilos, davor CDU) kann seine Pension weiter beziehen. Das Verwaltungsgericht Potsdam entschied am Montag, dass die Klage des Landkreises Dahme-Spreewald auf Aberkennung von Pfeiffers Ruhegehalt abgewiesen wird. Eine mündliche Begründung gab das Gericht nicht, da bei der öffentlichen Urteilsverkündung keine der beiden Seiten anwesend war. Rechtskräftig ist dieses Urteil noch nicht. Der Landkreis kann dagegen in Berufung gehen, wenn die schriftliche Begründung vorliegt. Ob er das machen wird, war am Montag noch nicht bekannt.

2016 abgewählt

Pfeiffer war von 1990 bis zu seiner Abwahl im Jahr 2016 erst Amtsdirektor und dann Bürgermeister Mittenwaldes. Ihm war unter anderem vorgeworfen worden, Rechnungen einer Straßenbaufirma, die der Kreis-CDU Spenden zukommen ließ, beglichen zu haben, obwohl der Baufortschritt noch nicht erreicht gewesen sei. Einen entsprechenden Strafbefehl des Amtsgerichts Königs Wusterhausen wegen Vorteilsnahme und Untreue hatte Pfeiffer im Jahr 2015 akzeptiert. Bereits 2013 hatte der Landkreis ein Disziplinarverfahren wegen der Korruptionsvorwürfe eingeleitet. Auch vor dem Verwaltungsgericht Cottbus wird die Amtszeit Pfeiffers weiter juristisch aufgearbeitet. Dort streitet er mit dem Landkreis darüber, ob er 30.000 Euro Schadensersatz bezahlen muss. Angeblich stand einer bezahlten Rechnung keine entsprechende Leistung gegenüber - dann allerdings ging die Straßenbaufirma in die Insolvenz.

Von Ingmar Höfgen