Mittenwalde

Ein Ausstellungsstück aus dem Mittenwalder Heimatmuseum wurde jetzt in das Museum des Teltow „verschifft“. Es handelt sich um eine Fahne des Schiffer-Vereins von 1905. Das Exponat wird in Wünsdorf eine Ausstellung über den Nottekanal schmücken. Sie soll im Frühjahr eröffnet werden. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Die helle Seite der historischen Vereinsfahne zeigt ein Schiff und den Schriftzug „Schiffer-Verein Mittenwalde“. Quelle: Andrea Müller

So traf sich die Vorsitzende des Mittenwalder Heimatvereins Vera Schmidt mit den Ausstellungsmachern Karen Grunow und Christoph Hegemann sowie dem heutigen Besitzer der Fahne Roland Fiebig. Schon 2005 hatte er sie dem Mittenwalder Heimatmuseum als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Zum Team im Museum des Teltow gehören darüber hinaus der Leiter Silvio Fischer sowie Lutz Birkholz.

Die letzte noch erhaltene Fahne des Schiffer-Vereins Mittenwalde

Roland Fiebig hatte die Schiffer-Vereins-Fahne einst auf dem Dachboden im Haus seines Urgroßvaters Karl Baddack in einem Schrank gefunden. Sie ist einen Meter mal 1,20 Meter groß, wurde aus echter Seide gefertigt und per Hand bemalt. Zu sehen sind darauf Motive wie ein Schiff in einem Gewässer mit Seerosen sowie ein Handschlag. Die eine Seite ist mit hellem Stoff versehen; die andere ist aus blauer Seide. Auf dem hellen Stoff ist der Schriftzug „Schiffer-Verein Mittenwalde“ zu lesen sowie die Jahreszahl. Es ist die letzte Fahne des früheren Schiffer-Vereins Mittenwalde. Die Schiffer der Stadt verschifften damals vor allem Ziegelsteine aus den nahe gelegenen Ziegeleien nach Berlin. Der Weg führte von Mittenwalde über den Nottekanal.

Einblick in das Nachweisbuch über Lohnzahlungen an Karl und Fritz Baddack. Alle Daten wurden hier akribisch eingetragen. Quelle: Andrea Müller

Schiffer-Lohn-Nachweis-Buch ist in Kopie vorhanden

Im Mittenwalder Heimatmuseum war die historische Fahne in einem Ausstellungsraum in der ersten Etage untergebracht. Am Fahnenmast hängend ragte sie schräg in das Zimmer hinein. Angefügt waren die Fahnenschleifen sowie eine Kopie des überlieferten „Schiffer-Lohn-Nachweis“-Buches für den Schiffs-Eigner Karl Baddack. Es gibt Auskunft über die Lohnauszahlungen zu Anfang des 20. Jahrhunderts an den Bootsmann Karl Baddack selbst sowie den Lehrling Fritz Baddack, der in den Aufzeichnungen später ebenfalls als Bootsmann betitelt wird.

Zunächst wurde die historische Fahne eingehend auf Schäden inspiziert. Auf der hellen Seite befinden sich einige Risse. Das Exponat müsste dringend restauriert werden. Damit auch auf dem Transport nach Wünsdorf ins Museum des Teltow keine weiteren Beschädigungen dazu kommen, beriet man eingehend die Art und Weise der Lagerung während der Autofahrt. Zunächst entfernte man sie achtsam vom Mast. Besitzer Roland Fiebig trug sie dann selbst aus dem Heimatmuseum am Salzmarkt. Um die Lagerung im Fahrzeug kümmerte sich Christoph Hegemann.

Ein deutlicher Riss im Material der historischen Fahne des Schiffer-Vereins in Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Ausstellung im Querformat und hinter Glas

Für die Ausstellung im Nachbarkreis wird das Exponat quer hängend gezeigt und beidseitig von Glasscheiben geschützt. Statt wie jetzt in Falten wird sie laut Auskunft der Ausstellungsmacher dann gerade nach unten hängen. „Das Glas auf beiden Seiten soll sie schützen, gleichzeitig aber den Blick frei machen auf die beiden Seiten der Fahne“, erläuterte Hegemann. Nach der Ausstellung, die voraussichtlich bis Ende Mai dieses Jahres andauern soll, soll die Schiffer-Vereins-Fahne samt Rahmen zurückkehren in das Mittenwalder Heimatmuseum. „So haben beide Seiten etwas von dem Verleih“, so Karen Grunow. Denn künftig sei so die fachgerechte und schützende Ausstellung des kostbaren Exponats auch für Mittenwalde gesichert.

Eigentümer der Fahne Roland Fiebig hat sie selbst aus dem Heimatmuseum am Salzmarkt in Mittenwalde die Treppe herunter und raus getragen, damit das Exponat im Museum des Teltow gezeigt werden kann. Quelle: Andrea Müller

Das Ausstellungsstück aus Mittenwalde ist nur eines von vielen, die die Ausstellung im Museum des Teltow über den Nottekanal schmücken soll. Andere kommen aus weiteren Heimatmuseen; so etwa Postkarten aus dem Heimatmuseum in Königs Wusterhausen. Zwischen den Ausstellungsmachern und den Museen, die die Exponate leihweise zur Verfügung stellen, werden entsprechende Leihverträge abgeschlossen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur 750-Jahr-Feier von Mittenwalde wurde die historische Fahne des Schiffer-Vereins im Festzug durch das Stadttor getragen. Quelle: Privat

Besuch der Ausstellung im Museum des Teltow ist geplant

Roland Fiebig ist stolz, dass die Fahne seines Urgroßvaters nun noch einmal eine Reise unternimmt – nicht direkt auf dem Nottekanal, aber zumindest am Kanal entlang bis ins Museum. „Viele Menschen werden sie sehen, das freut mich“, so der Eigentümer, der selbst sehr auf die Ausstellung gespannt ist. „Die schaue ich mir auf jeden Fall an“, kündigte er im Heimatmuseum auf dem Salzmarkt an. Auch die Vorsitzende des Mittenwalder Heimatvereins Vera Schmidt wird dann zur Eröffnung die Reise ins Museum des Teltow in Wünsdorf antreten.

Von Andrea Müller