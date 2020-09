Mittenwalde

Die Flaggen-Posse von Mittenwalde könnte mit der Sitzung der Stadtverordneten am vergangenen Dienstagabend ein Ende gefunden haben. Denn vorgesehen ist nun, die Hauptsatzung so zu ändern, so dass jede Frage, welche Fahne auf dem Pulverturm erlaubt ist oder nicht, erhaben ist.

So sieht die Mittenwalder Stadtfahne aus wie sie René Riwoldt (Hand in Hand) gesponsert hat. Wegen der Form mit dem Schwalbenschwanz musste sie wieder vom Turm. Quelle: Andrea Müller

Was bisher geschah

Ein kurzer Rückblick: Nach der Karnevalszeit, währenddessen immer die Flagge der Narren vom Pulverturm weht, wurde in diesem Jahr eine andere Fahne gehisst: Die Stadtflagge. Besorgt und bezahlt hatte sie René Riwoldt (Hand in Hand). Dann beklagte Rüdiger Strenge ( CDU), dass diese Flagge nicht der Hauptsatzung entspreche. Die Fahne müsse rechteckig sein, hieß es, während die „Riwoldt-Fahne“ einen Schwalbenschwanz habe. Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) ließ darauf hin die Fahne einholen. Es wurde eine andere besorgt und gehisst, die der Hauptsatzung entspreche. Dafür musste jedes Mal die Feuerwehr anrücken. Während das erste Mal noch Gäste anwesend waren, geschah das Einholen und erneute Hissen einer anderen Stadtfahne im Stillen.

Die nicht hauptsatzungskonforme Stadtfahne wurde dann im Auftrag der Verwaltung wieder vom Pulverturm eingeholt. Quelle: Andrea Müller

Diskussion um Hauptsatzung

Die im Internet von der Stadt Mittenwalde veröffentlichte Hauptsatzung machte aber gar keine Ausführungen darüber. Darin hieß es lediglich: „Die Mittenwalder Stadtflagge ist eine Streifenflagge und hat die Farben Rot-Weiß-Grün.“ Konkretisierungen sollen sich in einem Anhang zur Hauptsatzung befunden haben, die jedoch öffentlich nicht zugänglich gemacht wurde. Darüber wurde mehrmals während der Sitzungen der Stadtverordneten diskutiert. In dem Streit ging es darum, ob eine Fahne mit Schwalbenschwanz zulässig ist oder eben nicht.

Vertagung des Tagesordnungspunktes

Nun hatte die Fraktion Hand in Hand einen Änderungsantrag zur Hauptsatzung eingebracht, der eigentlich schon am 17. August hätte in der Stadtverordnetenversammlung besprochen werden sollen. Doch an jenem Abend konnten nicht alle Tagesordnungspunkte behandelt werden, da Sitzungen um 22 Uhr enden müssen. Lediglich ein bereits begonnener Tagesordnungspunkt darf zu Ende gebracht werden. Das Flaggen-Thema musste auf die Fortsetzungs-Sitzung verschoben werden. Die fand nun am zurückliegenden Dienstagabend statt.

2021 wird nach Aschermittwoch zu entscheiden sein, welche der beiden Stadtfahnen wieder vom Pulverturm am Stadttor wehen soll. Quelle: Andrea Müller

Antrag wurde Dienstag zurück gezogen

Doch Riwoldt zog seinen Antrag zurück. Hintergrund sind Beratungen im Vorhinein mit der Bürgermeisterin und den Fraktionsvorsitzenden in der Stadtverordnetenversammlung. „Da haben wir uns schon auf eine entsprechende Text-Änderung in der Hauptsatzung geeinigt“, so Riwoldt. So wird es darin heißen, dass die Flagge zusammen mit dem Stadtwappen verwendet werden darf. Zusätzlich zur rechteckigen Form „ist der sogenannte Schwalbenschwanz mit Stadtwappen und weitere Formen zulässig“. Die geänderte Hauptsatzung soll nun in der Sitzung der Stadtverordneten am 14. September um 19 Uhr im Sporthaus Ragow beschlossen werden. Die Sitzungen finden wegen der Corona-Pandemie zurzeit dort statt.

Mit oder ohne Schwalbenschwanz ?

Dennoch soll nun die rechteckige Fahne, die vom Rathaus besorgt und im Auftrag der Stadt von der Feuerwehr auf dem Pulverturm gehisst wurde, vorerst weiter dort oben über Mittenwalde wehen. Erst mit dem Start der Karnevalssaison im November soll sie wieder gegen die Flagge der Narren eingetauscht werden, denn dann regieren wieder die Karnevalisten in Mittenwalde. Interessant wird es dann im kommenden Jahr nach Aschermittwoch. Denn dann wird zu entscheiden sein, welche Stadt-Fahne künftig vom Pulverturm wehen soll: Die mit Schwalbenschwanz oder die einfach rechteckige.

Hoch, runter, hoch: Um die Stadtflagge von Mittenwalde auf dem Pulverturm gab es reichlich Diskussion und Gespött. Quelle: Andrea Müller

„Riwoldt-Fahne“ verschwunden

Allerdings scheint sich die von Riwoldt gesponserte Schwalbenschwanz-Fahne in Luft aufgelöst zu haben, seitdem sie im Auftrag der Verwaltung eingeholt worden ist, weil sie der Hauptsatzung nicht entsprach. Bei der Bürgermeisterin sei sie nach deren Auskunft nicht. Auch René Riwoldt sagt, er habe sie nicht.

Von Andrea Müller