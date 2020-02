Mittenwalde

Auf einem Firmengrundstück im Eichenweg Mittenwalde ereignete sich am Mittwoch in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall. Ein Volkswagen-Autotransporter hatte beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger übersehen und stieß mit ihm so zusammen, dass dieser stürzte. Dabei erlitt der 50-jährige Fußgänger Kopfverletzungen und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Fahrer des Transporters seine Tour nach dem Unfall fortsetzte, leitete die Polizei eine Fahndung wegen des Verdachtes der Unfallflucht ein. Darauffolgend konnte das Fahrzeug im Bereich des Zeppelinringes gestoppt werden. Gegen dessen 38-jährigen Fahrer ermittelt jetzt die Polizei.

