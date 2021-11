Mittenwalde

Die Käserei Mozzarella Paolella Büffelfarm wird am Sonnabend mit einer Goldmedaille bei der 15. Käsiade in Österreich für ihren Mozzarella ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird in Hopfgarten / Tirol vorgenommen. Die Büffelmilch für den hervorragenden Weichkäse kommt aus Mittenwalde.

Büffel aus Mittenwalde produzieren die Milch für den Mozzarella, der am Sonnabend in Österreich ausgezeichnet wird. Quelle: Andrea Müller

Dreimal wöchentlich wird die frische Mittenwalder Büffelmilch mit einem Milchtransporter abgeholt und in die Käserei nach Kremmen transportiert. Dort werden ca. 6000 Liter Büffelmilch in der Woche zu diversen Käsespezialitäten wie Büffelmozzarella, Burrata und Ricotta verarbeitet. Die Herstellung erfolgt nach alter Tradition fast ausschließlich per Hand. Dadurch kann die hohe Qualität gewährleistet werden.

Legen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit

Die Hofmärkte werden stets mit den frischesten Produkten ausgestattet. Mittlerweile findet man hier ein breites Sortiment an Büffelmilchprodukten und auch Spezialitäten aus Büffelfleisch, wie z. B. Steaks, Salamis, Würstchen und Bouletten. „Wir legen höchsten Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und Frische“, so Geschäftsführer Mike Daschewski. In Mittenwalde hat der Hofladen freitags, samstags und sonntags geöffnet. Auch hier kann man den nun mit einer Goldmedaille honorierten Mozzarella aus Büffelmilch kaufen.

Langfristig ist vorgesehen, direkt in Mittenwalde zu produzieren. Errichtet werden soll in der Stadt auch eine Schaukäserei. Die Büffelfarm soll mit einem großen Gastronomie-Bereich zu einem Event-Betrieb und Ausflugsziel für Leute aus der Region und darüber hinaus entwickelt werden.

Von Andrea Müller