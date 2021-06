Mittenwalde

Der Hauptausschuss von Mittenwalde beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montagabend mit einer fehlenden Postfiliale in der Stadt. Dieses Mal hatte er die Politikbeauftragte der Deutschen Post Bettina Brandes-Herlemann eingeladen.

Bettina Brandes-Herlemann, regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post stand den Mitgliedern des Hauptausschusses Mittenwalde am Montagabend Rede und Antwort. Quelle: Andrea Müller

Hauptausschuss-Vorsitzender Dirk Knuth (CDU) sagte, dass der aktuelle Zustand nicht akzeptabel sei. „Die Mittenwalder müssen weite Wege zurück legen, um die einfachsten Postdienstleistungen in Anspruch zu nehmen“, sagte er. Die nächsten Filialen seien in Bestensee bzw. Königs Wusterhausen.

Post-Drame begann im Jahr 2019

Seit Monaten gibt es in Mittenwalde keine Post mehr. Zuletzt hatte Andreas Daun vom Autoservice Mittenwalde in seinem Betrieb eine Partnerfiliale eröffnet. Er beklagte jedoch immer wieder die schlechten Konditionen der Deutschen Post. Schließlich hatte er zum Ende des vergangenen Jahres den Vertrag gekündigt. Zuvor hatte die Post im Jahr 2019 am Stadthausplatz wenigstens eine Interimslösung installiert, die allerdings nur stundenweise geöffnet war. Das ganze Post-Drama hatte im Sommer des selben Jahres begonnen, nachdem der Spielwarenladen schloss und damit auch die Postdienstleistungen nicht mehr angeboten wurden.

Andreas Daun vom Autoservice Mittenwalde und Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) bei der Eröffnung der Postfiliale vor rund einem Jahr. Quelle: Andrea Müller

Post sucht Partnerfiliale oder Geschäftsräume

„Es ist kein Geheimnis, dass die Post hier in Mittenwalde keine Filiale mehr hat. Das finden wir auch nicht gut“, sagte die regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post Bettina Brandes-Herlemann den Ausschussmitgliedern. Man arbeite daran, das Problem zu lösen und verfolge dabei zwei Schienen: Einen Geschäftsinhaber zu finden, der in Mittenwalde eine Partnerfiliale betreibt oder eine Übergangsfiliale selbst zu betreiben. Dafür würden allerdings Geschäftsräume gebraucht. „Unsere Immobilientochter, die hier den Markt im Blick behält, sagt, dass es oft keine Rückmeldungen seitens der Eigentümer gibt“, so die Post-Beauftragte. Sie unterstrich, dass man auf jeden Fall wieder eine Postfiliale in Mittenwalde betreiben wolle.

Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) zeigte sich äußerst unzufrieden. „Wir haben viel miteinander kommuniziert, viele Daten weiter gegeben, aber irgendwann sind wir zeitlich am Ende angelangt“, sagte sie. Zudem sei sie nicht für die Akquise der Post zuständig. Sie sprach auch die Konditionen der Post für die Partner an. „Vielleicht sollte die Post darüber nachdenken, ob die Konditionen nicht attraktiv genug sind und die Verträge nicht genug bieten“, betonte Buße. Sie erwarte deutlich mehr Engagement der Post.

Andreas Lück (AfD) erkundigte sich, ob die Post nicht ähnlich wie die Sparkasse im ländlichen Raum Busse für mobile Postdienstleistungen auf den Weg schicken könnte. Dies lehnte Brandes-Herlemann jedoch ab, verwies aber auf die Postzusteller, die Pakete und Briefsendungen mitnehmen können.

Die Hauptausschuss-Mitglieder zeigten sich sehr unzufrieden mit dem Engagement der Deutschen Post. Da erwarte man deutlich mehr. Quelle: Andrea Müller

Alles nur Ausreden

Martina Milhan (SPD) meinte, das seien alles Ausreden. „Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit Ihren Ausführungen“, sagte sie. Es gebe in Mittenwalde nach wie vor freie Ladengeschäfte, doch offensichtlich seien die Bedingungen der Post so schlecht, dass der Aufwand nicht lohne für die potenziellen Postpartner.

Doch die Post-Politikbeauftragte konnte nichts versprechen, außer dass man weiter suchen und im Gespräch bleiben werde. Nun soll sich die Mittenwalder Stadtverordnetenversammlung mit dem Thema befassen.

Von Andrea Müller