„Mittenwalde Helau“ online erleben

Mittenwalde

Eigentlich hatten die Mitglieder des Mittenwalder Karnevalsvereins Rot-Weiß-Grün (MKV) gehofft, in diesem Jahr die närrische Zeit wieder mit ihren Besuchern gemeinsam feiern zu können. Da dies die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen nicht zulassen, aber der MKV seinen Fans wie gewohnt ein buntes Programm bieten möchte, wird es am Samstag um 20.15 Uhr die zweite virtuelle Karnevalsveranstaltung geben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Live-Übertragung aus dem Schützenhaus Gallun

Getreu dem Motto des Vereinsvorsitzenden Oliver Bergmann „Karneval ist das, was wir daraus machen“, können die Fans am Samstagabend dabei sein, wenn live aus dem Schützenhaus Gallun wie schon im vergangenen Jahr die virtuelle Karnevalsveranstaltung übertragen wird. Die Zuschauer erwartet das Beste aus vielen Jahren Vereinsgeschichte, moderiert vom Sitzungspräsidenten Ali (Alfred Bergmann) und Olli (Oliver Bergmann). Gemeinsam mit den Technikern werden sie die Veranstaltung auf die Beine stellen. Bei Unterhaltung mit Tanz, bunten Kostümen und lustigen Showeinlagen sollte dann echte Karnevalsstimmung zu Hause aufkommen. Dazu noch ein Tipp von Olli: „Also stellt die Getränke kalt, legt das Knabberzeug zurecht und macht Euch einen unvergesslichen Abend mit dem MKV.“ Also dann, „Mittenwalde Helau“ zuhause erleben.

Die Übertragung erfolgt über den Youtube-Kanal des MKV – https://youtu.be/dDOdskHJorg

Wem es gefallen hat und wer den Verein unterstützen möchte, kann gerne eine Spende hinterlassen. Der Spendenlink ist auf der Seite des MKV (www.mkv-mittenwalde.de) zu finden.

Von Gerlinde Irmscher