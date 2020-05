Trotz Corona: Im vollen Galopp auf die Weide

Boddinsfelde

Corona hin oder her: Die Pferde wollen auf die Weide. Im Reitgut Boddinsfelde machte man daraus wieder ein Event; wegen der Pandemie in diesem Jahr unter besonderen Umständen.

Fest für Pferd und Reiter

„Normalerweise feiern wir diesen Moment gemeinsam mit unseren Reitern und ihren Pferden“, sagt Katrin Labrenz. Während die Tiere das frische Gras auf der Weide genießen, finde in der Regel nebenan ein großes Buffet mit Leckereien und Grillwürsten statt. Das war in diesem Jahr anders.

Einmal hin und wieder zurück: Die Pferde nutzten die volle Länge der rund 8,5 Hektar großen Weide voll aus. Quelle: Anne Stender

Buffet fiel aus

Kurz: Das Essen fiel aus. Fast jedenfalls, denn die einzelnen Reiter-Familien, die zu diesem Spektakel eingeladen waren, brachten sich selbst gebratene Buletten und Salate mit. Der ein oder andere hatte eine Flasche Sekt im Picknick-Korb – so wie Martina Rentmeister und Peter Schober. Beide reiten schon viele Jahre hier. Der Weide-Auftrieb ist für sie alljährlich ein ganz besonderer Moment der Freude. „Darauf muss man schon anstoßen“, sagen sie. Und weil es trotz Corona ein Erlebnis der Gemeinschaft ist, hatten sie für Freunde noch zwei weitere Becher mit im Gepäck.

Immer im Abstand von 1,5 bis zwei Meter standen die Zaungäste des Weide-Auftriebs am Reitgut Boddinsfelde. Quelle: Andrea Müller

Immer auf Abstand

Doch selbst beim Anstoßen wurde auf den sicheren Abstand zu anderen Personen geachtet. Der fand also nur aus der Ferne statt, indem sich zugeprostet wurde. Überhaupt hatten sich die Pferdefreunde entlang des Weidezaunes so verteilt, dass nur die Familien in sich zusammen standen. Anders als sonst waren lediglich die Besucher zugelassen, die auch ihre Pferde auf dem Reiterhof haben oder hier Reitunterricht nehmen.

Für Betriebsfremde noch immer geschlossen

„Der Reiterhof ist für Betriebsfremde noch immer geschlossen“, unterstreicht Familie Labrenz. Entsprechende Schilder sind an den Eingängen aufgestellt. Wer das Reitgut betritt, muss sich noch immer in ein Anwesenheitsbuch eintragen. Die Höchstaufenthaltsdauer beträgt noch immer drei Stunden.

Zaungast war auch dieser Maikäfer, den man nur noch selten zu Gesicht bekommt. Er wurde vom Asphalt wieder auf die Wiese gesetzt. Quelle: Andrea Müller

Aufregung vor dem Start

Die 60 Pferde auf dem Hof haben damit nichts zu tun. Für sie schien alles wie immer und war es dennoch nicht. Aufgeregt liefen sie auf ihrer Winterstellfläche hin und her; immer wieder sammelten sie sich am Tor, das hinüber zur kleineren der beiden Weiden führt. Normalerweise galoppieren sie immer hier durch auf die rund 6,5 Hektar große Weide.

Trockenheit macht den Weiden zu schaffen

Doch Familie Labrenz hatte sich dieses Mal entschlossen, die Tiere auf die größere Weide zu treiben. Die liegt genau auf der anderen Seite. Das hatte zwei Gründe: Die Besucher konnten sich zum Einen am Zaun besser verteilen, um die Abstände einzuhalten. Zum Anderen war diese Weide in einem besseren Zustand, obwohl die anhaltende Trockenheit dem Gelände überhaupt schwer zu schaffen macht.

Das Signal ertönt

Wie immer waren zwei Bläser – Klaus Grüneberg und sein Enkel Max Exner – eingeladen worden, um das Signal für den Weide-Auftrieb zu blasen. Das erklang weithin über die Wiesen, dann öffnete Herwig Labrenz das hintere Tor. Es dauerte einen Moment, bis die Tiere verstanden, dass es dieses Mal hinten raus auf die Weide gibt, doch dann gab es kein Halten mehr.

Nach den ersten zehn Minuten beruhigten sich die Pferde-Gemüter wieder und es wurde in aller Ruhe gegrast. Quelle: Anne Stender

Fohlen Piroschka mittendrin

Vier Schimmel galoppierten vorne weg, dann folgten die anderen. Mittendrin war auch das neue Fohlen Piroschka, das im April das Licht der Welt erblickte. Es ist das zehnte Fohlen auf dem Hof, der 2006 wieder zum Leben erweckt worden war. Wegen des Baus des Flughafens BER musste Familie Labrenz von Selchow nach Boddinsfelde umziehen. Hier bauten sie das verfallen Gut wieder auf und machten es zu einem Reiterparadies.

Endlich in Ruhe grasen

In voller Geschwindigkeit erkundeten die 60 Pferde das 8,5 Hektar große Gelände. Doch nach zehn Minuten war das Spektakel vorbei. Dann wurde in aller Ruhe gegrast.

Von Andrea Müller