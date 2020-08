Mittenwalde

Der richtige Umgang mit Museumsobjekten und Sammlungen – das lernten diese Woche bei einem Sommerkurs des Museumsverbandes Brandenburg Mitarbeiter von Heimatmuseen. Die Veranstaltung fand im Mittenwalder Heimatmuseum auf dem Salzmarkt statt – natürlich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie.

Das Heimatmuseum in Mittenwalde – auch hier sind wichtige Zeugnisse der Vergangenheit zu sehen. Ihr Erhalt ist sehr wichtig. Quelle: Andrea Müller

Seit Corona die erste Veranstaltung des Museumsverbandes

„Es ist überhaupt die erste Veranstaltung, die der Museumsverband seit Ausbruch der Epidemie wieder angeboten hat“, erklärte Vera Schmidt, Vorsitzende des Heimatvereins Mittenwalde. Der arbeite schon längere Zeit mit dem Restaurator Cord Brune zusammen, der auch dieses Seminar leitete.

Theorie, aber auch praktische Tipps

An ihm nahmen Kerstin Preuß aus Königs Wusterhausen, Justine Remus vom Museum „Alte Posthalterei“ in Beelitz, Jan Bejsorec vom Schloss und Gut Liebenberg sowie Tobias Bank vom Verein Historia Elstal teil. „Objekte und Sammlungen von Museen richtig zu lagern ist entscheidend für ihren Erhalt“, betonte Cord Brune, der zu seinen zahlreichen theoretischen Ausführungen auch jede Menge praktische Tipps gab und anhand von Beispielen und Fotos aus seiner Arbeit als Konservator veranschaulichte. Es ging dabei unter anderem um den Schutz vor Insekten wie zum Beispiel vor Motten.

Wie solche Kartons im Handumdrehen gefaltet werden, lernten die Teilnehmer des Sommerkurses im Heimatmuseum Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Materialien ohne Schadstoffe

Die Teilnehmer lernten auch, dass zum Einpacken möglichst keine Luftpolsterfolie verwendet werden soll, da sie hässliche Abdrücke auf den Objekten hinterlasse. Zur Anschauung zeigte Brune ein Foto mit einem wertvollen Holztisch, auf dessen Platte eben jene Punkte von der Folie deutlich zu erkennen waren. Zum Einschlagen von Objekten, so Brune weiter, solle durchaus Seidenpapier verwendet werden, aber eben nur schadstofffreies nach DIN-Norm. Gleiches gelte für Vliese und Filze. Der erfahrene Restaurator gab auch den Hinweis, die Exponate möglichst nicht auf Holz- oder Spanplatte zu lagern, sondern auf pulverbeschichteten Metallregalen.

Was ein Gummiknüppel anrichten kann

Beeindruckend war auch sein mitgebrachtes Beispiel eines in einer Glasvitrine ausgestellten Polizei-Gummiknüppels. „Gummi enthält Schwefel und der tritt aus und richtet bei den anderen Objekten Schaden an“, erläuterte er. Im konkreten Fall war die gesamte Unterlage von dem Knüppel verfärbt und beschädigt worden sowie eine Armbinde und ein Schild. Ein anderes Fotos zeigte historische Schuhe in einem Karton, die durch die beengte Lagerung fast vollkommen ihre Form verloren hatten. „Nach der Restaurierung wurden sie auf einem Brett im Karton so eingepackt, dass ihre Form erhalten bleibt“, führte Brune aus.

Damit historische Schuhe ihre Form behalten, ist die Lagerung auf einer Art Brett im Karton sehr wichtig. Quelle: Andrea Müller

Bei der Lagerung von Textilien gehe man heutzutage auch andere Wege. Seien sie in der Regel früher auf einen Bügel gehängt worden, so würden sie heute eher liegend in Kartons gelagert. Hängend führe die Schwerkraft zu deren Deformierung.

Bitte nicht anfassen!

Neben der Theorie ging es auch direkt hinüber zur Praxis. So lernten die Museumsleute, wie Kartons in jeder Größe mit Hilfe von Falzbein und geeignetem Karton preisgünstig und schnell selbst angefertigt werden können. Das probierten die Schüler direkt auch selbst aus. Anhand von reichlich Anschauungsmaterial konnten sie auch geeignete Materialien selbst mal in die Hand nehmen und für sich und ihre Museen sichten. Tobias Bank vom Elstal-Verein gab darüber hinaus einen direkten Tipp aus seiner Praxis. Weil Medaillen und andere Metall-Gegenstände möglichst nicht in die Hand genommen werden sollen, um zerstörerische Salzablagerungen zu verhindern, sollen sie nach Möglichkeit in speziellen Schubladen aufbewahrt werden. Die sind aber für kleine Museen unbezahlbar. „Ich habe darum bei Schmuckhändlern gekauft, die ihr Geschäft aufgaben“, meinte er. Dies sei deutlich preiswerter.

Butterform aus Holz im Heimatmuseum Mittenwalde – Anfassen kann üble Schäden hinterlassen durch das Salz im Handschweiß. Quelle: Andrea Müller

Bücher brauchen eine Stütze

Gleich zu Beginn des Sommerkurses waren die Teilnehmer gemeinsam mit Cord Brune und Vera Schmidt durch das Mittenwalder Heimatmuseum gegangen. Auch hier wurden kleine Schwächen bei der Lagerung von Ausstellungsstücken aufgedeckt. „Ich wusste nicht, dass Bücher in einer Vitrine unbedingt eine Stütze brauchen“, so Schmidt. Die historische Bibel aus dem Jahr 1708 müsse darum schnell umgelagert werden. Das Problem: Dafür ist die vorhandene Vitrine zu flach.

Die Bibel von 1708 gehört zu den Ausstellungsstücken im Heimatmuseum Mittenwalde. Noch liegt sie flach in der Vitrine, doch schon bald soll sie eine Stütze erhalten. Quelle: Andrea Müller

Es wird immer wieder Neues gelernt

Auch die Lagerung von vielen Objekten im Dachboden des Heimatmuseums bedürfe einer dringenden Veränderung. Dort oben sei es viel zu heiß. In den Museumsräumen müssten vor allem Lichtschutzfolien an die Fenster angebracht werden, um die Objekte vor schädigendem Licht zu schützen. „Wir haben schon Dank der Hinweise von Herrn Brune in den vergangenen Jahren viel geändert, aber wir lernen jedes Mal dazu“, formulierte es Vera Schmidt.

Vera Schmidt vom Heimatmuseum Mittenwalde während des Sommerkurses diese Woche. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller