Mittenwalde

Do Than Ha ist überglücklich, dass sie wieder in einem Laden steht und Mode verkauft. Gemeinsam mit ihrem Mann Quoc Hung Pham hat sie den alten Spielzeugladen in der Mittenwalder Yorckstraße übernommen. Statt Spielzeug gibt es jetzt Kleider, Hosen und Hemden.

Zu DDR-Zeiten kamen sie aus Vietnam

Die Eheleute waren schon zu DDR-Zeiten aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Sie arbeitete in der Hutproduktion, er in einer Autowerkstatt in Ludwigsfelde. Mit der Wende verloren die beiden ihre Arbeit. „Dann haben wir alles Mögliche gemacht“, sagt sie. Vom Imbiss bis zum Modeladen. Ihr Mann führt noch bis heute einen Imbiss in Berlin. Zusätzlich arbeitet er in Mittenwalde.

Alles wird hübsch schon auf der Straße präsentiert. Wem etwas zu groß ist, der kann es hier auch gleich ändern lassen. Quelle: Andrea Müller

Neuanfang nach sieben Monaten Pause

Vor 17 Jahren führte sie der Weg nach Mittenwalde. Das Paar mit zwei inzwischen erwachsenen Kindern, die in Berlin leben, ist längst heimisch geworden in der kleinen Stadt fern der Heimat. Bis vor einigen Monaten führten sie ihren Laden ein paar Meter weiter. Doch das Geschäft mussten sie aufgeben. Jetzt also, nach sieben Monaten Unterbrechung, der Neuanfang. Neben den modischen Sachen bieten die beiden auch Änderungen von Kleidung an.

Blumen und Sekt zur Eröffnung

Die Mittenwalder sind dem Paar mehr als gewogen. Das merkten die beiden Geschäftsleute auch in den letzten Tagen. Zur Eröffnung brachten die Leute Blumen, aber auch in der neuen Woche kamen sie mit Sekt und reichlich Glückwünschen.

Eine der ersten Kundinnen war Bärbel Kotzte. Sie wurde gleich fündig. Do Thang Ha packte ihr Hose und ein Kleid ein. Da kamen schon die Nächsten auf der Suche nach etwas Schickem.

Von Andrea Müller