Ragow: Dorf soll Dorf bleiben

Mittenwalde

Eigentlich war die Sache schon ganz klar. Doch bei der Sitzung der Stadtverordneten am Montagabend wurde das Projekt Wohnbebauung in der Ragower Gartenstraße noch einmal aufgerollt.

Zwei Wohnhäuser geplant

Die Kirche plant auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Gelände zwei Wohnhäuser zu bauen. Aus diesem Grund sollte bei der Sitzung ein Beschluss zur „Billigung und Auslegung des Bebauungsplanes Gartenstraße / Dorfstraße Wohngebiet“ gefasst werden. Im Ortsbeirat Ragow sowie im Wirtschaftsausschuss war die Angelegenheit schon positiv beschieden worden. Auch der Hauptausschuss hatte zu diesem Thema diskutiert, konnte aber keinen Beschluss fassen, da die Fristen nicht eingehalten worden wären.

Ragow ist ein Dorf – dessen Charakter erhalten bleiben soll. Quelle: Andrea Müller

Andere Situation

„Jetzt haben wir hier eine völlig neue Situation“, brachte es Frank Kausch ( SPD) am Montag in der Sitzung der Stadtverordneten auf den Punkt. Mittlerweile war nämlich klar geworden, dass die Ragower eigentlich den Wunsch hegen, dass ihr Dorf ein Dorf bleibt. Mit einer weiteren Wohnbebauung laufe Ragow Gefahr, vom Mischgebiet zum reinen Wohngebiet zu werden, in dem die Haltung von Tieren oder kleines Gewerbe deutlich erschwert würde.

Kein Wohngebiet in Metropolennähe

„Insbesondere wird die perspektivisch dargestellte Abkehr vom typisch märkischen bäuerlich geprägten Dorf zum reinen Wohngebiet in Metropolennähe abgelehnt“, hatte es Ortsvorsteherin Christiane Dürkop (Pro Bürger) formuliert. In einem langen Vortrag sprach sie von der Notwendigkeit, auch Platz für ein soziales Miteinander zu haben. Dafür gebe es kaum noch Flächen. Zudem beklagte sie ein Hinterherhinken der Infrastruktur. Es könne nicht immer nur weiter gebaut werden, ohne an die Folgen zu denken.

Ragows Ortsvorsteherin Christiane Dürkop verlas ein langes Plädoyer zur städtischen Nutzung des Ragower Grundstücks an der Gartenstraße. Quelle: Andrea Müller

Abgeordnete unterstützen Dürkop

Das sahen auch andere Abgeordnete ähnlich wie Fraktionskollege Jan Priemer, aber auch Michael Schiballa ( CDU), der ebenfalls in Ragow zu Hause ist. Martina Milhan ( SPD) fand gut, was die Ragower Ortsvorsteherin an Argumenten vorgebracht hatte. „Wir müssen auch mal an die Einwohner denken“, sagte sie. Auf dem Gelände finde alljährlich das Osterfeuer statt. Wenn da nun Häuser gebaut würden, könne das mit großer Sicherheit dort nicht mehr stattfinden. Sie plädierte für die Schaffung einer Begegnungsstätte.

Bürgermeisterin Maja Buße wurde bei der Stadtverordnetenversammlung am Montag von Marek Kleemann (links) vertreten. Quelle: Andrea Müller

Kirche würde 2000 Quadratmeter zur Verfügung stellen

Nach Aussagen des stellvertretenden Bürgermeisters Marek Kleemann stehe die Kirche als Grundstückseigentümer einer teilweisen städtischen Nutzung des Geländes offen gegenüber. „Maximal 2000 Quadratmeter würde sie uns zur Verfügung stellen“, so Kleemann. Allerdings müsse allen klar sein, dass das Grundstück nicht verkauft wird, sondern über Erbbaupacht übergeben würde. „Das müssen Sie entscheiden, ob die Stadt das will“, formulierte es Kleemann.

Werner Hannig (Linke) stellte SVV Mittenwalde den Antrag, den Beschluss zu verschieben. Quelle: Andrea Müller

Beschluss verschoben

Anke Nedwed ( CDU) brachte auch die dafür notwendigen Finanzen ins Spiel. Man müsse konkret wissen, um wie viel Geld es pro Jahr geht. „Wir müssen ja auch pfleglich mit den Geldern der Stadt umgehen“, betonte sie. Werner Hannig (Linke) stellte darum den Antrag, den Beschluss zu vertagen. „Die Stadt soll sich erst einmal klar werden, was sie mit dem Grundstück machen will“, sagte er. Diesem Antrag stimmten die versammelten Stadtverordneten mit neun Ja-Stimmen zu. Der Ortsbeirat bekam auf Anregung von Anke Nedwed die Empfehlung, sich ein Konzept für die Nutzung zu überlegen.

Verweis in Sozialausschuss

In Vorbereitung der Sitzung hatten fünf Abgeordnete einen offensichtlich in Eile handschriftlich formulierten Antrag zum Thema Gartenstraße/Dorfstraße Wohngebiet eingebracht, der die Prüfung einer Perspektive zur städtischen Nutzung für das Grundstück in Ragow beinhaltet. Unterschrieben hatten ihn Anke Nedwed, Jan Priemer, Carola Müller (Linke), René Riwoldt (Hand in Hand) und Daniel Müller ( SPD). Dieser Antrag wurde mit einstimmigem Beschluss in den Sozialausschuss verwiesen.

Fünf Abgeordnete hatten handschriftlich einen Antrag unterschrieben, der die Erschließung einer Perspektive zur städtischen Nutzung des Ragower Grundstücks beinhaltet. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller