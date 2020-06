Mittenwalde

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengrundstück in Mittenwalde und stahlen eine Kabeltrommel mitsamt Kabel, so dass ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstand. Am Donnerstagmorgen wurde ein weiterer Diebstahl in Schenkendorf im Zeppelinring bemerkt. Ein Minibagger wurde entwendet. Nach der Baumaschine fahndet derzeit die Polizei.

Von MAZonline