Die Karnevalisten holen ihre Flagge vom Pulverturm

Traditionell zu Beginn der fünften Jahreszeit hissen die Mittenwalder Karnevalisten ihre Flagge auf dem Pulverturm der Stadt und pünktlich zum Ende der närrischen Zeit wird sie dann wieder eingeholt. Normalerweise. Doch diesmal war das ganz anders. 202 Tage, so lange wie noch nie, wehte die Flagge des Mittenwalder Karnevalsvereines „Rot-Weiß-Grün“ über der Stadt.

Neue Flagge gesetzt

Gemäß der Eindämmungsverordnung war es der Feuerwehr nicht möglich, die Flagge zu einem früheren Zeitpunkt vom Pulverturm zu holen. Am Freitag war es nun so weit. Dirk Knuth von der Mittenwalder Feuerwehr und Oliver Bergmann, Vereinsvorsitzender der Karnevalisten, fuhren mit der großen Drehleiter nach oben, um die Flagge einzuholen und auch gleich eine neue zu setzten. Nun weht auf Initiative von René Riewoldt bis zum Beginn der nächsten Karnevalszeit eine Stadtflagge auf dem Pulverturm.

Stillstand des Vereinslebens

„Wir konnten die Veranstaltungen in unserer 33. Session gerade noch zu Ende führen, bevor die Beschränkungen in Kraft traten“, berichtete Bergmann. Aber alles, was danach kommen sollte, viel buchstäblich ins Wasser. Da war ein großer Tanzworkshop im Nachwuchsbereich geplant und was die Karnevalisten ganz besonders hart traf: Die Walpurgisnacht musste ausfallen.

„Das Vereinsleben kam zum Stillstand und wir mussten uns etwas überlegen, um im Kopf der Mitglieder zu bleiben“, sagt Oliver Bergmann. „Videos zum Frühstückskaffe“, war die Idee. Jeder aus dem Vorstandes drehte ein lustiges kleines Filmchen, das dann den Mitgliedern präsentiert wurde. Inzwischen drehen auch die Mitglieder Videos.

Um den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können, wurde ein Hygieneplan erarbeitet und eingereicht. In gebührendem Abstand kann nun das Training auf der Rasenfläche vor dem Schützenhaus wieder beginnen.

