Mittenwalde

Obwohl die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung erneut den Nachtragshaushalt ablehnten, erhalten die Rathaus-Mitarbeiter auch im Dezember ihr Gehalt. Allerdings erklärte Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU), dass sie sich eigens dafür bei einem Rechtsanwalt rechtlich abgesichert habe. Damit habe sie Schaden von der Stadt abwenden wollen, der auf Mittenwalde in dem Fall hätte zukommen können, falls Rathaus-Mitarbeiter vor Gericht gezogen wären, um ihr Geld einzuklagen.

Innenministerium prüft

In dem Streit um den Nachtragshaushalt geht es vor allem um die Personalkosten, die sich mit der Umstrukturierung des Rathauses verändert haben. Mehrere Mitarbeiter sind in Führungspositionen gehoben worden und wurden damit anders als zuvor eingruppiert. Weil die Bürgermeisterin sich dafür nicht das Einverständnis der Stadtverordnetenversammlung holte, haben die auf „stur“ geschaltet. Sie forderten eine Überprüfung – auch durch die Kommunalaufsicht des Landkreises. Deren Einschätzung liege, so Buße, noch immer nicht vor. Vielmehr habe die das Problem weitergereicht an das Brandenburger Innenministerium.

Darüber hinaus war ein externes Unternehmen beauftragt worden, die aktuellen Eingruppierungen der Rathaus-Mitarbeiter zu überprüfen. „Das hat festgestellt, dass alles in Ordnung ist“, so Maja Buße. Es gebe nur eine Einschränkung: Ein Mitarbeiter in der Verwaltung sei zu niedrig eingestuft worden. Darüber informierte die Bürgermeisterin auch in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten. Hier gab sie auf Nachfrage von Werner Hannig (Linke) auch bekannt, dass die Verwaltungs-Mitarbeiter selbstverständlich ihren Lohn erhalten werden. Die Diskussion dazu hatte Michael Schiballa ( CDU) zuvor in der Sitzung des Hauptausschusses aufgeworfen. Er hatte gefragt, aus welchem Topf die Gehälter bezahlt werden sollen, wenn die Position im Nachtragshaushalt nicht unterlegt ist.

In der Sitzung des Hauptausschusses hatte Michael Schiballa (2. v.l.,CDU) die Frage aufgeworfen, aus welchem Topf denn die Gehälter gezahlt werden sollen, falls der Nachtragshaushalt nicht beschlossen werde. Quelle: Andrea Müller

Nachtragshaushalt nun für das Jahr 2021

Nun will Mittenwalde gar keinen Nachtragshaushalt mehr für das zu Ende gehende Jahr 2020 aufstellen. Vielmehr soll nun ein Nachtragshaushalt 2021 erarbeitet werden. Doch auch mit ihm wird es wieder um die Personalkosten gehen, da das Problem ja nicht vom Tisch ist.

Gleichzeitig erklärte Buße, dass nun ein Mitarbeiter eine Klage auf eine höhere Eingruppierung eingereicht habe, die ihm zustehen würde. „Ich kann aber derzeit keine höhere Eingruppierung vornehmen, wenn ich noch nicht einmal das Okay der Stadtverordneten habe für die bereits vorgenommenen Änderungen in den Eingruppierungen“, erklärte dazu die Bürgermeisterin. Die Verantwortung dafür müssten die Stadtverordneten auf sich nehmen.

Verwaltung soll Hausaufgaben erledigen

Die ihrerseits verweisen auf die Hausaufgaben, die die Verwaltung zu erledigen habe. Es würden nun seit einem halben Jahr bereits Gehälter gezahlt, die nicht mit einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung untermauert seien. Seit einem halben Jahr fordere man, alle Unterlagen zur Umstrukturierung samt Stellenbeschreibungen vorzulegen. Auch die Ergebnisse der externen Gutachter zur Neu-Eingruppierung lägen den Abgeordneten bisher nicht vor. Sie seien lediglich mündlich kommuniziert worden.

Von Andrea Müller