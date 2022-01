Mittenwalde

Die Verwaltung in Mittenwalde hatte eine Impfaktion gegen das Corona-Virus für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren für Februar geplant. Das berichtete Bürgermeisterin Maja Buße (CDU). Doch man habe Abstand von dem Vorhaben nehmen müssen, denn es sei kein Rankommen an den notwendigen Impfstoff. Zudem hätten die Eltern von Mädchen und Jungen in den Kindereinrichtungen der Stadt eher skeptisch auf das geplante Angebot reagiert. Entsprechende Umfragen habe man durchgeführt.

Corona-Impfung für Kinder: In Mittenwalde scheinen die Eltern von noch sehr jungen Kindern der Impfung eher skeptisch gegenüber zu stehen. Das Rathaus kam nach einer Befragung in den Kitas zu diesem Ergebnis. Quelle: Jörg Carstensen

Bisherige Impfaktionen in Mittenwalde bestens besucht

Ende des vergangenen Jahres hatte Mittenwalde zwei große Impfaktionen in sogenannten Pop-Up-Impfzentren angeboten. Beide Termine fanden in der Mehrzweckhalle statt. An nur einem Tag seien damals 407 Menschen mit dem Corona-Impfstoff versorgt worden. Angeboten waren damals Erst- und Zweitimpfung sowie der Booster, also die dritte Impfung. Eingebunden in die Aktionen waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Rathaus.

Die Bürgermeisterin selbst engagierte sich, indem sie gemeinsam mit anderen die eigentliche Impfung vor Ort selbst mit den Bürgern vorbereitete und den bürokratischen Teil mit ihnen erledigte. Auf diese Weise hatte man es geschafft, dass kaum Wartezeiten entstanden. Maximal, so hatte das Rathaus damals berichtet, hätten die Leute eine Stunde anstehen müssen.

Bei den beiden Impfaktionen arbeitete man zusammen mit der Königs Wusterhausener Arztpraxis Klugewitz, die das medizinische Personal sowie die entsprechende Ausrüstung dazu stellte. „Mit dieser Praxis hätten wir auch bei der Kinderimpfaktion gern wieder zusammen gearbeitet“, so Mittenwaldes Bürgermeisterin. Den Impfstoff wollte man wieder über die Stadtapotheke in der Yorckstraße organisieren. Doch dies sei nicht gelungen. Auch der Landkreis Dahme-Spreewald habe nicht helfen können.

Kreis startet erst einmal „Testballon“ mit Kinder-Impftagen

Dieser selbst erklärte dazu über seine Sprecherin Kathrin Veh: „Wir haben diesen Impfstoff nicht im Einsatz und bisher nicht bestellt.“ Fast gleichzeitig teilte die Stadt Königs Wusterhausen mit, dass in Kooperation mit dem Landkreis sowie dem Achenbach-Krankenhaus am 19. Januar eine Kinderimpfaktion in der Paul-Dinter-Halle angeboten werde. Das bestätigte der Landkreis auf MAZ-Anfrage und erklärte, dass die Kinder-Impftage für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren in dieser Woche ein „Testballon“ für künftige Aktionen dieser Art in der Region sein werden.

Auf diese Weise wolle man heraus finden, wie dieses Angebot bei den Eltern von Kindern in dieser Altersgruppe angenommen werde. Prinzipiell arbeite man mit allen Bürgermeistern und Amtsdirektoren in dieser Frage zusammen und unterstütze jede Initiative in diese Richtung. So sei man auch im ständigen Kontakt mit den mobilen Impfteams. Weiterhin unterstütze man durch die Abgabe und den Austausch von Impfstoffen, die Vermittlung von Impfpersonal beziehungsweise im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit.

In der Mittenwalder Verwaltung will man am Thema Kinder-Impfaktion dran bleiben

In Mittenwalde wird man die Resonanz auf die Impftage in Königs Wusterhausen genau beobachten, um einschätzen zu können, ob eine vergleichbare Aktion im kaum 15 Kilometer entfernten Mittenwalde mit seinen acht Ortsteilen überhaupt Sinn machen würde – auch vor dem Hintergrund der Skepsis der Eltern gegenüber des Impfstoffs für sehr junge Menschen, deren Risiko eher gering ist, schwer an einer Corona-Infektion zu erkranken. „Wir bleiben aber auf jeden Fall an dem Thema dran“, versprach Mittenwaldes Bürgermeisterin Buße.

Von Andrea Müller