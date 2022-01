Mittenwalde

Jetzt drang doch an die Öffentlichkeit, was bereits im November hinter verschlossenen Türen im nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung (SVV) von Mittenwalde diskutiert und beschlossen worden war: Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) erhielt eine Rüge; der Kämmerin im Rathaus von Mittenwalde wurde der Titel „Kämmerin“ aberkannt.

Hintergrund ist die eigenmächtige Änderung der Verwaltungsstruktur und der damit verursachten Erhöhung der Personalkosten um rund 800.000 Euro. Die Rathaus-Spitze hatte versäumt, die Maßnahmen vom Stadtparlament absegnen zu lassen.

Das Rathaus von Mittenwalde wurde nach einer umfangreichen Analyse umstrukturiert. Weil die Bürgermeisterin dies ohne Abstimmung mit den Abgeordneten tat, geriet sie immer mehr in die Kritik. Quelle: Andrea Müller

Beschlüsse jetzt im Amtsblatt Mittenwalde veröffentlicht

In jener Sitzung Ende 2021 hatte der Ausschuss Organisationsstruktur und Personalkostenentwicklung unter der Leitung von Werner Hannig (Linke) seinen Bericht der Öffentlichkeit vorgestellt. Nicht vorgetragen wurden allerdings die personellen Konsequenzen. Die verlegte man in den nichtöffentlichen Teil der Zusammenkunft. Schon damals war dies seitens der Verwaltung mit „Personalangelegenheiten“ begründet worden, da es um „Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner“ gehe.

Im ersten Amtsblatt 2022 von Mittenwalde, das diesen Mittwoch veröffentlicht worden ist – also rund anderthalb Monate nach jener Sitzung – findet sich nun die Bekanntmachung der Beschlüsse dazu. Aber auch hier kann der Mittenwalder Bürger nicht erkennen, dass Bürgermeisterin und Kämmerin für ihr Handeln von der Stadtverordnetenversammlung bestraft wurden. Kein Wort zu den personellen Konsequenzen. Man hat die Veröffentlichung sogar gesplittet; der Beschluss (B71/2021) selbst befindet sich im amtlichen Teil; der Bericht des Ausschusses wurde in den nichtamtlichen Teil des Blattes nach hinten verschoben.

Es soll ein Disziplinarverfahren gegen Mittenwalder Bürgermeisterin geben

In diesem Bericht hatte der Ausschuss auch Schlussfolgerungen aus seiner Tätigkeit gezogen, die darin bestand, eine Prüfung der vorgenommenen Veränderung der Organisationsstruktur und daraus resultierender Einstufungen der Gehälter von Verwaltungsmitarbeitern vorzunehmen. Geprüft werden sollten auch die finanziellen Auswirkungen. Im Ergebnis dessen empfahl er der Stadtverordnetenversammlung – neben zahlreichen Änderungen der inhaltlichen Arbeit – , der Bürgermeisterin als Dienstvorgesetzte wegen „ungenügender Wahrnehmung ihrer Gesamtverantwortung für die Stellenpläne und Personalkostenentwicklung sowie wegen mehrfacher Nichterfüllung von Beschlüssen zum Organigramm der SVV eine Rüge“ zu erteilen. Darüber hinaus stellte das Stadtparlament den Antrag an den Landrat, ein Disziplinarverfahren gegen Maja Buße einzuleiten.

Kämmerin verletzte Haushaltsrecht

Mit verantwortlich gemacht wird seitens des Ausschusses auch die Kämmerin von Mittenwalde, Hedda Dommisch. „Sie hat zugelassen, dass das Haushaltsrecht verletzt wird und ist damit die Hauptverantwortliche“, so Werner Hannig auf MAZ-Anfrage am Mittwoch. Darum entzog ihr die SVV per Beschluss den Titel „Kämmerin“. Nun soll die Bürgermeisterin dem Stadtparlament einen neuen Vorschlag für die Ernennung eines Kämmerers oder einer Kämmerin unterbreiten. Die nächste Sitzung des Gremiums ist für den 21. Februar vorgesehen.

Hedda Dommisch, so unterstrich Hannig, werde aber ihre Arbeit im Rathaus nicht verlieren; arbeitsrechtliche Konsequenzen seien von dem Beschluss ausgenommen. Nur Kämmerin könne sie nicht mehr sein.

Bürgermeisterin Buße will sich zu Bestrafungen nicht äußern

Befragt zu den personellen Ergebnissen des Ausschusses für Organisationsstruktur und Personalkostenentwicklung wollte sich die Bürgermeisterin am Mittwoch nicht äußern. Schriftlich teilte sie der MAZ mit: „Es wird von mir, als auch von Frau Dommisch keine Auskünfte zu Personalangelegenheiten und gefassten Beschlüssen aus dem nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung geben.“ Es gehe hierbei nicht um ein „nicht Wollen“, sondern die Kommunalverfassung stehe dem mit entsprechender Begründung entgegen.

Im Ausschuss Organisationsstruktur und Personalkostenentwicklung, dessen Arbeit inzwischen beendet ist, sieht man das anders. Diese Themen seien sicher im nichtöffentlichen Teil zu diskutieren und zu beschließen, jedoch sollte die Öffentlichkeit unbedingt über alle Ergebnisse im Anschluss informiert werden.

