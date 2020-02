Kraniche werden zu Dauergästen

Mittenwalde

Königlich stapfen sie von Furche zu Furche und lassen sich höchsten von Autofahrern aus ihrer stoischen Ruhe bringen: Kraniche. Auf den Feldern zwischen Rangsdorf, Mittenwalde und Deutsch Wusterhausen sind sie jeden Tag aus nächster Nähe zu bewundern.

Schlafen am See, Fressen auf dem Feld

Es sind die Dauergäste, die den weiten Weg in den Süden vor dem Winter nicht angetreten haben. Der Chef-Ornithologe in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming, Bernd Ludwig, hat sie jeden Tag im Auge. In diesem Winter hat er 200 Tiere in dem benannten Gebiet gezählt. Er weiß, dass sie morgens von ihren Schlafplätzen vor allem am Rangsdorfer See kommen, um sich dann auf den Feldern der Agrargenossenschaften in Mittenwalde und Groß Machnow gütlich zu tun. Was die Großvögel da jetzt genau fressen, weiß der Fachmann auch nicht. „Wahrscheinlich sind es Regenwürmer“, meint er.

Vor der Silhouette von Ragow: Kraniche auf den Feldern. Quelle: Andrea Müller

3000 Kraniche in 2019

Ludwig hat auch die Kraniche auf dem Schirm, die vor dem Winter abgeflogen sind. „Seit 2016 werden die Vögel ja beringt und so kann man nachverfolgen, wohin sie fliegen“, weiß er. Sie seien in Süd- und Mittelfrankreich sowie in Spanien. Andere Kraniche hätten hier ein Päuschen eingelegt. Ludwig sprach von Kranichen aus dem Norden, aus Lettland und Polen. „Die sind aber längst schon wieder auf und davon“, weiß er. 2019 seien insgesamt 3000 Kraniche hier gewesen, von denen nun rund 200 die Felder bevölkern.

Gänse, Schwäne, Enten sind ebenfalls da

Meist sind sie in kleinen Gruppen anzutreffen. Neben den Kranichen sind derzeit auch Wildschwäne, Gänse und Enten auf den Feldern anzutreffen. Cornelia Brinkmann, Chefin der Märkischen Agrargenossenschaft Mittenwalde, hat die Tiere jeden Tag auf dem Schirm. Eigentlich bekommen die landwirtschaftlichen Betriebe Entschädigungen für die Schäden, die die Vögel anrichten. Koordiniert werde das vom Planungsbüro der Flughafengesellschaft. „Von dort bekommen wir Äsungsflächen zugewiesen“, so Brinkmann. Der Haken: Die Vögel hielten sich nicht daran und fräßen dort, wo sie es wollen.

Nicht wirklich große Schäden

Trotz dieses Dilemmas will Brinkmann aber nicht von großen Schäden sprechen, die Kraniche, Schwäne und Co. anrichten. Jetzt schon gar nicht, denn auf den Feldern wachse zwar schon das Getreide, doch es sei für die Tiere noch völlig unattraktiv. Erst später, so Ludwig, würde das zu einem größeren Problem. Etwa, wenn der Mais gedrillt werde.

Schon am frühen Morgen da, wenn der Dunst noch von den Feldern aufsteigt. Kraniche bleiben auf den Feldern, bis es wieder Dunkel wird. Quelle: Andrea Müller

3000 Hektar Fläche

Erst vor wenigen Tagen gab es eine große Begehung der Flächen. Die MAG allein bewirtschaftet rund 3000 Hektar. Ende Februar/ Anfang März beginne die neue Saison mit der Düngung, später wüchsen hier dann Gerste, Weizen, Roggen und Raps. Den mögen die Kraniche wohl ganz besonders. Dazu würden Zwiebeln und Mais angebaut. 46 Mitarbeiter plus einen Azubi zählt der Mittenwalder Agrarbetrieb gegenwärtig, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiern wird.

Sorge eher um Störche

Die Kraniche, so Ludwig, seien hier schon eine Attraktion für Besucher. Allein durch ihre Größe und den majestätischen Gang zögen sie die Blicke auf sich – ähnlich den Störchen. Anders als bei ihnen sei bei den Kranichen jedoch kein enormer Rückgang der Population zu beobachten. 1189 Storchenpaare seien im vergangenen Jahr in Brandenburg gezählt worden. Das seien 235 Paare weniger als noch 2014. Das mache Ludwig wirklich Sorgen, zumal der Nachwuchs auch immer weniger wird. Bei 1,7 Küken pro Paar werde sich die Population nicht halten können. Solche Sorgen müsse man sich um die Kraniche nicht machen.

Von Andrea Müller