Mittenwalde

Bei der Fortsetzung der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstagabend meldete sich Jan Priemer (Pro Bürger) zu Wort. Er nahm Stellung zum Statement von Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) zur Rathaus-Umstrukturierung und Stellenplan-Änderung. Dafür erhielt er Applaus. Die Bürgermeisterin war an diesem Abend nicht anwesend. Sie wurde von Marek Kleemann vertreten, der zugleich Fachbereichsleiter Infrastrukturservice ist.

Visionen nicht mit den Abgeordneten geteilt

Jan Priemer ging besonders auf Bußes Worte ein, sie habe das Rathaus zukunftsorientiert umgebaut. „Nur haben Sie es nicht verstanden, Ihre Visionen mit den Abgeordneten zu teilen, um einen Mehrheitsbeschluss herbeizuführen und so das weitere Handeln zu legitimieren“, so Priemer. Zudem reagierte er auf den Neuanfang, für den Buße stand – seit der Kommunalwahl 2016 und bis jetzt. „Wenn Sie dafür stehen, dass wichtige Entscheidungen ohne Beschluss der SVV zu treffen sind, dann haben Sie Recht gehabt“, so der Mann von Pro Bürger.

Über Rathaus-Umstrukturierung und Änderung des Stellenplans ist noch kein Gras gewachsen. Vielmehr soll sich nun ein Ausschuss damit beschäftigen. Quelle: Andrea Müller

Weiterhin ging er auf die Informationspflicht der Bürgermeisterin ein, die mit einer Info-Veranstaltung zur Umstrukturierung nicht erledigt gewesen sei. „Die daraus umgesetzte Umstrukturierung der Verwaltung verursacht für die Stadt Mittenwalde Folgekosten, die – wie Sie sagten – durch das Tarifrecht geregelt würden und es nur einer Formalie bedürfe, dieses zu heilen“, setzte Priemer seine Ansprache fort. Diese Folgekosten seien Steuergelder. Wie man mit denen umgehe, das wisse sicher auch die CDU.

Ausschuss soll Verantwortliche feststellen

Die lange Bearbeitungszeit der Kommunalaufsicht von fast sechs Monaten zeige die Kompliziertheit des Sachverhaltes auf, so Priemer. Nun hätten sich die Fraktionsvorsitzenden darauf geeinigt, einen zeitweiligen Ausschuss zu bilden, der die Vorgänge um Rathaus-Umstrukturierung und Stellenplan-Änderung noch einmal genau unter die Lupe nehmen soll. Dies war auch schon am Montag in der Sitzung des Stadtparlaments bestätigt worden. Werner Hannig (Linke) hatte davon gesprochen, dass es gelte, die Verantwortlichen zu ermitteln für das, was passiert ist.

Von Andrea Müller