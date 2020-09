Mittenwalde

Zwischen Mittenwalde und Ragow war am Mittwoch in den Nachmittagsstunden auf der A 13 ein Sattelzug von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt, aber der Lastzug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde mit rund 10 000 Euro angegeben. Die zur Sicherung und Bergung des Fahrzeuges erforderliche Sperrung der rechten Fahrspur Richtung Berlin konnte am Abend aufgehoben werden.

Von MAZonline