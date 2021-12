Mittenwalde

Zwei Unfälle an Tankstellen gab es binnen Minuten am Dienstagnachmittag: In der Dahmestraße in Mittenwalde war ein Lkw-Sattelzug nach einer Unaufmerksamkeit gegen eine Sicherungsplanke der Zapfsäule gestoßen. Trotz eines Schadens von etwa 5.000 Euro blieb das Fahrzeug betriebsbereit. Wenig später stießen ein Seat und ein Renault auf dem Gelände der Tankstelle in der Cottbuser Straße in Lübben zusammen. Der Schaden hier: rund 1.500 Euro.

Von MAZonline