Schon wieder gibt es in Mittenwalde eine personelle Veränderung. Die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Anke Nedwed ist von ihrem Posten zurück getreten. An ihre Stelle ist Lothar Pehla getreten. Beide gehören in der Mittenwalder Stadtverordnetenversammlung der CDU-Fraktion an.

Rücktritt aus persönlichen Gründen

Anke Nedwed nannte als Grund für ihren Schritt ausschließlich persönliche Gründe. „Ich schaffe das alles einfach nicht mehr“, sagte sie auf MAZ-Anfrage. Nedwed leitet in der Mittenwalder Yorckstraße die Stadtapotheke. Außerdem engagiere sie sich berufspolitisch im Apothekenverband, dessen Landesvorstand sie angehört. Auch durch die Corona-Pandemie erhöhten sich die Anforderungen. Zuletzt war vom Bundesgesundheitsministerium beschlossen worden, dass auch die Apotheken den digitalen Impfpass an ihre Kunden ausgeben sollen. Bundesweit sollte das schon seit vergangenen Donnerstag passieren. Nedwed hatte aber erklärt, dass für sie das frühestens ab dieser Woche Montag zu schaffen sei.

Dass nun Lothar Pehla das Ruder im Wirtschaftsausschuss übernehme, freue sie sehr. „Ich bin sehr erleichtert, dass er diese Aufgabe übernimmt“, sagte die CDU-Stadtverordnete. Lothar Pehla ist in der Mittenwalder Kommunalpolitik ein „Urgestein“. Seit 2003 gehört er der Stadtverordnetenversammlung an. Vorher war er bereits seit 1998 in der Telzer Gemeindevertretung aktiv, die heute der Ortsbeirat ist. Telz ist heute ein Ortsteil von Mittenwalde. Pehla ist auch seit 18 Jahren Telzer Ortsvorsteher und angesehen im Ort.

Neuer Vorsitzender unterstützt Projekt Büffelfarm

Er will nun im Wirtschaftsausschuss die „heißen Eisen“ von Mittenwalde anfassen. Zu ihnen gehören solche wichtigen Projekte wie das neu zu erschaffende Wohngebiet Millingsweg, das Baugebiet Hechtstücke II – beide sind in der Stadt sehr umstritten – sowie die Erweiterung der Büffelfarm. Pehla gehört unumwunden zu den Befürwortern der Pläne um Eigentümer Matthias Wegert, der in Mittenwalde mit den Büffeln nicht nur Milch, sondern auch Mozzarella und andere Milchprodukte produzieren möchte. Darüber hinaus schwebt ihm eine Schaukäserei sowie ein großer Gastronomiebereich vor. „Ich denke, die Büffelfarm ist nicht nur ein Gewinn für Mittenwalde, sondern für die Region“, meint der neue Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Das sehen viele in der Stadt so, aber nicht alle. In der jüngsten Vergangenheit hat es mehrere Petitionen gegen das Vorhaben gegeben – auch mit den Gegnern wird sich Pehla auseinander setzen müssen. Das ist gegenwärtig auch in den Gremien der Stadt zu spüren, in denen das Thema Büffelfarm auf der Tagesordnung steht.

In der Büffelfarm Mittenwalde soll es in absehbarer Zeit eine Schaukäserei und einen Gastronomiebereich geben. Quelle: Andrea Müller

Was das Wohngebiet Millingsweg angeht, leitete zunächst der Wirtschaftsausschuss unter Anke Nedwed einen Arbeitskreis, der zwischen den Interessen der Stadt und den Investoren vermitteln sollte. Dieser wurde aber inzwischen abgelöst von einer Arbeitsgruppe, die nun erst einmal die Ziele der Stadt definieren soll. Erst wenn hier Ergebnisse vorliegen, wird sich wohl auch der Wirtschaftsausschuss, dann unter Lothar Pehla, wieder mit dem Thema wieder befassen. Ähnlich sieht es mit den Hechtstücken II aus. Immer geht es jedenfalls um ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Verträglichkeit, Einklang mit der Natur beziehungsweise Lebensqualität in Mittenwalde.

Am Millingsweg sollen neue Wohnungen entstehen. Quelle: Andrea Müller

Nächste Sitzung erst im August

Die CDU leitet in Mittenwalde insgesamt drei Ausschüsse. Das sind neben dem Wirtschaftsausschuss auch der Finanz- und Hauptausschuss. Die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses, so Pehla, sei erst für August vorgesehen.

Neben dem Rücktritt von Anke Nedwed, war in jüngster Vergangenheit auch Dirk Knuth von seinem Posten als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes zurückgetreten.

