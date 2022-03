Mittenwalde

Die Kostenspirale bei den Lüftungsanlagen für die Grundschulen in Mittenwalde und Töpchin dreht sich immer weiter. Seit Beginn der Diskussion um die Anlagen haben sich die geplanten Kosten bereits verzehnfacht. Dennoch mussten die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung erneut Geld nachschießen – weil der Stadt nun auch noch der Ukraine-Krieg in die Quere kommt.

Im Mai vorigen Jahres hatte die SVV erstmals über die Lüftungsanlagen diskutiert. Damals waren mobile Geräte wegen Corona in aller Munde, Land und Bund hatten Förderung in Aussicht gestellt. In vielen Gemeinden entschied man sich dennoch gegen Lüftungsgeräte, in Mittenwalde hingegen fand man die Anschaffung sinnvoll. Die Kosten für die Geräte schätzte Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) damals auf 2000 bis 4000 Euro pro Stück. Eine handhabbare Summe, die aus dem Budget für den Straßenbau genommen werden sollte.

Mittenwalde: Lieferschwierigkeiten aufgrund des Ukraine-Krieges

Erste Planungen ergaben dann jedoch, dass das Ganze doch teurer wird. Die SVV gab im vorigen Jahr deshalb zunächst 126.000 Euro für rund 20 Anlagen frei, von denen das Land rund 80.000 Euro übernehmen wollte. Mit diesem Stand ging die Stadt in die Ausschreibung – die Angebote waren dann ernüchternd. Das günstigste Angebot für fest installierte Anlagen belief sich auf 550.000 Euro. Hinzu kamen Planungskosten, weshalb die Gemeinde letztlich schon mit 650.000 Euro operierte. Nach heftiger Debatte gab die SVV im Februar auch diese Summe frei – aber auch das Geld wird wohl nicht reichen.

Denn Anfang März erhielt das Rathaus die Nachricht, dass die günstigsten Anbieter wegen des Krieges in der Ukraine nicht liefern können. Der Gerätehersteller Systemair, auf den die ersten beiden Anbieter zurückgreifen wollten, fällt aus. Deshalb muss die Gemeinde nun auf den drittgünstigsten Anbieter zurückgreifen, der Geräte eines anderen Herstellers einbauen ließe. Die sind aber weitere 20.000 Euro teurer, womit sich die Gesamtkosten auf derzeit 670.000 Euro summieren dürften – weitere Erhöhungen nicht ausgeschlossen.

Luftfilteranlagen: 350.000 Euro Zuschuss vom Land

Das Geld wird aus dem Budget für die Schulerweiterung in Mittenwalde genommen, wo es eigentlich aber auch gebraucht wird. 350.000 Euro davon schießt zwar das Land zu – aber dafür ist es notwendig, dass die Anlagen noch in diesem Jahr installiert werden. Dafür sei Eile geboten, sagte Mittenwaldes Vize-Bürgermeister Marek Kleemann.

Aufgrund der neuerlichen Verzögerung können die Geräte wohl auch nicht wie gewünscht in den Ferien eingebaut werden. „Wir werden es im laufenden Schulbetrieb machen müssen und die Räume nach und nach in Betrieb nehmen“, so Kleemann.

Die Stadtverordneten stimmten der Mehrausgabe zu – das Abstimmungsergebnis war aber knapp.

Von Oliver Fischer