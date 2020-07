Mittenwalde

Der Kreis der Besucher, der sich am Freitagabend im Mittenwalder Weinhaus zur Vernissage der neuen Ausstellung traf, war überschaubar, und die Hausherrin achtete auch stets darauf, das der geforderte Abstand eingehalten wurde.

Die Maske als Kunstobjekt war die Idee von Claudia und Peter Hund­rieser. Sie initiierten die Ausstellung, in der besonders kreative und individuelle Masken zur Schau gestellt werden.

Antje Linke sorgte für das passende Gesicht

Erstmal die Hände desinfizieren, beim Betreten der Galerie-Räume, war für die Vernissage-Besucher klar, und ihre eigenen Masken hatten sie sich auch mitgebracht. Nicht etwa, um mit den Ausstellungsstücken in Konkurrenz zu treten, nein, einfach nur so zum Schutz.

Ein alter BH inspirierte hierzu. Quelle: Gerlinde Irmscher

Um die Masken nicht nur so an der Wand zu präsentieren, holten sich die Hundriesers Antje Linke mit ins Boot. Sie gab den Ausstellungsstücken ein Gesicht, auf dem sie nun platziert sind. „Na, und eine kleine Ähnlichkeit mit Herrn Hundrieser ist wohl zu erkennen“, sagte sie schelmisch. Dass das Ausrufezeichen in den Augen einen ganz besonderen Sinn habe, erklärte die Malerin so: „Das Ausrufezeichen in den Augen bedeutet, dass es ganz wichtig ist, eine Maske zu tragen.“

Schicke Krawatte umfunktioniert

„Ich finde es toll. So viele interessante Masken habe ich noch nirgends gesehen“, sagte Roswitha Gerdes begeistert. In der Tat, die Originalität der Masken lässt nichts zu wünschen übrig. Ob aus bunten Stoffen genäht, aus Taschentüchern gefaltet oder gar gleich mit einem Trinkröhrchen versehen, die Macher haben sich so allerhand einfallen lassen. Selbst aus einem alten BH wurden zwei Mundschutze gezaubert. Eigens für den Business-Dress hatte Ulf Enders eine schöne alte Krawatte und Anzugstoff zerschnitten.

Die Besucher versäumten es nicht, ihren jeweiligen drei Favoriten eine Stimme zu geben, wobei da wohl an erster Stelle die Originalität lag. Zum Ende der Ausstellung werden die Macher der Masken mit den meisten Stimmen einen Preis erhalten – wie sollte es anders sein, es wird Pfälzer Wein.

Nicht nur Menschen aus der Region beteiligten sich

„Ich finde es nicht nur toll, sondern auch mutig, gerade jetzt Masken für eine Ausstellung zu thematisieren“, sagt Ulf Enders. Es ist wohl derzeit die einzige Ausstellung dieser Art in der Region, wenn nicht gar im ganzen Bundesland. Im Vorfeld ging der Aufruf, Masken für die Ausstellung bereitzustellen, nicht nur an die Menschen in der Region. So schrieb Familie Hundrieser unter anderem an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die Familienministerin Franziska Giffey, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters oder an den Präsidenten der Berliner Universität der Künste, Norbert Palz, und bat um Masken. Es kamen von denjenigen zwar keine in Mittenwalde an, aber immerhin Wünsche für eine erfolgreiche Ausstellung.

Und wie es im Weinhaus üblich ist, schwatzte man nach der Besichtigung bei einem guten Tropfen natürlich über die Ausstellung, aber auch mal schnell über Gott und die Welt.

Die Ausstellung ist freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0 33 75-2 59 77 zu besichtigen.

Von Gerlinde Irmscher