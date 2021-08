Mittenwalde

In den Ortsteilen von Mittenwalde wird seit der Eröffnung des BER deutlich mehr Fluglärm festgestellt. Anwohner machten sich darüber Luft in der Stadtverordnetenversammlung. Das Rathaus reagierte prompt und kümmert sich um das Problem. Am kommenden Montag wird dazu ein Termin stattfinden.

Lärmbelästigung „unerträglich“

Als „unerträglich“ bezeichnete jüngst ein Einwohner von Brusendorf den gegenwärtigen Zustand. Man habe sich inzwischen auch schon mit dem Ortsvorsteher Frank Kausch zusammen gesetzt, um nach Lösungen zu suchen. Ihrer Meinung nach erreichen die Flugzeuge oft nicht die erforderliche Höhe, dadurch entstehe mehr Lärm. „Es muss dringend überprüft werden, ob die Piloten die festgelegten Höhen und Routen einhalten“, forderte der Brusendorfer Bürger.

Brusendorf ist eine der vom Fluglärm am meisten betroffenen Gemeinden in Mittenwalde. Auch die Ragower sind mit mehr Lärm belästigt. Quelle: Andrea Müller

Genau darum kümmert man sich nun im Mittenwalder Rathaus. Schon zur Stadtverordnetenversammlung hatte Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) zugesichert, dieser Angelegenheit gemeinsam mit Achim Lorber, der in der Fluglärmkommission sitzt, auf den Grund zu gehen. „Die Flugverläufe der Abflüge – bei Betriebsrichtung Ost von der südlichen Startbahn des BER – zeigen, dass die betroffenen Anwohner mehr als unvermeidbar belastet worden waren“, so Lorber.

Aussagen zu den Ursachen des Fluglärms

Er bezieht sich auf die Aussage des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung von 2012. Es ist der Meinung, dass die Lärmminderungswirkung mit dem Flugverhalten der Luftverkehrsteilnehmer stehe und falle. Jahre später kurz vor der Eröffnung des BER veröffentlichte die DFS GmbH Regelungen, wie man der hohen Lärmintensität gerecht werden könne. Unter anderem würden die Luftfahrzeugführer angewiesen, bestimmte lärmoptimierte Abflugverfahren zu wählen. Allerdings wiesen die optimierten Verfahren Besonderheiten auf, die von den Empfehlungen der Internationelen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) abweichen.

Laut ICAO sei normalerweise ein Steiggradient von 3,3 Prozent vorgesehen. Bei den lärmoptimierten Verfahren am BER seien vom BAF für die Mittenwalde betreffenden Routen mindestens aber zehn Prozent festgelegt, was eine Höhendifferenz von 100 Metern pro zurückgelegtem Flugkilometer ausmache. Können die Piloten die Vorgaben nicht einhalten, so drohe eine Überprüfung des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung. Durch diesen Sanktionsdruck entschieden sich die Piloten meist für die unkonventionellen Abflugverfahren.

Abweichungen bis vier Kilometer vom Flugweg

Und noch etwas spielt wohl eine bedeutende Rolle: Die Temperatur. Die zur Aufklärung der BAF untersuchten Abflüge fanden im Jahr 2011 im November statt. Je kühler die Luft, desto größer sei ihre Dichte und damit der aerodynamische Auftrieb. Jetzt im Sommer lagen die Temperaturen jedoch deutlich höher als damals im November. So habe man kaum die festgelegten Parameter einhalten können. „Tatsächlich schaffte es kaum ein Pilot, das Abflugverfahren korrekt zu fliegen, schätzt Lorber ein. Entweder habe der Flugweg nicht eingehalten werden können oder der Steiggradient – mitunter habe auch weder das eine noch das andere. Es seien Abweichungen von bis zu vier Kilometern festgestellt worden; der Steiggradient habe oft weniger als acht Prozent betragen.

Mittenwalde will sich nun um das Problem Fluglärm kümmern und sich nicht mit den Antworten der Deutschen Flugsicherung zufrieden geben. Quelle: Andrea Müller

Termin am kommenden Montag

Das belegen die von der DFS dargestellten Flugverläufe. Auf diese Weise passten die berechneten Lärmschutzbereiche nicht zu den tatsächlichen Flugverläufen. Hier will die Stadt Mittenwalde einhacken. Bürgermeisterin Maja Buße wandte sich bereits an die zuständigen Behörden und Unternehmen. Zwei Antworten habe sie schon erhalten, darunter von der DFS. „Sehr unbefriedigend“, stellt sie fest. Es werde praktisch so getan, als sei alles in Ordnung, obwohl die Aufzeichnungen von Stanly_Track etwas anderes aussagen. „Damit wollen wir uns nicht zufrieden geben“, sagte sie Dienstag auf MAZ-Anfrage. Kommenden Montag werde es deswegen einen Termin mit den Verantwortlichen geben.

Von Andrea Müller