Das Abstimmungsergebnis zu dem Beschlussentwurf in Sachen Altanschließer war denkbar knapp. Mit sechs Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen war der Antrag der Stadtverwaltung in der Stadtverordnetenversammlung Mittenwalde schließlich diese Woche hinten runter gefallen. Und doch wurde damit klar, dass Mittenwalde die Gemeinde Zeuthen in Sachen Altanschließer unterstützen wird. Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) sollte nämlich laut Beschlussvorlage den Antrag der Gemeinde Zeuthen – den Altanschließern ihr Geld zurück zu zahlen – in der Verbandsversammlung des Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes (MAWV) ablehnen. Dieses Vorhaben ist gescheitert. Buße muss nun in der Verbandsversammlung für die Rückzahlung der Altanschließerbeiträge stimmen.

Zeuthen bittet andere Kommunen um Unterstützung

Die Gemeinde Zeuthen hatte mit Beschluss der eigenen Gemeindevertreterversammlung Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) beauftragt, den Antrag auf vollständige Rückzahlung aller Altanschließerbeiträge bei der Verbandsversammlung des MAWV zu stellen. Hintergrund dafür ist das inzwischen jahrelange Ringen um die Altanschließerbeiträge, das bis zum Bundesverfassungsgericht ging. Bisher hatte sich der MAWV gewehrt, die Altanschließerbeiträge zurückzuzahlen. Zuletzt wurde nun am 17. September zu der Problematik in der MAWV-Verbandsversammlung diskutiert – wieder ohne Ergebnis. Die Beschlussfassung musste in die nächste Verbandsversammlung verschoben werden, die nun ansteht. Die finanziellen Auswirkungen in Form von nötigen Umlagen auf alle Verbandskommunen soll sich – laut MAWV – auf 9,3 Millionen Euro belaufen.

Mittenwalde könnte das 500 000 Euro kosten

Für die Stadt Mittenwalde sollen sich die Auswirkungen auf rund 500 000 Euro belaufen. „Das ist nicht finanziell abgesichert“, so die Bürgermeisterin. Sie befürchte zudem eine Gebührenerhöhung durch den Verband, womit sie der Argumentation des MAWV folgt. „Ich habe bereits von einigen Betroffenen gehört, dass sie lieber zurück zur alten Variante wollen“, erklärte Buße. Das hieße, erstattete Altanschließerbeiträge an den MAWV zurückzuzahlen und dafür wieder die niedrigeren Gebühren zu bezahlen.

Werner Hannig (Linke) erklärte, dass eine Rückzahlung der Altanschließerbeiträge unzumutbar sei für die Stadt. Auch Michael Schiballa ( CDU) sieht es wie die Bürgermeisterin: „Wir haben das auch im Fachausschuss für Finanzen so beraten, deswegen unterstütze ich das“, sagte er. Allerdings hatte sich der Ausschuss mehrheitlich dafür ausgesprochen, dem Ansinnen Zeuthens auf Erstattung der Altanschließerbeiträge zu folgen. Sein Parteikollege Dirk Knuth erklärte, es sei unzumutbar für die Stadt, aber vor allem unzumutbar für die betroffenen Bürger, die zu Unrecht zur Kasse gebeten worden sind. „Dann müssen wir eben mit den höheren Gebühren leben“, sagte er. Andreas Lück ( AfD) sprach davon, dass es ein Unterschied sei, ob Schaden für die Stadt entstehe oder schlicht Ausgaben verursacht würden. Dass man die Sitzungsvorlage nur ablehnen könne, weil damals etwas rechtlich falsch gelaufen sei, das erklärte auch Daniel Müller ( SPD). Auch Lutz Krause (Pro Bürger) meinte, dass er dem Antrag nicht zustimmen werde. Er wies auch darauf hin, dass seine Fraktion schon 2011 einen Dringlichkeitsantrag eingebracht habe, mit dem Betroffene bei der Gründung einer Prozessgemeinschaft unterstützt werden sollten.

Zu Gast waren auch Szcepanski und Ripplinger vom MAWV

Zu der Stadtverordnetenversammlung waren auch der MAWV-Verbandsvorsteher Peter Sczepanski sowie sein Stellvertreter Otto Ripplinger erschienen. In der Vergangenheit waren sie schon viele Male Besucher des Gremiums, um für ihr Modell zu werben. Peter Sczepanski machte dieses Mal allerdings keine Erläuterungen zur Thematik, stattdessen erklärte er, dass „es immer wieder interessant sei, Meinungen zum Thema Altanschließer zu hören.“ Zeuthen habe bisher noch gar nicht konkret erklärt, was es eigentlich wolle. „Allein das ist schon Grund genug, dem Antrag von Zeuthen nicht zuzustimmen“, so der Verbandsvorsteher.

Peter Sczepanski (re.) und Otto Ripplinger bilden die Führungsspitze im MAWV. Sie kamen diese Woche zu den Mittenwalder Stadtverordneten. Quelle: Pawlowski

Buße : „Ich habe hier ein klares Votum“

Nach der Abstimmung wurden Rufe im Saal laut, Buße solle sich in der Verbandsversammlung der Stimme enthalten. Doch Buße widersprach: „Ich habe hier ein klares Votum der Stadtverordnetenversammlung für mein Abstimmungsverhalten erhalten.“

