Mittenwalde

Stellen Sie sich vor, Sie schauen gemütlich einen Film im Fernsehen und genießen Ihren Feierabend. Doch plötzlich flattert vor dem Bildschirm eine Fledermaus mit einer Spannweite von 30 Zentimetern.

„Da erschreckst du dich erst einmal im Dunkeln“, sagt Benjamin Pirschel, dem es so erging. Lange rätselten er und sein Vater Heinz-Ehrenfried Pirschel, wer es sich dort in den Zwischenwänden ihres Hauses im Mittenwalder Ortsteil Motzen gemütlich gemacht hat.

„Wir dachten erst, es wären Mäuse oder Ratten, weil man immer wieder ein lautes Kratzen gehört hat“, erinnert sich Benjamin Pischler. Doch Schäden am Haus blieben aus und im Winter wurde es ruhig in dem Einfamilienhaus. „Wir sind erst davon ausgegangen, dass das Problem sich erledigt hätte, doch dann ging es im Frühjahr wieder los“, erinnert sich der Mittenwalder.

Der Familie lies es keine Ruhe, was sich dort hinter ihren Wänden verbarg und so kontaktierten sie einen Kammerjäger. Der kam selbst ins Staunen, als er sah, wer sich dort einquartiert hatte. „Da starrten ihn nur noch zwei braune Knopfaugen mit Fangzähnen an“, lacht Benjamin Pirschel.

NABU bestimmt die ansässigen Fledermausarten

Fledermäuse hatten es sich dort gemütlich gemacht und davon scheinbar nicht wenige. Für Familie Pirschel jedoch kein Grund zur Panik. „Das sind schöne, gepflegte Tiere, die man kaum bemerkt“, so Pirschel Senior.

Da Fledermäuse geschützte Tiere sind, nahmen die Pirschels Kontakt zum Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf, die sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage machten. „Sie fanden heraus, dass sowohl die Breitflügelfledermaus als auch die Zwergfledermaus bei uns zwischen dem Dach und der Verkleidung leben.“

Über kleine Spalte in den Dachziegeln kommen die kleinen Fledermäuse in den Giebel des Hauses. Quelle: Joice Saß

Damit die beiden Arten dort ungestört weiterleben können, hat die Familie die Verkleidung zum Dach komplett schließen lassen. So können sich die Tiere auf dem Weg nach draußen nicht wieder zufällig in das Wohnzimmer verirren und weiterhin in Ruhe im Haus leben.

„Das ist wirklich etwas Besonderes, dass die Familie die Fledermäuse so annimmt“, sagt Julia Teubner. Sie ist für den NABU-Landesverband tätig und übergab dem Vater-Sohn-Gespann am Donnerstag die Plakette „Fledermausfreunde“ des Vereins.

Nützliche und angenehme Mitbewohner

Die Auszeichnung ist eine Ergänzung zu der des Landesumweltamtes „Wir geben der Fledermaus ein Haus“ und würdigt sowohl Privatpersonen als auch Einrichtungen, die den Tieren ein Zuhause bieten oder ihre Jagdreviere unterstützen.

Neben einer Urkunde erhält man vom NABU eine Plakette, die an das Haus angebracht werden kann. Diese soll dann auch andere Menschen motivieren, sich für Fledermäuse stark zu machen, denn die Tiere können durchaus nützlich sein.

„Sie essen gern Stechmücken, was uns Menschen zugutekommt“, erklärt Julia Teubner. Zudem bauen sie keine Nester, tragen nichts hinein und beschädigen das Haus nicht. Das bemerkte auch Familie Pilscher, die nun bereits seit 20 Jahren die kleinen Tiere beherbergt. Durch kleine spalten in den Dachziegeln gelangen die Fledermäuse blitzschnell in den Giebel des Hauses, wo sie sich wohlzufühlen scheinen.

Wer ebenfalls an dem Projekt „Fledermausfreunde“ teilnehmen möchte, kann sich beim NABU bewerben. Neben dem Belassen von bereits bestehenden Quartiere zählen das Schaffen neuer Unterschlupfmöglichkeiten, das Gestalten eines insektenreichen Gartens oder eines Gartenteichs, das Anbringen von Fledermauskästen und das Anlegen von Wiesen mit heimischen Wildblumen zu den Kriterien für die Auszeichnung.

„Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er Fledermäuse hat“, sagt Julia Teubner. Wer genau wissen möchte, welche Arten sich niedergelassen haben, hat die Möglichkeit beim NABU Horchboxen auszuleihen. Anhand der Rufe, können dann die unterschiedlichen Arten bestimmt werden.

Von Joice Saß