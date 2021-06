Mittenwalde

Im Mittenwalder Heimatmuseum am Salzmarkt 5 will man das zweite Schmiedefeuer wieder zum Lodern bringen und damit besonders Kindern und Jugendlichen das alte Handwerk des Schmiedens nahe bringen. Der Landkreis Dahme-Spreewald hat dafür 4800 Euro Fördergeld bewilligt. 1200 Euro müssen als Eigenanteil selbst aufgebracht werden.

Schürzen, Brillen und Handschuhe angeschafft

Von dem Geld haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter bereits Schmiedeschürzen für Kinder, Schutzbrillen und Handschuhe angeschafft. Dazu komme noch das Schmiedematerial, so Michael Schmidt, denn hier sollen die jungen Nachwuchs-Schmiede „Nägel mit Köpfen machen.“ Begleiten werden das Ganze gelernte Schmiede: Bernd Bochow und Bruno Manczyk, die das Projekt gemeinsam mit den Leuten vom Museum akribisch vorbereitet haben. Überhaupt werde jede Gruppe von drei Erwachsenen in der Schmiede begleitet, damit niemandem zwischen Schmiedefeuer, Amboss und Hammer etwas zustößt.

Christa Nedwed und Michael Schmidt vom Heimatmuseum Mittenwalde freuen sich schon auf die kleinen Nachwuchs-Schmiede in ihrem Hause, die hier selbst schon bald dieses alte Handwerk ausprobieren dürfen. Quelle: Andrea Müller

„Die Kinder und Jugendlichen sollen zum Einen das alte Handwerk kennen lernen, zum Anderen aber auch dieses Haus“, so Schmidt. Denn das war tatsächlich aus Ruinen auferstanden und gehört inzwischen zu einem der schönsten Museums-Häuser in Brandenburg. Nach umfangreicher Rekonstruktion war es vor nunmehr fast zwanzig Jahren im Jahr 2001 an den Heimatverein übergeben worden. „Deswegen war kürzlich auch der museumspädagogische Dienst des Landkreises hier“, berichtet Schmidt. Man habe dort sehr wohl wahr genommen, dass hier in Mittenwalde etwas ganz Besonders angeboten werde – und dies darüber hinaus auch noch für ganz junge Menschen.

Nägel mit Köpfen machen

Für sie werde es ein tolles Erlebnis sein – da sind sich die Ehrenamtler vom Mittenwalder Heimatverein ganz sicher – sich einen Nagel am offenen Schmiedefeuer selbst zu schmieden. „Die Kinder kennen doch nur noch die Nägel aus dem Baumarkt“, sagen sie. Hier im Mittenwalder Heimatmuseum könne man die Nägel nicht einfach aus dem Regal nehmen, sondern müsse selbst zum Schmied werden. Das passiere in kleinen Gruppen von maximal acht Teilnehmern. Zunächst müssten dafür entsprechende kurze Stücke aus einer langen Metallstange geschnitten werden. Ein kurzes Stück werde dann zum Glühen gebracht und auf dem Amboss mit dem Hammer zu einem Nagel mit allem Drum und Dran geschlagen. Wer lieber ein Herzchen schmieden möchte, könne auch dies tun.

Der Amboss direkt neben dem Schmiedefeuer, das im Heimatmuseum Mittenwalde für Kinder und Jugendliche wieder zum Lodern gebracht werden soll. Quelle: Andrea Müller

Im Heimatmuseum hat man aber noch mehr vor. Christa Nedwed wird spezielle Führungen für Kinder und junge Menschen durch die Stadt anbieten. Schon in der Vergangenheit seien zum Schuljahresende immer Schulklassen aus Mittenwalde ins Museum gekommen. Nun war die zweite Klasse zu Besuch. „Die Kleinen können natürlich mit dem Mittelalter nichts anfangen“, weiß Nedwed. Deswegen orientiere sie sich an Märchenfilmen bei den Führungen, um den Mädchen und Jungen diese Zeit etwas näher zu bringen.

Würfelspiel zu Mittenwalde

Nun hat sich Stephanie Clemen, die ebenfalls im Heimatverein aktiv ist, ein Würfelspiel ausgedacht, mit dem die Spieler quasi durch die Stadt „gehen“, auch wenn sie am Tisch sitzen und spielen. Neben dem Stadtplan gehören Spielkarten dazu, auf denen die wichtigsten Gebäude abgebildet sind. Dazu wird eine Frage gestellt, zu der drei Antworten angeboten werden, von denen aber nur eine richtig ist. Ideal wäre es natürlich, wenn sie sich dann mit den Bildern auf einen echten Rundgang durch die Stadt aufmachten – zum Beispiel mit Christa Nedwed. Nicht nur in Mittenwalde zu wohnen, sondern auch die Stadt und ihre Geschichte zu kennen, das ist das Anliegen der Museums-Leute. „Das wird bestimmt gut“, sind sich Christa Nedwed und ihre Mitstreiter sicher.

Stadtrundgang durch Mittenwalde – das Würfelspiel hat sich Stephanie Clemen für Kinder und Erwachsene ausgedacht. Quelle: Andrea Müller

Bei all den Unternehmungen mit den jungen Leuten wolle man künftig vermehrt auch moderne Medien einbeziehen. Zwar werde auch weiterhin die alte Esse für Notizen der kleinen und großen Schmiede genutzt, doch solle auch ein Beamer Einzug in die alten Gefilde halten, zum Beispiel, um den jungen Besuchern im Film zu zeigen, wie es in ihrer Stadt noch 1990 kurz nach der Wende und dem Fall der Mauer aussah.

Noch im Sommer wolle man mit dem Handwerker-Projekt beginnen, sofern die Corona-Lage dies gestatte. Gegenwärtig ist das Stadtmuseum wieder Mittwoch, Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr mit Voranmeldung unter der Telefonnummer 03 37 64 /2 22 70 geöffnet.

Von Andrea Müller