Mittenwalde: Neue Essenversorger für die Kinder in Kitas und Schulen

Die Kinder in den Kitas und Schulen der Stadt werden mit Beginn des neuen Schuljahres von neuen Essenversorgern beköstigt. Der Vertrag mit den bisherigen Anbietern war ausgelaufen und der Auftrag europaweit neu ausgeschrieben worden. Die Stadtverordneten von Mittenwalde haben sich die Entscheidung darüber in ihrer Sitzung am Montagabend nicht leicht gemacht.

Der Vorschulclub in Mittenwalde erhält das Essen künftig von der Berliner Sunshine GmbH. Quelle: Andrea Müller

Begleitung durch Rechtsanwaltskanzlei Dombat

Begleitet worden war das ganze Verfahren der Ausschreibung von der Rechtsanwaltskanzlei Dombat. Die hatte in die Sitzung der Stadtverordneten einen Kollegen geschickt, der zu allen Fragen rund um das Verfahren zur Neuvergabe der Essenversorgung Auskunft gab. Wie Philipp Buslowicz ausführte, gehe es um das Essen in sieben Kitas, den zwei Grundschulen und ihren Horten. Er betonte auch, dass die europaweite Ausschreibung ein Muss gewesen sei, sich aber keine Anbieter aus dem Ausland beworben habe.

Stadtverordnete kritisieren erneut Verwaltung

Werner Hannig (Linke) hatte, wie er in der Sitzung betonte, schon vor einer Woche eine Anfrage diesbezüglich an das Rathaus gesandt, denn ein 150-Seiten-Pamphlet sei für ehrenamtliche Abgeordnete nicht zumutbar. Vielmehr hätte er erwartet, dass den Stadtverordneten das Material aufgearbeitet und mit konkreten Ergebnissen zugestellt worden wäre. Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass aus dem Beschluss sehr wohl finanzielle Aufwendungen für die Stadt folgten, obwohl dies in der Vorlage anders dargestellt sei. Die Stadt müsse doch die Differenz zwischen den Elternbeiträgen und dem Preis der Caterer ausgleichen. Dazu kämen die Kosten für die Rechtsanwaltskanzlei.

Dirk Knuth (CDU) hatte bei dem vorher stattgefundenen Probeessen mitgewirkt und zwölf Essen und Desserts verkostet – von ganz schlecht bis ganz gut, wie er jetzt betonte. Jetzt bei der Entscheidung über den Anbieter hätte er gern gewusst, ob die den Zuschlag erhalten haben, die gutes Essen angeboten hatten. „Wir als Stadt wollten wir uns verbessern“, sagte Knuth. Nun wisse er nicht, welche Gewichtung Preis, Geschmack und Aussehen der Essen hatten. Auch ihm gefiel nicht, wie die Verwaltung die Vorlage vorbereitet hatte. Er machte aber auch klar, dass die die Kinder im neuen Schuljahr kein Essen erhalten, wenn die Stadtverordneten die Vorlage ablehnten.

Christiane Dürkop (Pro Bürger) sagte: „Wir kaufen die Katze im Sack.“ Der Verweis des Anwalts auf ein Recht der Anbieter auf Datenschutz rechtfertige nicht die mangelnde Information der Abgeordneten. Man hätte diese Informationen im nichtöffentlichen Teil behandeln können. Ihr passte es auch nicht, dass sich die Stadt den billigsten Anbieter heraus sucht, da es um die Verpflegung der Kinder gehe, die qualitativ hochwertiges und gesundes Essen zu sich nehmen sollten.

Die Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Töpchin erhalten ihr Essen mit dem neuen Schuljahr von der Oberbayerischen Fleisch- und Wurst GmbH. Quelle: Andrea Müller

Auswahl der Caterer nach Punktesystem

Dem widersprach Buslowicz. Vielmehr habe man die Vergabe nach einem Punktesystem vorgenommen, bei dem neben dem Preis auch andere Kriterien – etwa die Bewertung des Probeessens – eine Rolle gespielt hätten. Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) entschuldigte sich, dass die Bewertungsmatrix nicht an den Beschlussvorschlag angehängt worden war.

Mangelnde Infos schon im Hauptausschuss beklagt

Sie hätte es besser wissen und machen sollen, wie der Hauptausschussvorsitzende Dirk Knuth betonte. Denn in seiner Sitzung hatte man dem Beratungsvorschlag nur zugestimmt unter der Maßgabe, dass die fehlenden Informationen dann zur Stadtverordnetenversammlung vorliegen. „Nun fehlen sie wieder“, sagte er. Deutlich sauer zeigten sich auch Daniel Müller (SPD): „Transparenz sieht anders aus.“ Und Uwe Fattmann (Bündnis 90-Grüne): „Wir entscheiden in den blauen Dunst.“ Werner Hannig beantragte dann die Vertagung der Entscheidung. Dies wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Die Kinder in der Ragower Kita „Storchennest“ werden künftig von der Sunshine GmbH aus Berlin versorgt. Quelle: Andrea Müller

Zuschlag an zwei Firmen aus Berlin und Bayern

Stattdessen wurde über den eigentlichen Beratungsvorschlag abgestimmt. Die Versorgung werden nun die Sunshine Gmbh aus Berlin übernehmen sowie die Oberbayerische Fleisch- und Wurst GmbH mit Präsenz in Berlin. Diese übernimmt die Kita „Weinbergschnecke“, Kita „Koboldhaus“, Kita „Haus des Gastes“, zukünftige Kita „Töpchin“ sowie die Grundschule Töpchin und Hort Töpchin. Die Sunshine GmbH wird die Kinder in der Kita „Nesthäkchen“, dem Vorschulclub Mittenwalde, der Kita „Storchennest“, Kita „Regenbogen“ sowie in der Grundschule Mittenwalde und dem Hort Mittenwalde beköstigen.

