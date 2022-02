Mittenwalde

Der Baufortschritt ist nicht zu übersehen: Der neue Edeka-Markt direkt an der Mittenwalder Feuerwehr nimmt tagtäglich Gestalt an. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Firmen stehen eng an eng an der schmalen Einfahrt zur Baustelle. Während die „Außenhaut“ des neuen Supermarktes fast schon fertig ist, wird im Innenbereich wie verrückt gewirbelt. Denn der Edeka soll im April an den Start gehen.

Schweres Gerät schiebt Boden an der Feuerwehr für Parkplätze glatt

„Das Dach ist fertig; die Fassade wird zurzeit verputzt“, so Maik Thaut auf der Baustelle. Begonnen wurde auch der Bau der rund 70 Parkplätze vor dem Markt. Schweres Gerät schiebt die Erde in die richtige Position. Nebenan liegen schon die Pflastersteine bereit für ihren Einsatz, damit künftig die Autos der Kunden ohne Hoppler anrollen können. Innen, so Thaut, sei inzwischen alles gefliest. Die Gewerke Elektrik, Sanitär und Kältetechnik seien an der Arbeit.

Vor dem neuen Edeka Supermarkt wird derzeit der Boden begradigt, damit die Pflasterarbeiten für die rund 70 Parkplätze beginnen können. Quelle: Andrea Müller

Der Markt wird rund 1400 Quadratmeter groß sein. Etwa 15 000 Artikel sollen hier künftig für die Kundschaft zum Kauf bereit liegen. Vorgesehen sind auch eine Käse- und Fleischtheke. Ein Bedienbackshop mit Gastro-Bereich soll ebenfalls zum Einkauf, aber auch zum Verweilen einladen. Vor allem Frühstück und Mittagessen sollen hier künftig angeboten werden.

Maik Thaut betreibt schon im nahen Berlin einen Edeka-Markt. Mittenwalde wird quasi sein zweites Standbein. „Ich freue mich auf diese Herausforderung“, erklärt der Betreiber. Dies, obwohl ein zweiter Markt natürlich auch mehr Arbeit bedeuten werde. Doch damit könne er umgehen, meint der Vater von zwei Kindern. Immerhin könne er auf Erfahrungen aus 16 Jahren im Job zurück blicken.

Der Markt von vorn mit den künftigen Eingangstüren, die aber noch nicht komplett eingesetzt wurden, um die Arbeiten drinnen nicht zu behindern. Quelle: Andrea Müller

Trafohäuschen am neuen Edeka muss umgesetzt werden

Knackpunkt auf der Baustelle ist derzeit das Trafohäuschen mit wunderschönen Motiven alter Feuerwehrtechnik aus Mittenwalde. „Das steht leider im Weg“, so Thaut. Denn so sei die Zufahrt auf das Gelände einfach zu schmal. Deswegen wurde ein Stück weiter hinten ein neues Trafohäuschen errichtet. Das alte soll in den nächsten Tagen auf einen neuen Platz umziehen. Die Feuerwehr von Mittenwalde habe schon den richtigen Standort ausgesucht. Sei das erst einmal umgezogen sei der Weg frei für größere Fahrzeuge. „In den kommenden Tagen soll vor allem Material für den Innenausbau geliefert werden“, so Thaut. Deswegen sei der Umzug des kleinen Gebäudes extrem wichtig für den Baufortschritt auf der Edeka-Baustelle.

Noch Mitarbeiter für neuen Edeka Supermarkt in Mittenwalde gesucht

Insgesamt sollen in dem neuen Mittenwalder Supermarkt 40 Frauen und Männer Arbeit finden. Ein Schild an der Straße vor der Baustelle verkündet in großen Lettern, dass noch nicht alle künftigen Mitarbeiter gefunden sind. „Wir suchen noch. Die Bewerbungen laufen“, erklärt der 45-jährige künftige Chef. Auch Gespräche würden geführt mit den Leuten, die zumeist aus Mittenwalde oder zumindest der näheren Umgebung kommen. Keine weiten Anfahrtswege – das sei auch wichtig für den Betreiber und Edeka. Thaut selbst wohnt im benachbarten Landkreis Teltow-Fläming. Allerdings wird er künftig zwischen seinem Wohnort, Mittenwalde und dem Markt in Berlin pendeln müssen.

Das große Schild direkt an der Straße vor dem neuen Edeka-Markt macht deutlich: Hier werden noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht. Quelle: Andrea Müller

Edeka will auch in Mittenwalde Bio-Produkte anbieten

Die Erfahrungen aus der Hauptstadt zeigten, dass Bio-Produkte aller Art eine immer weiter wachsende Rolle spielen. Deswegen sollen sie auch im neuen Markt in Mittenwalde angeboten werden. „Wir werden sehen, was die Kunden mögen“, freut sich Thaut auf dieses „Experiment“ auf dem Lande. Er sei sich aber sicher, dass es diesbezüglich kaum Unterschiede zu den Städtern geben wird. Dennoch wolle man flexibel reagieren in Bezug auf Angebot und Nachfrage.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

St. Moritz-Kirche auf den künftigen Edeka-Einkaufstüten

Wer künftig in Mittenwalde bei Edeka shoppen geht, kann seinen Einkauf in ganz besondere Einkaufstüten verstauen. Darauf wird nämlich die St-Moritz-Kirche zu sehen sein, deren Turm weithin zu sehen ist. Nun soll sich mit diesen Taschen die „Aussicht“ noch vergrößern, denn viele Kunden würden sie dann in die Welt tragen. Bis dahin müssen sich die Mittenwalder aber noch ein paar Tage gedulden. Viele schauen regelmäßig vorbei, um sich persönlich von den Fortschritten bei Edeka zu überzeugen. Zur Enttäuschung vieler wird hier aber keine Post mit einziehen. „Das war nie vorgesehen“, so Thaut auf MAZ-Nachfrage.

Von Andrea Müller