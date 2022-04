Mittenwalde

Der Countdown läuft: Am Donnerstag eröffnet der neue Edeka-Markt an der Feuerwehr in Mittenwalde. „Die Türen werden sich schon 6.55 Uhr öffnen“, so Marktleiter Maik Thaut. Fünf Minuten vor sieben, damit es fünf Minuten früher ist als bei den anderen Supermärkten.

Mittenwalde: Tausende Produkte, Gastrobereich, Frischetheken im neuen Edeka- Markt

15.000 Produkte warten auf die Kunden. Viele kämen direkt aus der Region, aber auch auf Bio soll ein Schwerpunkt gelegt werden. In Berlin sei diese Sparte nicht mehr aus dem Angebot wegzudenken. Thaut geht davon aus, dass es hier draußen vor den Toren Berlins nicht anders sei. Schon ein paar Tage vor der Eröffnung war ein Großteil von ihnen in die Regale geräumt. Dennoch herrscht im Markt weiterhin Hochbetrieb, denn es sind noch viele Handgriffe zu erledigen. Überall wird gewerkelt. Hier werden noch Regale zusammen geschraubt und mit Beleuchtung versehen, dort hängt man noch die letzten Kronleuchter an die Decke, die Kühlregale werden mit Tiefgefrorenem bestückt, es wird überall geputzt, gewischt, gereinigt, damit es am Donnerstagmorgen hier im neuen Edeka-Markt schön ist. Immerhin misst er rund 1400 Quadratmeter und ist damit deutlich größer als der alte Edeka.

Viele der insgesamt 15.000 Produkte im neuen Edeka-Markt sind bereits in die Regale geräumt. Quelle: Andrea Müller

Auch das Café im Eingangsbereich mit Bedienbackshop und die Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse brauchen jetzt in den letzten Tagen noch viel Aufmerksamkeit. Zudem müssen die Waren noch ausgepreist werden. Aufgeregt läuft Marktleiter Maik Thaut durch die Reihen. Immer wieder schaut er nach den Fortschritten in allen Abteilungen. Da, wo er auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trifft, hagelt es Fragen. Viel Zeit für lange Gespräche bleibt jetzt jedoch nicht, jede Minute zählt. Die Antworten fallen knapp aus, aber gefüllt mit Informationen.

Diese Kronleuchter schmücken den Eingangsbereich mit Bedienbackshop inklusive Gastrobereich für Frühstück und Mittagessen. Quelle: Andrea Müller

Wandgestaltung mit Bildern aus Mittenwalde und Ortsteilen

Obwohl noch so viel zu tun ist, ist schon zu erkennen, dass sich das Unternehmen hier in Mittenwalde besondere Mühe gegeben hat, die regionalen Besonderheiten der Stadt im Markt aufzunehmen. Das fällt schon im Bereich auf, in dem das Leergut entgegengenommen wird, und setzt sich im Markt selbst fort. „Schauen Sie hier, wir haben Bilder aus der Stadt und allen Ortsteilen aufgehängt“, weist Maik Thaut auf die Wandgestaltung. Großformatige Ausdrucke zeigen die Sehenswürdigkeiten von Töpchin, Gallun, Schenkendorf-Krummensee, Brusendorf, Telz, Motzen, Ragow und schließlich Mittenwalde selbst. Mit solchen Bildern versehen sind auch die Kassen. Auch die Einkaufsbeutel zeigen eine Sehenswürdigkeit von Mittenwalde: die St. Moritz Kirche, die aus allen Richtungen der Stadt schon von weitem zu sehen ist.

Die Wände im neuen Edeka-Markt sind mit Bildern aus Mittenwalde und den Ortsteilen geschmückt, selbst hier in der Leergutannahme. Quelle: Andrea Müller

Mittenwalde: 70 Parkplätze stehen für die Edeka Kunden zur Verfügung

Auch vor dem neuen Edeka Markt wird noch nach Leibeskräften gearbeitet. An der Einfahrt wird noch Asphalt aufgebracht. Der Parkplatz mit etwa 70 Plätzen für die Kundschaft wird noch von leeren Paletten und Rollwagen beräumt. Verpackungsmaterial und Müll müssen noch entsorgt werden. Die Einfahrt zum neuen Supermarkt befindet sich direkt hinter der Feuerwehr. Damit die breit genug ist, musste sogar das Trafo-Häuschen mit Motiven alter Feuerwehren aus Mittenwalde ein paar Meter weiter ziehen. Es ist jetzt eine Art Schmuckstück. Für die Elektrik wurde dann am richtigen Ort ein neues Trafohäuschen gebaut.

70 Parkplätze stehen am neuen Edeka-Markt in Mittenwalde für die Kundschaft zur Verfügung. Quelle: Andrea Müller

Der alte Edeka-Markt von gegenüber ist geschlossen; der Umzug ist geschafft und gehört der Vergangenheit an. Alles konzentriert sich nun auf den Neustart. Künftig, so Thaut, werden an diesem Standort 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die meisten kommen direkt aus der Umgebung - um das Wohl der Kunden besorgt sein und sich darum kümmern, dass die Waren immer zu rechten Zeit am richtigen Ort sind.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sind noch einige letzte Handgriffe zu erledigen bis zur Eröffnung am Donnerstag um 6.55 Uhr in Mittenwalde Quelle: Andrea Müller

Scheck für den Förderverein der Feuerwehr Mittenwalde

Für Maik Thaut ist es der zweite Supermarkt. Einen betreibt er bereits in Berlin. Er selbst lebt mit seiner Familie – er hat zwei Kinder – in der Region. Den Markt in Mittenwalde sieht er als zweites Standbein und neue Herausforderung, auf die er sich freue. Thaut ist bereits 16 Jahre im Job. Er wird aus Anlass der Eröffnung des neuen Marktes in Mittenwalde einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an den Förderverein der Feuerwehr in Mittenwalde überreichen.

Neuer Edeka-Markt und Feuerwehr sind nun direkte Nachbarn. Deswegen gibt es für den Förderverein der Mittenwalder Feuerwehr auch einen Scheck aus Anlass der Eröffnung des Edeka-Marktes am Donnerstag. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller