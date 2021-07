Mittenwalde

Wegen der Neuvergabe der Essenversorgung in den Kitas und Schulen in Mittenwalde gibt es nun einen offenen Brief von Eltern aus drei Einrichtungen. Mit dem Inhalt beschäftigten sich jetzt auch die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung.

„Mit einiger Verwunderung haben wir schon das Informationsschreiben zu den Zuschüssen der neuen Essenversorgung in unseren Schulen und Kindergarteneinrichtungen zur Kenntnis genommen“, heißt es in dem offenen Brief aus den Kitas „Nesthäkchen“ und „Koboldhaus“ sowie aus der Grundschule Mittenwalde. Nach dem Erscheinen eines MAZ-Artikels vom 23. Juni stellten sich für sie nun weitere Fragen, so die Verfasser.

Screenshot des offenen Briefes der Eltern wegen der Vergabe der Essenversorgung in sieben Kitas und zwei Schulen. Quelle: Andrea Müller

Eltern warfen im offenen Brief viel Fragen auf

So möchten sie wissen, warum eine Anwaltskanzlei zur Ausschreibung einer Speisenversorgung für öffentliche Kindergärten und Schulen bemüht wird. Dabei wüssten die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung von dem Wunsch der Kunden, den Kindern und Eltern, nach einem Qualitätssprung in der Speisenversorgung sowie nach einer transparenten und nachvollziehbaren Auswertung aller Beteiligten in Sozial-, Finanz- und Hauptausschuss mit anschließendem Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung, der dann für alle nachvollziehbar ist.

„Grundsätzlich sollte für diese Entscheidungen ein gesamtheitliches Einvernehmen aller Verantwortlichen vor der Beschlussfassung vorliegen“, so die Eltern. Sie beklagen in ihrem Schreiben auch die Vergabe, die unter Zeitdruck und ohne Prüfung der Unterlagen durch die Stadtverordneten erfolgt sei – allein auf Grundlage der Äußerungen der beauftragten Anwaltskanzlei. „Ist hier die Meinung der Eltern und Verantwortlichen der Einrichtungen maßgeblich mitberücksichtigt worden und konnte der Prozess durch Elternvertretungen mit begleitet werden?“, lautet eine konkrete Frage in dem offenen Elternbrief. Sie hinterfragen zudem, ob geprüft worden sei, ob sich bei der Versorgung durch die Oberbayrische Fleisch – und Wurst GmbH und Sunshine Catering GmbH um regionale brandenburgische Speisenproduzenten mit kurzen Transportwegen von ihren Produktionsbetrieben in die jeweiligen Einrichtungen unter Einhaltung kurzer Standzeiten und damit Erhalt von gesunder Ernährung handelt. Wichtig sei für die Eltern auch, ob beide Versorger Produkte regionaler Lieferanten verarbeiten.

„Nach meiner Meinung bleiben die Wertschöpfung und der Einkauf sämtlicher Lebensmittel außerhalb des Landes Brandenburg und dies kann doch nicht wirklich Beschluss von in Verantwortung stehenden Volksvertretern im Sinne der Eltern/Kinder inhaltlich gewollt sein“, heißt es in dem Brief wörtlich. So will man wissen, wann Mittenwalde den richtigen Rahmen findet, um das erstrebte Ergebnis einer gesunden, qualitätsgeprüften, nachhaltigen und regionalen Ernährung zu erreichen.

Rathaus hatte keine Kenntnis vom offenen Brief

Bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Montag hatten nur einige Abgeordnete den offenen Brief erhalten. Die Verwaltung habe den Brief gar nicht bekommen, erklärte Bürgermeisterin Maja Buße (CDU). So verlas Jan Priemer (Pro Bürger) den kompletten Inhalt des Schreibens. Unabhängig davon hatte schon Sven Geislberger gesagt, dass die Vergabe der Essenversorgung „schändlich“ abgelaufen sei. Er äußerte Unverständnis darüber, dass Mittenwalde nun in zwei Gebiete unterteilt sei, weil die Versorgung ja nun zwei Firmen übernehmen. Geislberger sprach von „Erpressung“ der Stadtverordneten bei der Beschlussfassung, denn man habe angekündigt, dass die Kita- und Schulkinder sonst kein Essen erhalten würden mit Beginn des neuen Schuljahres. Er habe auch recherchiert, wie die Firma aus Bayern arbeite. „Sie sitzt in Tegel, bekommt von Subunternehmen gefrorene Produkte geliefert, taut die auf und liefert sie an unsere Kinder“, erklärte er. Wegen Täuschung und Erpressung beantragte Geislberger einen „Ordnungsgong“.

Die Versorgung der Kinder in den Kitas – hier in Mittenwalde – ändert sich mit dem neuen Schuljahr. Die Neuvergabe des Auftrags stößt auf viel Kritik. Quelle: Andrea Müller

Mittenwalde könnte selbst Küche bauen

Heydi Fischer (SPD) erinnerte an ein Vorhaben der Stadt, selbst eine Küche für die Versorgung der Kinder bauen zu wollen. „Es wird jetzt etwas kritisiert, was wir längst hätten klären können“, sagte sie. Werner Hannig (Linke) habe schon in der zurück liegenden Sitzung wissen wollen, was der Auftrag an die Anwaltskanzlei eigentlich gekostet hat. „Eine Antwort habe ich bisher nicht erhalten“, unterstrich er. Die blieb ihm auch dieses Mal die Bürgermeisterin schuldig. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Lutz Krause (Pro Bürger), beendete schließlich die Diskussion mit den Worten: „Das Thema wird uns weiter beschäftigen.“

Allerdings gibt es bereits einen Beschluss der Stadtverordneten, der schon im Juni gefasst worden war: Die beiden Essenversorger haben den Auftrag nun erst einmal in der Tasche.

Von Andrea Müller