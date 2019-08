Mittenwalde

Pfarrer Hartmut Hochbaum kommt zurück in die Region. Er tritt eine neue Pfarrstelle für Töpchin, Motzen und Kallinchen an. Gleichzeitig wird er sich weiter um die sozialdiakonische Arbeit kümmern und Migranten sowie Asylsuchende betreuen. Es ist sozusagen eine Fifty-fifty-Stelle.

Die Kirchgemeinde in Töpchin gehört zu denen, um die sich Hartmut Hochbaum künftig kümmern wird neben Motzen und Kallinchen. Quelle: Andrea Müller

Schwerpunkt bei denen, die Hilfe brauchen

Hochbaum ist kein Unbekannter; er war schon Pfarrer in Zeuthen und Königs Wusterhausen. „Ich freue mich auf die neuen pfarramtlichen Aufgaben“, sagt der Geistliche, betont aber auch, dass der Schwerpunkt seiner Arbeit bei den Menschen liege, die aus der Fremde kommen und Hilfe brauchen. Auch das ist nichts Neues bei Hochbaum. Schon bei „ Zossen zeigt Gesicht“ (Netzwerk gegen Nazis) engagierte er sich und stellte sich gegen die, die braune Parolen verkündeten und gegen Menschen aus anderen Ländern waren. Wenn diese Leute ihre Sprüche klopften, hatte er Antworten parat. Daran habe sich bis heute nichts geändert

Geöffnete Kirchentüren

Das gelte auch für die Kirche. „Die Kirchentüren gehören auf“, sagt er. „Was wir innen predigen, müssen wir auch draußen leben“, fährt Hochbaum fort. Diese Aufgabe nehme er sehr persönlich. Er wolle den Frauen, Kindern und Männern Hilfestellung bei ihrem Start in Deutschland und im Leben mit den Deutschen geben. In Wünsdorf gebe es darum bereits jetzt jeden Montag ein Treffen, zu dem jeder kommen kann, der Hilfe braucht, vielleicht sogar Kirchenasyl.

Einfach da sein

Allein in Wünsdorf seien 600 Menschen betroffen. Andere seien in Jüterbog, Zossen und Mahlow. Es sei einfach wichtig, dass sich die Kirche positioniere bei den Fragen der Integration. „Manchmal reicht es schon, einfach für diese Leute da zu sein“, meint der Pfarrer. Oft werde mehr gebraucht; etwa Wohnungen. Das sei keine gewöhnliche Arbeit, denn man müsse sich auf vieles einlassen.

Verbindung Gemeinde und Diakonie

Das will Pfarrer Hochbaum auch in die Gemeinden vor Ort tragen nach Töpchin, Motzen und Kallinchen. „Es geht mir darum, die Verbindung von Gemeinde und Diakonie zu stärken“, betont Hochbaum. Dabei fange er nicht bei Null an. Vielmehr müsse das, was bereits da sei, ausgebaut werden.

Gegenwind gewöhnt

Mit Besorgnis nehme er den Wahlkampf der AfD wahr, die zur Landtagswahl in der kommenden Woche mit Slogans aus der Wendebewegung werbe. „Hol dir dein Land zurück“, zitiert er. Hochbaum wünscht sich, dass sich die Menschen damit auseinander setzen. Hochbaum möchte, dass die Leute von hier die Leute aus der Fremde begrüßen, dass sie sagen: „Es ist gut, dass ihr hier seid. Wir wollen mit euch leben und arbeiten.“ Gegenwind sei er gewöhnt.

Der feine Unterschied

Immerhin blicke er auf 62 Lebensjahre zurück. 34 Jahre davon sei er als Pfarrer tätig. Hochbaum spricht von Gelassenheit und unterscheidet dabei ganz bewusst Gelassenheit von Routine. „Denn das würde heißen, ich denke nicht mehr über das, was ich tue nach“, meint er.

Plan übernommen

In Töpchin steht am 8. September ein Jubiläum an: Die Kirche feiert ihren 125. Geburtstag. Die Feierlichkeiten wird der Neue noch nicht begleiten. Das übernimmt der Mittenwalder Pfarrer Christoph Kurz. Die Gottesdienste werden im Wechsel zwischen Töpchin, Motzen und Kallinchen stattfinden. Vorläufig habe er erst einmal den Plan von seinem Vorgänger Pfarrer Tilemann Wiarda übernommen, der nach Norwegen gegangen ist. „Ich gehe davon aus, dass ich alle zwei bis drei Wochen in jedem Ort sein werde“, so Hochbaum.

Von Andrea Müller