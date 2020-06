Mittenwalde

Besuch auf der Büffelfarm. Vize-Landrätin Susanne Rieckhof, Stefan Klein, Wirtschaftsdezernent des Landkreises, Gerhard Janßen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und die Bürgermeisterin von Mittenwalde, Maja Buße ( CDU), besuchten am Donnerstag die Büffelfarm in Mittenwalde. Rund 500 Wasserbüffel haben dort seit November ihr neues Zuhause.

Zehn Mitarbeiter

Die Büffelfarm Mittenwalde GmbH ist ein Betrieb zur Milchproduktion und zur Futterproduktion für die eigenen Tiere. Derzeit kümmern sich zehn Mitarbeiter um die Tiere. Noch wird die Milch in der Käserei in Kremmen verarbeitet. Später soll dies vor Ort geschehen. In Planung ist ein Erlebnishof mit Schaukäserei, Metzgerei, Hofladen, gastronomischer Einrichtung und einer Halle, in der sich Kinder beschäftigen können. Baubeginn soll Anfang 2021 sein.

Anzeige

„Es ist toll“

Maja Buße erinnerte sich an das erste Treffen mit Matthias Wegert und Detlef Kibelka, die mit viel Enthusiasmus über ihre Pläne sprachen. „Jetzt kann ich sagen, es ist toll, was Sie innerhalb von so kurzer Zeit geschafft haben und es ist alles so gekommen, wie Sie es damals gesagt haben“, lobte Buße. Die Verwaltung werde auch das neue Projekt unterstützen. „Und ich glaube, dass Sie auch von den Gemeindevertretern ihre Zustimmung bekommen werden“, sagte sie.. „Wir sind hier gut empfangen worden“, gab Matthias Wegert das Lob zurück.

Weitere MAZ+ Artikel

Ganz begeistert von Wasserbüffeln

„Danke, dass Sie uns die Führung ermöglicht haben. Ich staune, wie viele Tiere Sie hier haben und wenn ich mir ihre Planung ansehe, erkenne ich ein rundum geschlossenes Projekt“, sagte Susanne Rieckhof. Sie habe vor dem Besuch nichts über Wasserbüffel gewusst, doch nun sei sie ganz begeistert von den Tieren.

Von Gerlinde Irmscher