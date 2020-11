Mittenwalde

Die Postfiliale im Autoservice Mittenwalde sollte am Dienstag diese Woche ihre Pforten schließen – nach nicht einmal einem halben Jahr. Doch nun soll sie doch bis Weihnachten geöffnet bleiben.

Dabei geht es um die Kündigung. Zwar hatte Daun vor Wochen der Post die Zusammenarbeit aufgekündigt, doch die hatte diese nicht anerkannt, das sie alle Vertragsbedingungen eingehalten habe. Nun hatte diese selbst mitgeteilt, dass die Postfiliale zum 10. November schließt. „Eine Kündigung habe ich jedoch nicht von der Post erhalten“, so Daun. Jetzt habe ihm die Post mitgeteilt, dass nun die Postfiliale bis 23. Dezember geöffnet gehalten werden müsse. Erst so könnten alle Fristen eingehalten werden.

Fünf Gründe, die Zusammenarbeit mit der Post zu beenden

Andreas Daun hatte fünf Gründe genannt, warum er die Postfiliale in seinem Autoservice nicht weiter geöffnet halten möchte. „Die sage ich jedem, der hier reinkommt“, sagt Daun aufgebracht. Der Ärger über das, was bei der Zusammenarbeit mit der Deutschen Post in den vergangenen fünf Monaten passiert ist, sitze tief. Dennoch sei dies nicht der erste Grund, warum er hinschmeißt. Denn der laute „Unfreundlichkeit der Kunden“. Seitdem die aber wüssten, dass er die Postdienstleistungen wieder abgibt, habe sich dies grundlegend geändert. „Viele bedauerten, dass ich die Postfiliale wieder schließe“, so Daun.

Grund zwei seien die fehlenden Parkmöglichkeiten. Zwar habe er für die Werkstatt einen relativ großen Hof, aber die Postkunden müssten halt woanders parken, damit der Werkstattverkehr funktioniere. „Man kann direkt schräg gegenüber an der Feuerwehr parken, aber vielen sind die paar Schritte offensichtlich zu weit“, meint der Mittenwalder. Dann im Punkt drei komme die Post endlich ins Spiel. „Ich habe nie das Geld bekommen, was mir zusteht“, beklagt Andreas Daun. Erst nach mehrmaligem Nachfragen und Bitten habe man die Zahlungen korrigiert. Schriftliche Korrekturen habe er nie erhalten. Auch darum müsse er sich noch kümmern, nicht dass es am Ende heiße, er habe Schwarzgelder erhalten.

Andreas Daun verkaufte auch Briefmarken, nahm Pakete entgegen und Briefsendungen. Quelle: Andrea Müller

Grund vier der Schließung sei der mangelnde Service der Post in der Kooperation. So habe er laufend Bon-Rollen hinterher rennen müssen, auf die man dann drei Wochen habe warten müssen, da auch nur eine Bestellung pro Monat aufgegeben werden sollte. Ähnlich sei es mit Paket-Scheinen. „Das muss man sich mal vorstellen, weil wir keine Paketscheine mehr hatten, ist eine Kundin nach KW gefahren, um uns welche zu holen“, berichtet der ehemalige Post-Mann aus Mittenwalde. Zudem seien Briefe und Pakete nicht zeitnah abgeholt worden. Oder zu früh wie an den Samstagen, an denen die Post eigentlich bis 12 Uhr geöffnet habe und Sendungen annehme. „Abgeholt werden sollten sie aber schon um 10.25 Uhr“, so Daun. Wer als Kunde später kam, der habe Pech gehabt. Seine Sendung habe dann bis Montag in der Filiale gelegen. Nur eines persönlichen „Abkommens“ zwischen ihm und dem Abholdienst sei es zu verdanken gewesen, dass dies geändert werden konnte.

Last but not least nennt Andreas Daun als Punkt fünf seiner Gründe für die Aufgabe die schlechten Bewertungen für seinen Autoservice, obwohl die Kommentatoren gar keine Kunden der Werkstatt, sondern der Post gewesen seien. „Das ist geschäftsschädigend“, meint er.

Resümee mit Bitterkeit

In seiner Stimme klingt Bitterkeit mit, denn er habe die zusätzliche Arbeit vor allem für die Mittenwalder auf sich genommen. Drei seiner Leute habe er extra ausgebildet, habe das Büro renoviert, damit es aussieht wie in einer Post und alle Geräte, die für die Postdienstleistungen notwendig sind, ihren Platz finden. „Schade“, findet auch Andreas Daun selbst, der nun noch dabei ist, jedes einzelne Post-Dokument einzuscannen, damit es nicht noch über die vereinbarte Zusammenarbeit hinaus Probleme gibt.

Post auf der Suche nach neuem Filialpartner

Noch gibt es in Mittenwalde keinen Nachfolger für die Post. Man sei mit Hochdruck dabei, alle Möglichkeiten auszuloten, um den Mittenwalder Kunden so zeitnah wie möglich vor Ort wieder Postdienstleistungen in Form einer Partner-Filiale anzubieten, heißt es von der Deutschen Post. „Unsere Filialkollegen sind regelmäßig in der Stadt unterwegs, und wir führen erneut Gespräche mit dem örtlichen Gewerbe bzw. Einzelhandel“, teilt Sprecherin Anke Blenn weiter mit.

Lieselotte Niechner wurde von Andreas Daun als die 1000. Kundin in der Postfiliale in Mittenwalde begrüßt. Quelle: Andrea Müller

Die 1000. Kundin begrüßt

Kurz vor der vermeintlichen Schließung begrüße Andreas Daun noch seine 1000. Kundin Lieselotte Neichner. Nun aber bleibt erst einmal alles beim Alten – bis zum 23. Dezember.

Von Andrea Müller