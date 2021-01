Mittenwalde

In Mittenwalde steht noch immer die Entscheidung der Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald zur Umstrukturierung des Rathauses und den damit verbundenen erhöhten Personalkosten aus. Dabei geht es um rund 800 000 Euro. Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) steht deswegen nicht nur unter enormer Kritik bei den Stadtverordneten, sondern unter großem Druck.

Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) gerät vor dem Hintergrund der Umstrukturierung des Mittenwalder Rathauses immer mehr unter Druck. Quelle: Andrea Müller

Ihre Hoffnungen liegen genauso bei der Kommunalaufsicht wie die der „Gegenspieler“. Die Stadtverordneten hatten sich bis zuletzt immer wieder dagegen gewehrt, im Nachhinein die Umstrukturierung und die erhöhten Lohnkosten abzusegnen. Buße hatte es nämlich versäumt, sich dafür das Okay ihres Gremiums geben zu lassen, was ihr übel genommen wurde.

Das Rathaus hatte im Jahr 2019 eine Analyse der Verwaltungsorganisation in Auftrag gegeben. Diese Aufgabe hatte damals die Firma Hubert Preis BWV GmbH aus Frankfurt am Main übernommen, ein Beratungsinstitut für Wirtschaft und Verwaltung.

An diesem Punkt hätte Buße die geplante Neustruktur als Beschluss in die Stadtverordnetenversammlung einbringen müssen. Zwar hatte sie die Ergebnisse des Stadtverordneten präsentiert, doch der Dreh- und Angelpunkt ist der fehlende Beschluss. Selbstbewusst hatte sie in jenem Jahr darauf abgestellt, bestimmte Dinge als Bürgermeisterin selbst entscheiden zu müssen. Das führte jedoch dazu, dass die Abgeordneten die gestiegenen Personalkosten – es wurden mehr Führungspositionen eingeführt – nicht „absegnen“ wollten. Zuletzt war sogar fraglich gewesen, ob die Dezember-Gehälter an die Verwaltungsmitarbeiter ausgezahlt werden können.

Die Stadtverordneten von Mittenwalde hatten die gestiegenen Lohnkosten nicht absegnen wollen mit einem Nachtragshaushalt. Quelle: Andrea Müller

Problem wurde nur ins nächste Jahr verschoben

Darauf hatte Michael Schiballa (CDU) in der Sitzung des Hauptausschusses im November aufmerksam gemacht, ohne dass die Bürgermeisterin eingeschritten wäre. Werner Hannig (Linke) bezeichnete das als Populismus, denn es sei doch klar, dass die Gehälter ausgezahlt werden müssen. „Fragt sich nur aus welchem Topf das passiert ist“, so Jan Priemer (Pro Bürger). Denn der Topf, der auf die alte Verwaltungsstruktur abhob, hätte ja leer sein müssen. Und aus einem anderen Topf hätten die Gehälter nicht bezahlt werden dürfen.

Deswegen war seitens der Verwaltung immer wieder ein Nachtragshaushalt angestrebt worden. „Das Problem ist auch jetzt nicht vom Tisch; es wird auch in diesem Jahr wieder um den Nachtragshaushalt gehen“, lautet seine Meinung. Auf diese Weise würde die Stadt die Angelegenheit nur vor sich her schieben. Eine Lösung sei nicht in Sicht, solange es seitens der Kommunalaufsicht keine Entscheidung dazu gebe, ob Buße das Stadtparlament bei ihrer Entscheidung zur Umstrukturierung mit den dabei entstehenden höheren Personalkosten hätte einbeziehen müssen.

Komplexer Sachverhalt mit erheblichen Auswirkungen

Das Ergebnis der Kommunalaufsicht des Landkreises hätte bereits bis Ende November 2020 vorliegen sollen. Doch auch jetzt kann sie auf Anfrage kein abschließendes „Urteil“ fällen. „Es handelt sich um einen komplexen Sachverhalt, der sich erheblich auf die Stadt Mittenwalde auswirken kann“, erklärt stattdessen Kreis-Pressesprecherin Janet Grund. Aufgrund der Mehrstufigkeit und Komplexität des Sachverhaltes hätten mehrfach ergänzende Unterlagen nachgefordert werden müssen, welche im Dezember 2020 bei der Kommunalaufsicht eingegangen seien. „Die Schwierigkeit des Sachverhaltes erfordert eine Abstimmung mit der Fachaufsicht, bevor eine abschließende Einschätzung vorgenommen werden kann“, so Grund weiter. Der Abstimmungsprozess dauere noch an; es werde noch m Geduld gebeten.

Innenministerium ist beratend involviert

Der MAZ ist in diesem Zusammenhang bekannt geworden, dass auch das Brandenburger Innenministerium in diese Arbeit einbezogen wurde. Das erklärt jedoch, dass der Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald für die Prüfung der Anfrage zur Umstrukturierung in der Stadt Mittenwalde zuständig sei. „Das Innenministerium als oberste Kommunalaufsichtsbehörde ist hier lediglich beratend tätig“, so Sprecherin Josefin Roggenbuck.

Von Andrea Müller