Mittenwalde

Die Sitzung der Stadtverordneten von Mittenwalde am Montag wurde mit Spannung erwartet. Hintergrund war der Stellenplan des Rathauses, den die Bürgermeisterin Maja Buße ( CDU) nach dem Willen der Abgeordneten vorzulegen hatte. Mehrmals war sie dieser Aufforderung schon nicht nachgekommen.

Sitzung erstmals im Sporthaus vom FSV Admira

Die Zusammenkunft der Abgeordneten fand erstmals im Sporthaus des FSV Admira in Ragow statt. Der Verein hatte der Stadt seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, damit wegen der Corona-Pandemie auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Der Speiseraum der Grundschule in Mittenwalde wäre zu klein; die bisher genutzte Mehrzweckhalle steht wegen des wieder aufgenommenen Schulbetriebs mit Sportunterricht nicht mehr zur Verfügung. Montagabend begehrten wieder viele Mittenwalder Einwohner Eintritt. Es bildete sich am Eingang zum Sporthaus eine Schlange, denn jeder hatte sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen. Derweil stellten die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter Marek Kleemann weitere Stühle auf.

Im Mittenwalder Rathaus war die gesamte Arbeitsstruktur umgeändert worden. Dadurch wurde neue Stellen in Führungsposition geschaffen. Quelle: Andrea Müller

Letzter Tagesordnungspunkt

Der umstrittene Stellenplan war an diesem Abend der letzte Tagesordnungpunkt, der kurz vor 22 Uhr vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Lutz Krause (Pro Bürger) aufgerufen wurde. Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen der Mehrheit der Abgeordneten und des Rathauses ist der Alleingang von Buße bei der Umstrukturierung des Rathauses; dabei waren auch neue Führungspositionen geschaffen und neue Gehalts-Einstufungen vorgenommen worden.

Buße beantragte die Vertagung des Themas

Als erste ergriff die Bürgermeisterin selbst das Wort und erklärte, dass sie den Stellenplan samt Stellenbeschreibungen auch dieses Mal nicht vorlegen kann. Deswegen beantrage sie die Vertagung des Punktes. Als Grund nannte sie fehlende Unterlagen und nicht korrekt arbeitende Programme. Sie gab zudem bekannt, dass eine externe Firma die Überprüfung der Stellen vornehmen werde. Es handele sich um eine Firma für Kommunalberatung, erklärte sie auf Anfrage von Jan Priemer (Pro Bürger). „Es wird zudem weitere Arbeitsberatungen zu dem Thema geben“, so Buße.

Die Unterlagen für die Stadtverordnetenversammlung Mittenwalde in geordneter Reihenfolge. Quelle: Andrea Müller

Weitere Arbeitsberatungen nicht notwendig

„Wir brauchen keine weitere Arbeitsberatungen“, widersprach Werner Hannig (Linke). Man wolle die Zuordnung der Stellenzahl und eine Begründung der neuen Einstufungen bei den Führungspositionen. Dem stimmte Priemer zu, der erklärte: „Ich habe einen Antrag mitgebracht, weil ich mir schon gedacht habe, dass das hier wieder so abläuft.“

Prüfung innerhalb von 14 Tagen beantragen

Der Antrag enthielt die Aufforderung an die Bürgermeisterin, die erfolgten Umstrukturierungsmaßnahmen in der Stadtverwaltung und die daraus resultierenden personellen Mehraufwendungen in der Haushaltssatzung 2020/2021 der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorzulegen. Die Stadtverordneten sollen unverzüglich über das Ergebnis informiert werden. Alle dazu gehörenden Beschlussvorlagen, Protokolle sowie der Schriftwechsel zwischen den Abgeordneten und der Bürgermeisterin sowie der Verwaltung sei anzufügen. „Die Einreichung des Antrags auf Prüfung hat innerhalb der nächsten 14 Kalendertage zu erfolgen“, so Priemer.

Unterbrechung, dann erst Abstimmung

Darauf hin wurde die Sitzung für fünf Minuten unterbrochen, der schriftlich formulierte Antrag an die Stadtverordneten verteilt. Priemer beantragte anschließend die namentliche Abstimmung über seinen Antrag. Der wurde mit elf Ja-Stimmen und sechs Nein-Stimmen angenommen. Der Antrag von Buße auf Vertagung auf eine der nächsten Sitzungen wurde mit zehn Nein-Stimmen, sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Stattdessen wurde beschlossen, dass sie den Plan bei der nächsten Sitzung vorlegen muss.

Von Andrea Müller