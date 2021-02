Mittenwalde

Regina Neumann ist neues Mitglied in der Paul-Gerhardt-Gesellschaft Mittenwalde. Die 68-jährige Juristin möchte das Erbe des weltbekannten Kirchenlieddichters mehr in der Stadt verankern. Im MAZ-Gespräch verrät sie, warum ihr Paul Gerhardt so wichtig ist.

Frau Neumann, Sie übernehmen nun die Aufgabe von Manfred Claubert, der sich viele Jahre in der Paul-Gerhardt-Gesellschaft engagierte?

Regina Neumann: Ich bin mit ihm seit Jahren gut bekannt. Aufgrund seiner Erkrankung und seines hohen Alters kann er nun diese Aufgabe nicht mehr ausüben. Ich habe regelmäßigen Kontakt zu ihm und wir sprechen oft und gern über Paul Gerhardt. Was die Aufgabe in der Paul-Gerhardt-Gesellschaft angeht fühle ich mich menschlich verpflichtet, das weiter zu tragen, was er begonnen hat.

Nah in Heimatliebe und konservativem Denken

Was schätzen Sie so an Paul Gerhardt?

Ich bin kurz gesagt Fan von Paul Gerhardt. Er gehört zu den großen Kirchenlieddichtern und mit der Musik von Johann Crüger sind wunderbare Werke entstanden. In meiner Heimatliebe und meinem konservativen Denken fühle ich mich ihm sehr nah.

Als Paul Gerhardt in Mittenwalde Probst war, ging es Mittenwalde sehr schlecht?

Man muss wissen, dass der 30-jährige Krieg gerade erst vorbei war. In Mittenwalde lebten nur noch rund 200 Menschen. Es herrschte furchtbare Not und in dieser Situation schreibt Paul Gerhardt „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Das war Ausdruck seines unbedingten Zutrauens zu Gott. Er gab den Menschen in dieser hoffnungslosen Zeit damit seelischen Beistand und Zuversicht.

Frohe Botschaft in schwierigen Zeiten

Gerade erleben wir in Mittenwalde, in ganz Deutschland und der Welt auch schwere Zeiten. Brauchen wir jetzt in der Corona-Pandemie einen neuen Paul Gerhardt?

Als Christin wünsche ich mir von den Entscheidungsträgern der Evangelischen Kirche, dass sie die frohe Botschaft mit dieser lebensbejahenden und Mut spendenden Art Paul Gerhardts verkünden und den Menschen – gerade in allgemein schwierigen Zeiten – Zuversicht mit einer positiven Perspektive geben. Hier in der Kirchengemeinde nehmen wir diese Herausforderung an. Trotz der Corona-Auflagen finden sonntags anstelle der Gottesdienste Andachten statt, bei denen herrliche Orgelmusik gespielt wird. Leider dürfen wir als Gemeinde keine Lieder – also auch keine Paul Gerhardt Lieder – singen. Das übernimmt für uns Pfarrer Christoph Kurz. Somit werden wir jede Woche in unseren Gedanken positiv bestärkt und finden uns in der Gemeinschaft zusammen. Das wäre – so glaube ich – im Sinne von Paul Gerhardt.

Welche Aufgaben werden Sie in der Paul-Gerhardt-Gesellschaft haben?

Diese Aufgaben werden in Abstimmung mit den Stadtverordneten und der Bürgermeisterin erarbeitet. Zum einen sollte es uns liebe Verpflichtung sein, das Andenken an diesen bedeutenden Mann hoch zu halten, andererseits kann eine bessere Außenwirkung zu einem höheren Bekanntheitsgrad unserer Stadt beitragen und mehr interessierte Touristen zu uns bringen. In der siebten Kalenderwoche wird es ein erstes Gespräch mit der Bürgermeisterin geben.

Der Altar mit „Christus mit der Dornenkrone“ in der Mittenwalder Sankt Moritz Kirche. Auf dieses Gemälde schaute schon Paul Gerhardt, der in Mittenwalde Probst war. Quelle: Andrea Müller

Ich habe den Eindruck, Paul Gerhardt wird eher mit Lübben in Verbindung gebracht?

Ja, oft geht es in Biografien darum, wo etwas begann und wo etwas endet. Paul Gerhardt ist in Lübben gestorben. Doch hier in Mittenwalde hat er viele seiner weltberühmten Kirchenlieder geschrieben, die heute zum Weltkulturerbe gehören. Wenn er in der Sankt Moritz-Kirche seine Gottesdienste abhielt, schaute er auf das Gemälde am Altar „Christus mit der Dornenkrone“. Hier hat Paul Gerhardt „O Haupt voll Blut und Wunden“ geschrieben, das sich auf dieses Bild bezieht. Gehen wir heute in diese Kirche, schauen wir auf dieses Gemälde wie seinerzeit Paul Gerhardt. Was er erlebte, scheint uns so fern, dabei ist es so nah. Das und vieles mehr will ich den Stadtverordneten und den Mittenwaldern vermitteln.

In Sachen Paul Gerhardt ist viel aufzuholen

Immerhin ist Mittenwalde Paul Gerhardt Stadt?

Ja, nach vielem Hin und Her in den 90er Jahren, konnte man sich dann schließlich dazu durchringen, die Stadt so zu nennen. Auf den Briefköpfen der Stadt steht seitdem Paul Gerhardt Stadt Mittenwalde. Aber sonst? Ich denke, wir haben da viel aufzuholen, auch wenn in den Ortsteilen die Meinung vorherrscht, sie hätten dort nichts mit Paul Gerhardt zu tun. Es wäre schön, wenn wir diesbezüglich weiter zusammen rücken könnten. Die Botschaften von Paul Gerhardt sind in die Welt gegangen, vielleicht schaffen sie es auch bis Motzen, Töpchin oder Brusendorf. Paul Gerhardt Stadt Mittenwalde – das sollte unbedingt auch auf den Ortsschildern der Kernstadt Mittenwalde stehen.

Regina Neumann liebt die Kirchenlieder von Paul Gerhardt, besonders aber verehrt sie "Geh aus mein Herz und suche Freud." Quelle: Andrea Müller

In diesem Jahr soll die Paul-Gerhardt-Gesellschaft in Mittenwalde tagen?

Eigentlich sollte die Tagung schon 2020 stattfinden, wurde aber wegen Corona auf dieses Jahr verschoben. Sie soll nun im Oktober stattfinden und hoffentlich viele Wissenschaftler, die zu Paul Gerhardt forschen, in die Stadt locken. Darauf freue ich mich sehr, zeigt es doch die Bedeutung von Mittenwalde im Schaffen und Lebenskreis von Paul Gerhardt.

Von Andrea Müller