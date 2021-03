Mittenwalde

Wieder schlagen die Wellen hoch wegen des geplanten Neubaugebietes am Millingsweg in Mittenwalde. Der Grund: Es wird gerade jeglicher Bewuchs gerodet. Seit Tagen ist man hier im Auftrag der BBF Projekt GmbH mit Sägen und auch schwerem Gerät unterwegs, um Bäume und Sträucher für die geplanten Wohnhäuser aus dem Weg zu räumen. Das erregt die Gemüter, denn das Naturschutzgesetz untersagt Fällungen und derartige Rodungen in dieser Jahreszeit. Zum anderen steht dem Vorgang der jüngste Beschluss der Stadtverordneten über eine Veränderungssperre für das geplante Wohngebiet entgegen.

Stadtverwaltung ließ Arbeiten Ende Februar unterbrechen

Die Stadtverwaltung hatte Ende Februar zunächst die Arbeiten am Millingsweg unterbrochen und auf Eis gelegt, dann aber schließlich – so Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) – ihre Entscheidung zurück ziehen müssen. Die Bürgermeisterin hatte lediglich den Investor gebeten, die Entscheidung über die Veränderungssperre, über die am 11. März in der außerplanmäßigen Stadtverordnetenversammlung entschieden werden sollte, abzuwarten. Der Eigentümer ging auf diesen „Deal“ ein, doch nachdem am Donnerstag voriger Woche die Veränderungssperre tatsächlich kam, ließ er seine Leute loslegen. Jesus Comesana von der BBF Projekt GmbH betonte, das ganze Theater nicht zu verstehen, da derartige Rückschnitte bereits mehrmals in der Vergangenheit vorgenommen worden waren, ohne dass ein Aufschrei durch Mittenwalde hallte.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch anders als in den Jahren zuvor geht es dieses Mal konkret um die Vorbereitung für die Bauarbeiten. Laut B-Plan sollen hier mehrere hundert Wohneinheiten entstehen. Nur Dank des Engagements der Bürgerinitiative Millingsweg wird um eine Verringerung des Wohnpotenzials zugunsten der Natur und eines Puffers zwischen Flora und Fauna gerungen. Deswegen hatte die Stadtverordnetenversammlung schließlich auch am 11. März die Veränderungssperre beschlossen, so dass erstmal auf dem gesamten Plangebiet keinerlei Veränderungen hätten vorgenommen werden dürfen. Sogar eine Arbeitsgruppe war zum Millingsweg gegründet worden.

Trotz Veränderungssperre wird am Millingsweg weiter jeglicher Bewuchs abgeschnitten. Quelle: Andrea Müller

Diese hatte zuletzt im Februar getagt, einen Tag bevor erstmals die Sägen im Auftrag der BBF Projekt GmbH eingesetzt wurden. An jenem Abend hatte man noch darüber diskutiert, dass zunächst eine Kartierung der Tier- aber besonders der Vogelwelt in dem Biotop erfolgen soll. Bernd Ludwig, seit Jahren anerkannter Fachmann auf dem Gebiet, hatte das noch einmal schriftlich angemahnt. Explizit wies er auch darauf hin, dass zwischen dem 1. März und 30. September aus Naturschutzgründen keine Abholzung erfolgen dürfe.

Mehrmals Polizei alarmiert

Anwohner hatten mit Beginn der Abholzung sogar mehrmals die Polizei gerufen. Doch weil die Arbeiter entsprechende Genehmigungen vorweisen konnten, seien die Rodungen fortgesetzt worden. Inzwischen wurden tatsachen geschaffen: Gefällte Bäume liegen am Boden, Stümpfe ragen in die Luft, während ein Bagger weiter hinten die nächsten Bäume aus dem Boden reißt. „Es ist ein Skandal, dass die Stadtverwaltung die Beseitigung der artenschutzrelevanten Biotope genehmigt hat, obwohl sie beabsichtigt, eine Biotopkartierung / einen Artenschutzfachbeitrag zu beauftragen“, heißt es in einer Stellungnahme der Grünen aus Mittenwalde. Diese Kartierung werde nun voraussichtlich keine relevanten Ergebnisse mehr bringen. Die Stadt habe nach Einschätzung der Grünen eine rechtswidrige Genehmigung erteilt, anstatt derartiges Vorgehen der Investoren zu verhindern.

Prüfung durch Kommunalaufsicht beantragt

„Entweder wurde diese rechtswidrige Genehmigung vorsätzlich erteilt, oder die Stadtverwaltung ist so inkompetent, dass sie die ihr übertragenen Aufgaben des Naturschutzes offensichtlich nicht kennt... Beides ist ein untragbarer Zustand“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Grünen, die hier vor allem die Bürgermeisterin als Verwaltungschefin in der Verantwortung sehen. „Bezüglich der Erteilung einer rechtswidrigen Genehmigung haben wir beim Landrat eine kommunalaufsichtliche Prüfung beantragt“, so Uwe Fattmann, der auch Vorsitzender des Umweltausschusses in Mittenwalde ist, Karsten Standke und Katrin Fischer-Distaso. Sie haben auch ein kurzes Video zu den Fällungen erstellt und bei YouTube veröffentlicht.

Von Andrea Müller