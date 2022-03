Mittenwalde

Ein Ehepaar aus dem Landkreis Dahme-Spreewald wurde von einer Anwohnerin am Weinberg in Mittenwalde dabei ertappt, wie es Schneeglöckchen ausgrub und mitnahm. Die Frühblüher stehen in Brandenburg unter Naturschutz. Sie schritt ein und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz. Dem Paar droht ein Bußgeld bis zu 5.000 Euro.

Schneeglöckchen am Weinberg in Mittenwalde in voller Blüte. Die Frühblüher stehen unter strengem Schutz. Quelle: Andrea Müller

Mittenwalderin schritt ein, Diebe ließen sich aber nicht beirren

Die Mittenwalderin, die den Schneeglöckchenraub beobachtete, gehört zu den engagierten Naturschützern in der Stadt. Sie sei auf das Paar aufmerksam geworden, weil es Gartengeräte aus seinem Auto lud und direkt an der Straße zwischen Mittenwalde und Groß Machnow am Eingang zum Weinberg mit dem Graben loslegte. „Ich habe die Leute darauf hingewiesen, dass das Ausgraben der Blumen verboten ist“, so die engagierte Frau. Sie habe erwartet, dass das Paar einlenkt, vielleicht erklärt, nicht gewusst zu haben, dass Schneeglöckchen unter Naturschutz stehen, sich entschuldigt und die Frühblüher wieder an Ort und Stelle in die Erde setzt.

Eins der Löcher, die gegraben worden sind, um die Schneeglöckchen aus dem Bode zu stechen. Es soll sich um ein Privatgrundstück handeln. Quelle: Andrea Müller

Stattdessen sei der Mann aggressiv geworden, habe ihr sogar das Telefon aus der Hand gerissen, mit dem sie die Polizei anrufen wollte. Anschließend habe er es auf den Boden geworfen. Das Paar habe überhaupt kein Einsehen gehabt. „Ich habe Angst bekommen, dass der noch richtig auf mich losgeht“, berichtet die Frau aus Mittenwalde, die lieber nicht mit Namen genannt sein möchte, weil sie sich durch das Paar weiter bedroht fühle. Deswegen sei sie dann lieber in ihr Auto gestiegen und ein Stück weiter gefahren. Von dort habe sie das Paar weiter beobachtet und gesehen, wie dieses nicht nur Schneeglöckchen ausgrub und verlud, sondern auch noch Holz aus dem Wald holte und ins eigene Auto packte. Auch das ist nicht erlaubt. Als das Paar später an der Mittenwalderin vorbei fuhr, habe die sich das Kennzeichen notiert und später über die Internetwache der Polizei eine Anzeige erstattet. Es habe sich um eine Registrierung aus dem Landkreis Dahme-Spreewald mit dem Kürzel LDS gehandelt.

Erdreich weist Spuren des Schneeglöckchenraubs auf

An der Stelle, wo das diebische Paar tätig wurde, um sich Schneeglöckchen aus der Natur zu holen, gähnen mehrere Löcher in der Erde. Frisch aufgeschüttete Erde zeugt von den Grabungen. Offensichtlich hat jemand versucht, den „Tatort“ mit verwelktem Laub etwas abzudecken. Hier blühen sehr viele Schneeglöckchen. Manche Stellen sind übersät mit den weißen Kostbarkeiten, die den Frühling einläuten. Vermutlich wollte das Paar die Frühblüher im eigenen Garten wieder in die Erde setzen. Dennoch ist ihr Entfernen aus der Natur streng verboten; dies nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. In Brandenburg sind die noch relativ glimpflich mit höchstens 5.000 Euro. In Bayern sind dann mindestens 50.000 Euro fällig. Auch Hamburg ahndet derartige Vergehen mit Strafen bis zu dieser hohen Summe. Auch Bremen – bis zu 20.000 Euro – und Thüringen – bis zu 10.000 Euro – gehen streng gegen Schneeglöckchendiebe vor. Schneeglöckchen kann sich jeder in Gartencentern oder Baumärkten mit Gartenabteilung kaufen und im eigenen Garten in den Boden setzen.

Schneeglöckchen und Ausgrabungsloch direkt nebeneinander. Auch hier wurden die Frühblüher aus dem Boden geholt. Quelle: Andrea Müller

Schneeglöckchenraub geht weiter an Staatsanwaltschaft

Aufgrund der Anzeige über die Internetwache habe sich, so berichtet die Mittenwalderin, die Polizei inzwischen bei der Mittenwalder Augenzeugin des Vorfalls gemeldet. Weil diese sich das Kennzeichen der Diebe notiert hatte, gehe man inzwischen den konkreten Hinweisen nach. Das bestätigte auch die Polizei in Königs Wusterhausen, die sogar von zwei Anzeigen wegen Schneeglöckchen- und Holzdiebstahl spricht. Der Vorfall werde nun an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter geleitet.

Informiert worden sind darüber hinaus auch die Mittenwalder Umweltinitiative „Mittenwalde summt“ sowie die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald.

Von Andrea Müller