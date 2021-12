Mittenwalde

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagnachmittag Uhr alarmiert, da ein Brandausbruch am Schäfereiplatz gemeldet worden war. Bis nach 18 Uhr dauerten die Löscharbeiten wegen eines Schwelbrandes an, dessen Ursache bislang nicht abschließend geklärt ist. Zur Höhe der Sachschäden liegen noch keine Informationen vor, verletzt wurde niemand. Am Montag sicherten Kriminaltechniker und Brandermittler weitere Spuren am Brandort.

Von MAZonline