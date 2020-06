Mittenwalde

Die Stadtverordnetenversammlung von Mittenwalde beschäftigt sich am kommenden Montag erneut mit dem Projekt „ Solarpark“ im Vierruthenweg. Auf einer ehemaligen Deponie soll künftig Strom aus Sonnenlicht produziert werden. Allerdings steht das Gelände unter doppeltem Schutz, denn es ist ein Flächennaturdenkmal und liegt im Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“.

Genehmigung wäre Novum

Matthias Rackwitz, Naturschutzbund Dahme-Spreewald, ist mehr als verwundert, dass dieses Projekt nun doch zur Abstimmung in die Stadtverordnetenversammlung kommt. „Es wäre ein Novum, dass in einem Landschaftsschutzgebiet eine Industrieanlage entstehen darf“, sagte er gegenüber der MAZ. Bereits im Vorfeld hatte er sich gemeinsam mit Bernd Ludwig, der vor allem als Vogelschutz-Experte gilt, eindeutig gegen das Vorhaben ausgesprochen. Zuletzt passierte das bei der Sitzung des Umwelt-Ausschusses, bei dem zudem die Investoren von Sunfarming aus Erkner anwesend waren.

Projekt ist nicht vom Tisch

„Ich habe damals angenommen, dass die Investoren verstanden haben, dass aus ihrem Projekt dort nichts werden kann“, so Rackwitz. Dennoch müsse nun angenommen werden, dass sie weiter an ihren Plänen festhielten. In Mittenwalde selbst lief dazu einiges schief. Zwar hatte das Rathaus eine Beschlussvorlage erarbeitet, in der von dem Schutz und dem Flächennaturdenkmal die Rede war, doch offensichtlich war das keinem von den Mitgliedern der Ausschüsse, in denen das Thema behandelt wurde, aufgefallen.

Der Schutz wurde wohl überlesen

Gleiches muss für den Ortsbeirat Mittenwalde angenommen werden. Der hatte genauso wie der Wirtschafts- und Hauptausschuss dem Projekt klar zugestimmt. Der Umwelt-Ausschuss, der zuerst dazu hätte gefragt werden müssen, war zunächst gar nicht einbezogen worden; das wurde erst später nachgeholt. Nach der Beratung hatten zwei Mitglieder mit Nein gestimmt, zwei hatten sich der Stimme enthalten. Doch seitdem regt sich deutlich Widerstand gegen das Vorhaben in der Stadt.

Beitrag zum Klimaschutz vorgesehen

Das entsprechende Gelände ist 1,5 Hektar groß. Nach den derzeitigen Planungen soll die elektrische Leistung der künftigen Solarstromanlage bei einem MWp liegen, wobei diese Abkürzung für Megawatt Peak steht, die bei Solaranlagen als Einheit üblich ist. Ein Megawatt entspricht 1 000 000 Watt. In den Planungsunterlagen war angegeben worden, mit der Photovoltaik-Anlage einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem umweltfreundlicher Strom produziert würde.

Sämtliche Bäume müssten gefällt werden

Doch für diesen Strom müssten erst einmal sämtliche Bäume, vor allem Robinien und Birken, auf dem Gelände abgeholzt werden. „Das allein wäre schon sehr klimaunfreundlich“, so Ludwig. Eine Eingrünung der Anlage als Auflage für die Abholzungen mit Bäumen und Sträuchern würde erst nach Jahren den Kohlendioxid-Verbrauch und die Sauerstoff-Herstellung der bisherigen Bäume ersetzen. Deswegen sei der Naturschutzbund zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gelände am Vierruthenweg in Mittenwalde für den Bau eines Solarparks denkbar ungeeignet ist.

Mit beiden Projekten ginge viel Natur verloren

Das Thema war bereits im Februar in der Stadtverordnetenversammlung Thema. Nun steht das Projekt am Montag um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle erneut zur Abstimmung. Parallel dazu geht es um den Millingsweg, wo in direkter Nachbarschaft, ein neues Wohngebiet geschaffen werden soll – ebenfalls auf geschütztem Gebiet.

Vorhaben eher kontraproduktiv

Mittenwalde arbeitet derzeit an einem Klimaschutz-Konzept, in dem die Stadt darstellen möchte, welchen Beitrag sie zum regionalen und globalen Schutz des Klimas leisten möchte. Beide Bauvorhaben wären nach Meinung der Naturschützer eher kontraproduktiv; Natur würde zerstört, schützenswerte Flora und Fauna verdrängt für eine verhältnismäßig geringe Strom-Ernte.

Keine Abstriche an Grundsätzen des Naturschutzes

„Wenn wir als Naturschutzbund dagegen nicht vorgehen und Abstriche an unseren Grundsätzen zulassen würden, machten wir uns gänzlich unglaubwürdig“, so Rackwitz. Seitens der Mittenwalder Abgeordneten waren zudem Alternativvorschläge unterbreitet worden. So könnten etwa Hausdächer für Solaranlagen verwendet werden. Auch der Ostbahnhof der Stadt war im Gespräch.

Der „ Solarpark“ wird Montag der elfte Tagesordnungspunkt in der Stadtverordnetenversammlung sein, bei der es vor allem wieder um den Haushalt für 2020/2021 gehen wird.

Von Andrea Müller