Mittenwalde

Der Grundwasserspiegel ist am kommenden Montag Thema im Umweltausschuss der Stadt Mittenwalde. Es soll geklärt werden, ob es diesbezüglich Grund zur Sorge gibt. Einerseits geht es um die Trockenheit, auch wenn es letzten Sommer wieder mehr geregnet hat. Andererseits wird seit der Wende und dem Fall der Mauer in der DDR das Wasser nicht mehr über Schleusen und Meliorationsgräben reguliert.

Kaum noch was zu erkennen auf der Messlatte: Dennoch sei der Wasserstand am Tonsee in Mittenwalde um rund einen Meter gesunken, heißt es. Quelle: Andrea Müller

Anfrage an Wasser- und Bodenverband zum Grundwasser

Manfred Barbotz lebt seit 71 Jahren in der Stadt. Zu Pfeiffer-Zeiten engagierte er sich auch als Kommunalpolitiker. Jeden Morgen dreht er seine Runde; sie führt auch über die Felder und am Mittenwalder Tonsee vorbei. Er macht sich große Sorgen wegen des Grundwasserspiegels. In Richtung Ragow seien die kleinen Teiche ausgetrocknet und auch am Tonsee sei zu zu sehen, dass der Wasserstand falle. „Früher stand auf den Wiesen oft das Wasser, so dass man Gummistiefel anziehen musste“, sagt er. Diese Zeiten seien lange vorbei. In seiner Sorge wandte er sich an Kommunalpolitiker und auch den Dahme-Nuthe Wasser- und Bodenverband. Er wollte unter anderem wissen, ob es nicht sinnvoll wäre, das alte Schleusensystem und die Meliorationsgräben wieder in Betrieb zu nehmen. Er bat auch um Auskunft zur Entwicklung der Grundwasserstände.

Torsten Woitke vom Wasser- und Bodenverband sieht aktuell keinen Anlass zur Beunruhigung. „Wir sorgen alljährlich für die Pflege der Gräben“, sagt er. Über das Schleusensystem allerdings könne er nichts sagen. Wegen der Grundwasserstände verwies er weiter an das Landesumweltamt. „Die nehmen Messungen vor“, so Woitke.

Hier endet ein Rohr aus Richtung Tonsee in Mittenwalde in einem Graben, der vom Wasser- und Bodenverband in Mittenwalde betreut wird. Quelle: Andrea Müller

Landesumweltamt: Grundwasserstände konnten sich erholen

Wiebke Theuer-Glamann sagt, dass in Brandenburg die diesjährigen, monatlichen Niederschlagssummen bisher annähernd den langjährigen Mitteln entsprachen. „Die Grundwasserstände sind nicht weiter gesunken und konnten sich zum Teil etwas erholen“, so Pressesprecherin. Insbesondere aber im Bereich der Hochflächen – auf der Karte am Punkt GWM 3746 5069 zu sehen - seien die langjährigen, mittleren Grundwasserstände jedoch noch nicht wieder erreicht. Das Stadtgebiet von Mittenwalde liege in der Nuthe-Notte-Niederung. „Die Grundwasserstände in den Niederungen profitieren oft durch den unterirdischen Zufluss von Wasser aus höhergelegenen Gebieten oder durch Stauhaltungen in den oberirdischen Gewässern (z. B. Wehre, Schleusen), sodass die Situation hier entspannter ist“, erläutert Theuer-Glamann.

Grafische Darstellung der Grundwasserstände; die gelb eingekreisten Standorte sind Messstellen des Landesumweltamtes. Quelle: Landesumweltamt Brandenburg

Laut den Messungen des Landesumweltamtes Brandenburg betrug der seit 2007 in Mittenwalde gemessene niedrigste Wasserstand 34,08. Dieser Wert stammt vom 4. Juli 2019. Nur in Zeesen gab es einen niedrigeren Wert mit 33,54 am 15. September 2020 gemessen. Der aktuelle Wert in Mittenwalde beträgt 34,31 und wurde am 22. September abgelesen. Schaut man auf die Zahlen der letzten Jahre scheint dieser Wert dem Jahresmittel zu entsprechen. Allerdings verweist das Landesumweltamt auf die Unzulässigkeit, diese Werte zur Bestimmung von niedrigsten, mittleren oder höchsten Grundwasserständen zu verwenden. Sie dienten lediglich für regionale Auswertungen von Aufgabenstellungen auf Landesebene und veranschaulichten die geohydraulischen Fließprozesse.

Politik will am Thema Grundwasser festhalten

Trotzdem will man in Mittenwalde am Thema festhalten. Das wollen neben dem Umweltausschuss auch Bündnis 90/Grüne sowie Ortsvorsteher Roland Fiebig (Linke).

Von Andrea Müller