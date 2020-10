Mittenwalde

Die Pleite des Apotheken Abrechnungs-Dienstleisters AvP hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Auch Apotheken von hier sind von der Insolvenz betroffen. Eine von ihnen ist die Stadt-Apotheke in Mittenwalde. Inhaberin Anke Nedwed sagt: „Die Einkünfte eines ganzen Jahres sind weg.“

AvP – der Apotheken-Dienstleister

AvP ist ein Apotheken Dienstleister aus Düsseldorf; er ist eine Art Vermittler zwischen den Krankenkassen und den Apotheken. Über ihn werden die Rezepte der Patienten, die in den Apotheken abgegeben werden, um Medikamente zur erhalten, an die Kassen weiter geleitet. Die wiederum zahlen an die Apotheken – auch das wird über den Dienstleister abgewickelt. Der Dienstleister erhält dafür von den Apotheken eine Gebühr. AvP hatte am 15. September einen Insolvenzantrag gestellt; wenige Tage später wurde das Insolvenzverfahren eingeleitet. Es sollen landesweit rund 3000 Apotheken betroffen sein; in Brandenburg 120.

„Ich hatte noch Glück im Unglück“, betont die Mittenwalder Apothekerin Anke Nedwed. Denn immerhin habe sie noch eine Abschlagszahlung erhalten. Warum und nach welchen Kriterien sie dafür noch ausgewählt wurde, wisse sie nicht. Sie wisse aber, dass andere Apotheken gar nichts erhalten haben. „Für viele eine Katastrophe“, meint sie. Im konkreten Fall der Stadt-Apotheke in der Yorkstraße gehe es um einen höheren fünfstelligen Betrag, der den Einkünften eines ganzen Jahres für die Apothekerin gleich kommt.

Denn um Medikamente an die Patienten abgeben zu können, muss die Apotheke in Vorleistung gehen. Sie bestellt bei den Pharmakonzernen beziehungsweise beim Großhandel und muss bezahlen. Holt dann der Patient seine Medikamente ab, geht das Rezept an die Krankenkasse des jeweiligen Patienten. Am Monatsende erstatten die Krankenkassen den Apotheken die Zahlungen. „Wir waren mit AvP sehr zufrieden. Ich wäre nie darauf gekommen, dass so etwas passieren könnte“, so Nedwed, die die Mittenwalder Apotheke im Jahr 2004 übernommen hatte und seitdem über AvP abrechnete. Der Dienstleister sei immer zuverlässig und vor allem innovativ gewesen. Man habe bei jedem Rezept sofort prüfen können, ob alles vom Arzt richtig ausgefüllt wurde und es bei den Kassen erstattungsfähig ist. „Dass alles auf dem Rezept stimmt, ist extrem wichtig für uns, denn sonst erstattet die Kasse die Kosten nicht“, erläutert die Apothekerin.

Sofort neuen Dienstleister gesucht

Mit Bekanntwerden der Insolvenz von AvP habe sie auf Anraten ihres Steuerbüros sofort die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister gekündigt und einen neuen Vertrag mit einem anderen Apotheken-Dienstleister abgeschlossen. Dennoch ginge jetzt das Bangen los, ob die Summe der erhaltenen Vorauszahlung reiche, die Fehlbeträge auszugleichen. „Ich gehe davon aus, dass ich mit meinem Privatvermögen zubuttern muss“, so Anke Nedwed. Dieses Geld sei aber eigentlich dafür zurückgelegt worden, um Investitionen tätigen zu können. Die Existenz der Stadtapotheke stehe aber nicht auf dem Spiel, betont Nedwed. „Wir sind wirklich gut aufgestellt“, unterstreicht sie. Keine ihrer drei Mitarbeiterinnen müsse um Anstellung oder Einkommen fürchten.

Politik ist jetzt gefragt

Anke Nedwed ist derzeit vollkommen unklar, wie AvP insolvent werden konnte. Die Gelder der Apotheken liefen ja eigentlich nur durch. Dies aufzuklären sei aber nun Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die dazu ermittle. Nedwed sieht aber auch die Politik in der Pflicht, die während der Corona-Krise immer wieder unterstrichen habe, dass Apotheken systemrelevant seien. „Jetzt sagen sie, es tut uns leid, wir können nicht helfen“, so Nedwed. So könne es ihrer Meinung nach nicht sein, zumal auch jetzt großen Konzernen wegen Corona nur so das Geld reingepumpt werde. Und Kredite, die zum Teil schon bis Jahresende zurück zu zahlen seien, seien keine Hilfe, sondern wegen der Zinsen eher eine zusätzliche Belastung.“

