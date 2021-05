Mittenwalde

Wegen der illegalen Abholzung am Millingsweg muss sich die Stadt Mittenwalde nun selbst bestrafen. Ob es überhaupt dazu kommt und wie hoch das Bußgeld sein wird, das die Stadtverwaltung in die eigene Stadtkasse einzahlen muss, wird sich noch heraus stellen. Die Angelegenheit landete nun bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald.

Was zuvor geschah

Hintergrund für diese kuriose Geschichte ist die Beräumung des Baufeldes am Millingsweg im März. Derartige Arbeiten dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz nur bis Ende Februar vorgenommen werden, um Fauna und Flora zu schützen. Im März beginnt die Vegetationsperiode, Vögel fangen an, Nester zu bauen und zu brüten. Dennoch erschienen im März Arbeiter mit schwerem Gerät und Sägen, um Bäume und Gestrüpp aus dem künftigen Baufeld zu entfernen. Wissen muss man, dass es zuvor einen weiteren Arbeitseinsatz gegeben hatte: Ende Februar. Doch Anwohner schlugen damals Alarm, denn zu diesem Zeitpunkt war man im Arbeitskreis Millingsweg gerade mit den Investoren im Gespräch, um Anpassungen am uralten Bebauungsplan (B-Plan) vorzunehmen. Die Stadtverwaltung eilte vor Ort und untersagte erst einmal die Abholzungen.

Der Mittenwalder Millingsweg im Mai: Statt sattem Grün soll es in naher Zukunft hier neue Häuser und Wohnungen geben. Quelle: Andrea Müller

Strafanzeige bei Staatsanwaltschaft Cottbus

Wenige Tage darauf war seitens der Stadtverordneten von Mittenwalde für das Gebiet Millingsweg eine Veränderungssperre beschlossen worden. Damit sollte abgesichert werden, dass keine Fakten geschaffen werden. Quasi zeitgleich erteilte die Stadt Mittenwalde die Erlaubnis, die Räumung des Baufeldes fortzusetzen – dies, obwohl es inzwischen März geworden war. „Es ist ein Skandal, dass die Stadtverwaltung die Beseitigung der artenschutzrelevanten Biotope genehmigt hat, obwohl sie beabsichtigt, eine Biotopkartierung / einen Artenschutzfachbeitrag zu beauftragen“, hieß es damals in einer Pressemitteilung von Bündnis 90-Grüne in der Stadt. Die stellten schließlich auch eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Cottbus.

„Allerdings handelt es sich bei dem angezeigten Delikt in jedem Fall nicht um eine von der Staatsanwaltschaft im Anklagewege verfolge Straftat“, hieß es anschließend diesbezüglich aus Cottbus. Der Gesetzgeber werte hingegen einen möglichen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz als Ordnungswidrigkeit, die nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern von der zuständigen Verwaltungsbehörde – dem Landkreis Dahme-Spreewald – geahndet werde.

Im März war am Millingsweg abgeholzt worden, obwohl dies laut Bundesnaturschutzgesetz nicht erlaubt ist. Quelle: Andrea Müller

Landkreis verwies zurück an die Stadt Mittenwalde

Wie Kreis-Pressesprecherin Janet Grund mitteilte, habe der Landkreis die Angelegenheit zurück an die Stadt Mittenwalde verwiesen, da diese selbst zuständig sei. Diese Nachricht sorgte bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten von Mittenwalde für einen Lacher, denn somit müsse sich die Stadt nun selbst zur Kasse bitten für die erteilte Genehmigung der Fällarbeiten am Millingsweg.

Wohngebiet am Millingsweg geplant

Hier sollen in naher Zukunft Häuser und Wohnungen entstehen. Zunächst war von mehreren Hundert Wohneinheiten direkt am Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ die Rede. Das rief eine Bürgerinitiative auf den Plan. Seitdem wird in der Stadt um eine Anpassung des B-Planes gerungen mit dem Ziel, weniger Fläche zu versiegeln und mehr Abstand zur sensiblen Natur gleich in der Nachbarschaft zu gewinnen. Zuletzt war der gebildete Arbeitskreis unter Vorsitz von Anke Nedwed (CDU) auf Eis gelegt worden. Stattdessen gibt es nun eine neue Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema befasst. Ein Vorsitzender wurde nicht benannt, die Moderation habe Lutz Krause (Pro Bürger) übernommen. Anders als im Arbeitskreis will die Arbeitsgruppe ihre Ziele benennen, bevor weitere Gespräche mit den Investoren stattfinden.

Blick auf das abgeholzte Gelände am Millingsweg Mittenwalde, auf dem später Wohnbauten entstehen sollen. Quelle: Andrea Müller

Stellungnahme für Kommunalaufsicht in Vorbereitung

Das Dilemma mit der Selbstbestrafung der Stadt sollte jetzt im Mai, so Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) noch einmal mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) besprochen werden. Dieser Termin habe stattgefunden, allerdings habe zu dem Zeitpunkt diese Information noch nicht vorgelegen: „Das Verfahren wurde seitens der UNB an die Kommunalaufsicht zuständigkeitshalber übergeben“, so Maja Buße am Montag. Nun sei die Stadt aufgefordert worden, bis zum 21. Mai zum Verfahren Stellung zu nehmen. „Dies wird derzeit vorbereitet und fristgerecht der Kommunalaufsicht übersandt“, so Buße.

Von Andrea Müller