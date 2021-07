Mittenwalde

Schon zu Beginn der Sitzung der Stadtverordneten von Mittenwalde ging es Montagabend in der Mehrzweckhalle hoch her. Es wurde über die Tagesordnung gestritten und die Frage, ob es sich bei der Zusammenkunft eine Fortsetzung der Sitzung vom 21. Juni sei oder eine vollkommen neu anberaumte Sitzung. Dann nämlich hätte die sonst laut Geschäftsordnung übliche Reihenfolge der Tagesordnungspunkte eingehalten werden müssen, die unter anderem eine Einwohnerfragestunde vorsieht.

Links Gärten, rechts Felder – hier soll der Hofjagdweg durch Krummensee führen. Das entschieden jetzt die Stadtverordneten von Mittenwalde. Quelle: Andrea Müller

Ihr Wegfall könnte dramatische Folgen haben, denn so hatten Bürger aus Krummensee nicht die Möglichkeit, zum geplanten Ausbau des Hofjagdweges durch ihren Ort Stellung zu nehmen. Der Stadtverordnete Dirk Knuth (CDU) hatte mehrmals darauf hingewiesen, dass bei einer neuen Sitzung eine bestimmte Reihenfolge der Tagesordnung einzuhalten sei und auch einen entsprechenden Antrag gestellt. Doch zum Einen blieb der Vorsitzende Lutz Krause (Pro Bürger) bei seiner Meinung über den Ablauf; zum Anderen wurde der Antrag von Knuth abgelehnt.

Ausbau Hofjagdweg trotz Einwänden von Kreis und ADFC

Nun entschieden sich die Mittenwalder Stadtverordneten für den Ausbau Radfahr-Trasse trotz des neuen Radwegekonzeptes des Landkreises, bei dem der Hofjagdweg keine Rolle mehr spielt, und trotz des Statements von Lothar Kähler vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC), dass man nun in Krummensee nichts mehr anfassen sollte für den Ausbau der Teilstrecke durch Krummensee. Die Abgeordneten beriefen sich dabei auf die Entscheidung des Ortsbeirates. Dabei hatte Angelika Milhan (SPD) mit ihrer Anfrage zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes angesprochen, dass es eine neue Entscheidung des Ortsbeirates vom 16. Juni gibt, die die alte Variante ablehnt.

Patt in einer Abstimmung bedeutet Ablehnung

Die Stadtverordneten haben sich vor langem darauf geeinigt, nicht über den Ortsbeirat hinweg zu entscheiden. Lutz Krause, der in Schenkendorf-Krummensee auch Ortsvorsteher ist, erklärte, es wäre in der Beratung des Ortsbeirates am 16. Juni nicht um die Abstimmung über die rote (durch die Ortsmitte) oder grüne (entlang des Feldes) Variante gegangen. Auf Anfrage der MAZ am Morgen nach der Sitzung sagte Krause, er habe sich in jener Abstimmung den Beschluss vom 26. Januar dieses Jahres noch einmal bestätigen lassen. Damals hatte man sich für die Trasse zwischen den Gärten der Anwohner und den Feldern entschieden. „Jetzt kam es zu einem Patt“, sagte er in der Sitzung am Montag. Das ist zwar richtig, denn zwei Mitglieder stimmten für die Variante vom Januar, zwei waren auch dagegen, einer enthielt sich der Stimme. Krause hatte bei den Stadtverordneten am Montag quasi unterschlagen, dass damit die Anfang des Jahres favorisierte Trasse durchgefallen und abgelehnt war.

Lutz Krause (Pro Bürger) ist Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Mittenwalde und Ortsvorsteher in Schenkendorf-Krummensee. Quelle: Andrea Müller

Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) bestätigte dies – ebenfalls auf MAZ-Anfrage – erst am Dienstag. In der Sitzung hatte sie nicht darauf hingewiesen, dass ein Patt mit einer Ablehnung rechtlich gleichzusetzen ist. Auch sonst berichtigte das niemand der Anwesenden. „Die Stadtverordnetenversammlung ist auch nicht zwingend an die Entscheidung des Ortsbeirates gebunden“, sagte Buße erklärend dazu. In der Zusammenkunft des Stadtparlaments verwies sie auf die mehrmals stattgefundenen Begehungen der Trassen, auf den bereits beschlossenen Bebauungsplan (B-Plan) mit der Trasse entlang der Felder und teilte mit, dass sich nun in Krummensee eine weitere Bürgerinitiative (BI) gegründet habe, die genau die teure Trasse am Feld favorisiere.

Anwesend war jedoch aus dieser BI niemand, während die andere BI, die sich gegen den Trassenverlauf zwischen ihren Gärten und den Feldern wehrt, zahlreich anwesend war.

Stadt muss Kreistag-Entscheidung zum Hofjagdweg abwarten

Nun ist seitens der Stadtverordneten die 240 000 Euro teure Maßnahme beschlossene Sache. Allerdings muss die Stadt abwarten, wie sich der Kreistag im August positioniert und ob er die in Aussicht gestellten Fördergelder bewilligt. Krause ist sich aber sicher, dass Mittenwalde den Radweg auch ohne die Kreis-Fördergelder ausbauen kann. Bis vor kurzem war die Bürgermeisterin da noch anderer Meinung. Jetzt verwies sie darauf, dass für diesen Fall ein gesonderter Beschluss der Stadtverordneten notwendig sei. Geklärt werden müsse zudem, aus welchem Topf dieses Geld dann zu nehmen sei. „Im gesperrten Straßenbau-Budget ist aber genug Geld vorhanden“, sagte sie und sprach geschätzt über eine Summe von 700 000 bis 800 000 Euro.

Von Andrea Müller