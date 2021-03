Mittenwalde

Auf einer außerordentlichen Sitzung des Stadtparlaments von Mittenwalde am Donnerstag soll über eine Veränderungssperre für das B-Plangebiet Millingsweg entschieden werden. Der Tagesordnungspunkt war in einer vorherigen Sitzung verschoben worden.

Dass es nun so eilig ist, eine Veränderungssperre zu beraten, liegt daran, dass einer der Investoren Ende Februar vollendete Tatsachen schaffen wollte. Er hatte eine Firma beauftragt, das Gebiet von Bewuchs zu beräumen. So jedenfalls sahen es einige Abgeordnete wie Dirk Knuth (CDU), Uwe Fattmann (Grüne) oder auch Roland Fiebig (Linke). Noch tags zuvor hatte der Arbeitskreis Millingsweg getagt. Bei der Sitzung war auch jener Investor anwesend. „Ich meine, wir sitzen am Abend zusammen, um zu beraten, wie es am Millingsweg weitergeht, und am nächsten Tag lässt der Leute mit Sägen antanzen, ohne uns gegenüber auch nur ein Wort darüber zu verlieren“, regt sich Fattmann auf.

Auf dem Gelände am Millingsweg gibt es auch Erdablagerungen, die der Investor beräumen möchte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass hier sehr viele Tiere beheimatet sind. Quelle: Andrea Müller

Anwohner hatten die Fäll- und Schnittarbeiten mitbekommen und sofort Alarm geschlagen. Auch Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) war sofort erschienen. Die Arbeiten waren dann erst einmal auf Eis gelegt worden. Jesus Comesana von der BBF Projekt GmbH versteht die ganze Aufregung dazu nicht. „Es hat sich lediglich um einen Rückschnitt der Vegetation gehandelt, nicht um das Fällen von Bäumen“, sagt der Investor. Dies müsse gemacht werden, um das Entstehen eines Vorwaldes auf dem geplanten Wohngebiet zu verhindern. Dies sei in der Vergangenheit mehrmals erfolgt und niemals habe es deswegen Probleme gegeben.

Doch der Vorfall ist in Bezug auf das Bauvorhaben nicht einmalig. Bereits vor einem Jahr wollte einer der anderen Investoren Tatsachen schaffen und hatte auf der gegenüberliegenden Seite angefangen zu roden. Schon damals meldete sich der Widerstand der Anwohner, der sich inzwischen auf viele Bürger der Stadt ausgeweitet hat. Denn den Mittenwaldern ist zunehmend daran gelegen, dass ein Kompromiss zwischen Wohnungsbau und Naturschutz gefunden wird.

Der Rückschnitt soll weitergeführt werden; die Stadt Mittenwalde hat dafür grünes Licht gegeben. Quelle: Andrea Müller

Vor diesem Hintergrund hatte dann die Bürgerinitiative Millingsweg einen Vorschlag für einen reduzierten B-Plan vorgelegt, der den Wohnungsbau mit einem Grünstreifen hin zur Natur abgrenzt, weniger Häuser vorsieht sowie eine zweite Anbindung an die Chausseestraße. Die Vertreter dieser Variante sehen nun mit dem neuerlichen Vorfall des Rückschnitts der Vegetation einen wesentlichen Vertrauensbruch. Für sie sei damit klar, dass die Investoren an ihren Plänen festhielten. Man könne nicht am Abend noch darüber reden, dass das Vorkommen von Vögeln und anderen zu schützenden Lebewesen zunächst zu kartieren sei, am nächsten Tag aber die Sägen anrücken lassen.

Hier am Millingsweg sollen rechts und links des Weges Wohnhäuser entstehen. Gleich dahinter befindet sich ein Naturschutzgebiet. Quelle: Andrea Müller

Inzwischen hat die Stadt, die die Rodung zunächst unterbrochen hatte, diese wieder erlaubt mit der Begründung, dass das nahe gelegene Biotop nicht betroffen sei. Ein Niststättenschutz, wie er von der Bürgerinitiative und Bernd Ludwig vom Naturschutzbund angemahnt worden sei, sehe das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz nicht vor. Dieses hat das bisherige Naturschutzgesetz ersetzt. Jesus Comesana will nun die Entscheidung vom Donnerstag abwarten, dann aber die Arbeiten fortsetzen lassen. Allerdings dürfte es damit jetzt im März Probleme geben, denn derartige Tätigkeiten dürfen eben wegen des Nistschutzes zwischen dem 1. März und 30. September nicht durchgeführt werden.

Bäume mit geringem Durchmesser fallen nicht unter die Baumschutzsatzung. Bei Fällungen gelte dann das Naturschutzausführungsgesetz. Quelle: Andrea Müller

Comesana hatte das Grundstück 2013 bei einer Versteigerung für 70.000 Euro bekommen, wie die MAZ damals berichtete. Seinen Aussagen zufolge entwickle die BBF Projekt GmbH derzeit auf rund 70 Hektar Wohnprojekte. Mittenwalde sei nur eines davon. In verschiedenen Medienberichten rund um Berlin wird über das Wirken des Unternehmens beschrieben.

Die Veränderungssperre, über die am Donnerstag entschieden wird, soll verhindern, dass in dem Gebiet einfach Tatsachen geschaffen werden, mit denen die Mittenwalder nicht einverstanden sind. Bürgermeisterin Buße geht davon aus, dass diese Sperre kommen wird. „Ich selbst wünsche mir aber einen Kompromiss, ohne dass eine Veränderungssperre eingeleitet werden muss“, sagt sie.

Von Andrea Müller