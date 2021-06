Mittenwalde

Mittenwalde möchte bei der nächsten Sitzung der Stadtverordneten am kommenden Montag eine neue Satzung zur Nutzung der Freiflächen am Tonsee, dem Motzener See (Ortsteil Motzen) sowie dem Krummensee (Ortsteil Schenkendorf-Krummensee) verabschieden. Dabei geht es um zwei Schwerpunkte. Zum einen soll die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewahrt werden; zum anderen möchte die Stadt ein Instrument in der Hand haben, um die Liegewiesen auch aus anderen Gründen sperren zu können – etwa wegen der Corona-Pandemie.

In 2020 waren Mitarbeiter des Mittenwalder Ordnungsamtes unterwegs, um an den Stränden die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Hätte man damals schon die „Liegewiesen“-Satzung gehabt, wären die Strände geschlossen worden, die Leute hätten sich an den Seen nicht erholen können. Quelle: Andrea Müller

„Mit dieser Maßnahme können erforderliche Schritte gegen Fehlverhalten durch Besucher eingeleitet werden und es sind vorbeugende Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit rechtlich durchsetzbar“, heißt es in der Beschlussvorlage. Sie regelt unter anderem, dass zwischen 22 und sechs Uhr ruhestörender Lärm – etwa durch Musik, Singen oder Gitarrespielen – zu vermeiden ist. Auch der Alkoholgenuss soll in dieser Zeit untersagt werden. Generell untersagt ist der Konsum von Betäubungsmitteln sowie das Mitführen und die Nutzung von Shishas und Bongs. Tiere dürfen ebenfalls nicht mitgeführt werden. Die Nutzung von Grills ist ebenso untersagt wie das Anzünden von Lagerfeuern. Die Liegewiesen sollen laut Satzung zu jeder Jahreszeit genutzt werden dürfen. Allerdings besteht für die Stadt keine Verpflichtung zur Räumung von Eis und Schnee.

Gewerbliche Nutzer sollen mit Hilfe der Satzung auch zur Kasse gebeten werden können. Über die Höhe der Gebühren soll eine extra Satzung beschlossen werden. Wer als Gewerbetreibender einen Antrag auf gewerbliche Nutzung der entsprechenden Flächen stellt, muss darüber hinaus auch mit einer Verwaltungsgebühr rechnen.

Der „Corona“-Passus

Im Absatz 8 der zu beschließenden Satzung geht es um die „Benutzungssperre“. Hiernach können die Freiflächen aus gartenpflegerischen Gründen gesperrt werden. Ein weiterer Passus war bereits im jüngsten Hauptausschuss gestrichen worden. Er sah vor, die Flächen auch aus anderen Gründen zu sperren, wenn dies im öffentlichen Interesse liege. In der Sitzung des Ortsbeirates Telz war zuvor klar geworden, worum es hier in Corona-Zeiten konkret geht. Gabi Frenzel hatte dort erklärt, dass in der Corona-Pandemie eine Schließung der Badewiesen im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen sei. Erst mit einer entsprechenden Satzung sei das möglich.

So leer und sauber ist der Strand am Tonsee in Mittenwalde selten. In der warmen Jahreszeit sind morgens oft die Spuren des vorherigen Abends sichtbar: Müll, leere Flaschen, vergessene Kleidung und Reste von Lagerfeuern. Quelle: Andrea Müller

Im Vorjahr waren an den Stränden mehrfach Kontrollen von Mitarbeitern des Ordnungsamtes vorgenommen worden, um zu sehen, ob die Badegäste die Corona-Regeln einhalten. Die Lage schien jedoch meist aussichtslos, weil sich die Gäste auf den Liegewiesen drängten. Damals war man noch der Überzeugung, dass die Aerosole in der Luft in solchen Situationen eine Gefahr darstellen könnten. In Mittenwalde war jedoch in 2020 nie bekannt geworden, dass einer der Badestrände zu einem Corona-Hotspot geworden wäre.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst durch die Anfrage einer Mittenwalder Einwohnerin war der Hauptausschuss-Vorsitzende Dirk Knuth (CDU) auf diese Möglichkeit der Satzungsnutzung aufmerksam geworden und beantragte, den „Corona“-Passus zu schließen. Inzwischen sei bekannt, dass eine Gefahr zur Ansteckung an der frischen Luft so gut wie ausgeschlossen ist. Man solle den Leuten in den ohnehin sehr angespannten Zeiten wenigstens den Raum zur Erholung und Entspannung lassen. „Einsperren funktioniert einfach nicht“, so Knuth. Sein Antrag war im Hauptausschuss mit drei Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen angenommen worden.

Der Krumme See in Schenkendorf-Krummensee wird von vielen Badegästen gern genutzt. Hier ist vor allem der Verkehr und das Parken der Anreisenden ein Problem. Quelle: Andrea Müller

Nun sollen die Stadtverordneten am kommenden Montag um 19 Uhr in der Mittenwalder Mehrzweckhalle über die neue „Liegewiesen“-Satzung befinden.

Von Andrea Müller