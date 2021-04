Mittenwalde

Obwohl die Kritik der Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald zur Rathaus-Umstrukturierung und den damit verbundenen immens gestiegenen Personalkosten nicht auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung von Mittenwalde am kommenden Montag steht, wird das Thema wohl für Diskussionen sorgen. Seitens der Stadtverordneten wird mit Spannung ein Statement der Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) dazu erwartet.

Man geht davon aus, dass sie das Thema von sich aus unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen der Bürgermeisterin“ ansprechen wird. Sollte sie dies nicht tun, kündigten einzelne Stadtverordnete an, entsprechende Anfragen zu stellen. Zudem wird erwartet, dass die Fraktionen von Linke und SPD ihre Stellungnahmen zu dem Brief der Kommunalaufsicht öffentlich machen.

Alleingang der Bürgermeisterin

In dem Schreiben war zwar mitgeteilt worden, dass die Bürgermeisterin die Umstrukturierung des Rathauses ohne einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vornehmen durfte. Kritisiert wurden allerdings die damit verbundenen gestiegenen Personalkosten in Höhe von rund 800.000 Euro – ohne einen entsprechenden Stellenplan. Die vorgenommene Höhereinstufungen von leitenden Mitarbeitern hätte, so die Kommunalaufsicht, nicht ohne Beschluss der Stadtverordnetenversammlung und ohne geänderten Stellenplan erfolgen dürfen.

Das Nachrichten-Briefing Die Themen des Tages und besondere Leseempfehlungen: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konsequenzen gefordert

In der CDU-Fraktion geht man offenbar davon aus, dass dieses Schreiben lediglich Auswirkungen auf die weitere Arbeit im Rathaus haben wird. „In Zukunft sind tarifrechtliche Entscheidungen entsprechend den aufgezeigten Grundsätzen zu treffen“, formulierte es Michael Schiballa.

Ganz anders sehen es Vertreter von Pro Bürger/Bündnis 90-Grüne, Hand in Hand sowie AfD. Sie fordern Konsequenzen für die Bürgermeisterin – diese könnten von der Eröffnung eines Disziplinarverfahrens bis hin zu einem Abwahlverfahren reichen. Ihrer Meinung nach sei zu klären, wer nun eigentlich für den entstandenen Schaden aufkommt. Dieser sei auch nicht einmalig abgehakt, sondern vermehre sich mit jedem Monat weiterer Gehaltszahlungen an die widerrechtlich höher eingestuften leitenden Rathaus-Mitarbeiter.

Die Stadtverordnetenversammlung findet am Montag ab 19 Uhr in der Mittenwalder Mehrzweckhalle statt. Es stehen wegen der Corona-Anordnungen nur wenige Plätze für Gäste zur Verfügung. Eine Übertragung über YouTube sei dieses Mal nicht möglich, hieß es.

Von Andrea Müller