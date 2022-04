Mittenwalde

Schon wieder fand am Montag im Schützenhaus Gallun eine außerplanmäßige Sitzung der Mittenwalder Stadtverordneten statt. Auf Wunsch von Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) sollten die Abgeordneten über eine Stelle eines Sachbearbeiters in Geodatenmanagement entscheiden.

Werner Hannig: Ohne Haushalt auch keine Stellenbesetzung

Erneut gehe es um eine Stelle, die gar nicht im Stellenplan stehe, kritisierten Jan Priemer (Pro Bürger) und Werner Hannig (Linke). Beide unterstrichen in ihren Ausführungen, dass die Stadt noch immer keinen beschlossenen Haushalt habe, der aber Voraussetzung für die Besetzung einer solchen Stelle sei, wie sie jetzt von der Verwaltung vorgesehen ist. Weil Maja Buße es bisher nicht geschafft habe, einen konsensfähigen Beschluss zur Organisationsstruktur vorzulegen, befinde sich die Stadt noch immer in der vorläufigen Haushaltsführung. „Deswegen stockt es mit dem Haushalt“, so Werner Hannig.

Stadtverordnete fordern Stellenplan für Rathaus seit längerem

Der Streit um die neue Verwaltungsstruktur und die damit verbundene Besetzung der Stellen, die auch mit Höhereinstufungen von Rathaus-Mitarbeitern verbunden war, währt inzwischen seit 2019. Die Bürgermeisterin hatte ohne das „OK“ der Stadtverordnetenversammlung eigenmächtig die Struktur in der Verwaltung geändert. Dieses Vorgehen war einer der Gründe dafür, dass schließlich zehn Stadtverordnete ein Abwahlverfahren gegen Maja Buße auf den Weg brachten, das aber an der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit in der SVV Ende März gescheitert war.

Hannig attackiert Bürgermeisterin Maja Buße

Das jetzige Vorgehen der Verwaltung in der eilig einberufenen Stadtverordnetenversammlung zu einer weiteren Stellenbesetzung sei eindeutiges Indiz dafür, dass alles so weiter gehen soll wie bisher, so Bußes Kritiker. Für ihn stehe fest, dass weder die Bürgermeisterin noch die Kämmerin der Stadt wüssten, was eine vorläufige Haushaltsführung für die Besetzung von Stellen bedeutetet, so Werner Hannig. „Wieso wir als Ehrenamtliche darauf aufmerksam machen müssen, dass Sie sich an Rechtsvorschriften zu halten haben, erschließt sich mir nicht“, sagte er aufgebracht.

Hannig machte die Verwaltung auf den „Runderlass des Ministeriums des Innern Brandenburg zur vorläufigen Haushaltswirtschaft“ aufmerksam und zitierte aus dem Punkt 3.2.3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen: „Das Eingehen von neuen Beschäftigungsverhältnissen mit dem Arbeitgeber/Dienstherrn zur Besetzung von (Plan-)Stellen mit nicht bereits dauerhaft in der Verwaltung tätigen Bewerberinnen/Bewerbern ist mithin grundsätzlich unzulässig.“

Der Stellenplan des Vorjahres beziehungsweise der letzten rechtskräftigen Haushaltssatzung gelte weiter, bis eine rechtskräftige Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr vorliegt. Die Möglichkeit der nachträglichen Änderung des Stellenplans gemäß Paragraf 9 KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung) durch einfachen Beschluss der Gemeindevertretung bestehe nur, wenn für das laufende Jahr ein rechtskräftiger Haushalt vorliege.

Buße: Es geht um keine neue Stelle, sondern um Neubesetzung

Kämmerin Hedda Dommisch, die der Stadtverordnetenversammlung online zugeschaltet war, äußerte sich dazu nicht. Bürgermeisterin Maja Buße erklärte: „Nochmal. Es handelt sich um eine Nachbesetzung. Es ist eine Stelle, die es bereits seit vielen Jahren gibt.“ Sie machte gleichzeitig darauf aufmerksam, dass die bereits vorhandene Stelle mit der neu zu besetzenden nicht vollständig identisch sei, da sich der Tarif geändert habe und demzufolge eine andere Eingruppierung vorgenommen werden müsse. Es stehe jedoch der Stadtverordnetenversammlung frei, nach altem Tarifrecht zu beschließen. Allerdings würden dann keine Bewerber für diese Stelle gefunden. „So drehen wir uns im Kreis“, sagte die Bürgermeisterin.

Verwaltung zog schließlich Beschlussvorlage zurück

Dieser Äußerung widersprach Hannig erneut und zitierte nochmals, dass das Eingehen von neuen Beschäftigungsverhältnissen während einer vorläufigen Haushaltsführung unzulässig ist. „Es ist sachlich nicht richtig, was die Bürgermeisterin hier sagt“, meinte er. Maja Buße wollte dann im öffentlichen Teil der Stadtverordnetensitzung nicht weiter über diese Angelegenheit diskutieren und verwies auf den eigentlichen Tagesordnungspunkt, der dann aber erst im nichtöffentlichen Teil aufgerufen wurde. Wie sie am Dienstagmorgen nach der Sitzung mitteilte, habe sie die Sitzungsvorlage dann zurück gezogen.

Von Andrea Müller